Dans une Série mondiale bâtie sur les stars, l’absence de Shohei Ohtani diminuerait

LOS ANGELES – Il est trop tôt pour paniquer, trop tôt pour se faire une opinion, vraiment. Si le diagnostic initial proposé par les Dodgers de Los Angeles sur Shohei Ohtani s’avère exact, il pourrait très bien être de l’alignement lundi soir pour le match 3 des World Series au Yankee Stadium.

Pourtant, la blessure qu’Ohtani a subie à l’épaule gauche samedi soir a jeté un voile sur le Dodger Stadium, calmant la foule bruyante et créant un malaise rarement ressenti par une équipe menant la série deux matchs à aucun.

Le manager des Dodgers, Dave Roberts, a déclaré qu’Ohtani souffrait d’une subluxation, une condition qui se produit lorsque la balle au sommet de l’os du bras ne sort que partiellement de l’alvéole, par opposition à complètement, ce qui se produit lors d’une luxation.

Si c’est tout cela, ce n’est peut-être pas grave, surtout à court terme. Roberts a déclaré que la force d’Ohtani était excellente et que son amplitude de mouvement était bonne. Mais il a prévenu que les Dodgers n’en sauront pas plus tant qu’Ohtani ne subira pas une IRM. Les fans avertis comprennent qu’aucun diagnostic n’a d’importance tant que les médecins n’ont pas vérifié les scans. Et compte tenu de l’historique des blessures des Dodgers, personne ne devrait supposer qu’Ohtani mènera pour l’instant lundi soir au Yankee Stadium.

L’absence d’Ohtani, ne serait-ce qu’un seul match, diminuerait une série construite sur des stars, des probables MVP, Ohtani et Aaron Judge, aux superstars de droite, Mookie Betts et Juan Soto, en passant par un autre probable membre du Temple de la renommée, Freddie Freeman, et un un potentiel, Giancarlo Stanton. La série présente également les deux lanceurs les mieux payés en valeur totale, Yoshinobu Yamamoto et Gerrit Cole. Yamamoto, qui faisait ses débuts en Série mondiale samedi soir, n’a accordé qu’un seul coup sûr en 6 1/3 de manches, un circuit de Soto.

Ohtani, cependant, est au centre de tout. Il s’est blessé samedi soir en glissant vers le deuxième but suite à une tentative de vol en septième manche, alors que les Dodgers menaient 4-1. Il souffrait manifestement, il roulait sur la terre, puis se relevait lentement avant qu’un entraîneur sportif ne l’aide à quitter le terrain, en soutenant son bras gauche.

Ohtani tarde à se relever après avoir tenté de voler la 2e place. pic.twitter.com/T3Af5GRaiw – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 27 octobre 2024

Pour une comparaison récente, considérons Fernando Tatis Jr. des Padres de San Diego, qui aurait subi au moins quatre subluxations en 2021. Tatis n’a pas subi d’intervention chirurgicale au départ, estimant que son épaule était stable. Mais il a fait marche arrière en septembre 2022 alors qu’il purgeait une suspension de 80 matchs pour utilisation d’une substance interdite améliorant la performance. Médecins réparé le labrum dans son épaule gauche. Tatis s’est rétabli au moment où il a été réintégré en avril 2023. Et cette saison-là, il a disputé 141 matchs.

Ohtani pourrait-il éventuellement connaître le même sort ? Peut-être, s’il subit des subluxations répétées. Le traitement de l’instabilité de l’épaule comprend des options non opératoires et chirurgicales, selon la médecine Johns Hopkins. Ohtani, bien sûr, se remet encore d’une opération majeure au coude droit, avec l’espoir qu’il lancera à nouveau en 2025. Mais même après avoir volé 59 buts cette saison en tant que frappeur désigné à temps plein, il limitera presque certainement ses tentatives une fois il retourne au monticule, réduisant ainsi l’usure de son corps.

Si Ohtani manque de temps pendant la série, les Dodgers peuvent s’ajuster en déplaçant Betts au premier rang et en faisant de Freeman leur DH. Max Muncy pourrait passer du troisième but au premier et Kiké Hernández pourrait jouer au troisième. Roberts pourrait compléter son champ intérieur avec une combinaison de Gavin Lux, Tommy Edman et Miguel Rojas, avec Andy Pages jouant au centre les jours où Edman remplace Rojas en bref.

Ce n’est pas une mauvaise collection de joueurs, même si Freeman joue avec une grave entorse à la cheville droite et que Rojas aura besoin d’une opération pour une hernie sportive pendant l’intersaison. Ohtani n’était que de 1 sur 8 lors des deux premiers matchs de la série, le sien ayant réussi un doublé contre le releveur des Yankees Tommy Kahnle lors du premier match. Mais de toute évidence, il est un élément essentiel de l’offensive des Dodgers.

Après avoir retiré 10 fois en 22 apparitions au marbre dans la série de divisions, Ohtani a éclaté dans la série de championnats de la Ligue nationale, avec une frappe de 0,364 avec un OPS de 1,185. Avec des coureurs en position de but, il a été une terreur absolue en séries éliminatoires, avec une fiche de 15 sur 22 dans ces situations.

Avec ou sans Ohtani, les Dodgers sont en excellente position. La seule façon pour eux de perdre la série est de perdre quatre des cinq prochains matchs – ce qui n’est pas hors de question puisque la série se déplace à New York pour les matchs 3, 4 et 5 (si nécessaire), mais ce n’est pas très probable non plus. . Les Yankees ont leurs propres problèmes, notamment la performance du probable MVP Aaron Judge, qui frappe .150 en séries éliminatoires avec un .605 OPS et 19 retraits au bâton en 50 apparitions au marbre.

Les Dodgers étant les Dodgers, ils utiliseraient toute absence d’Ohtani comme point de ralliement. Betts a été absent pendant près de deux mois cette saison en raison d’une fracture à la main gauche. Freeman a été absent pendant 10 jours pendant que son fils Max, 3 ans, souffrait du syndrome de Guillain-Barré, et a ensuite raté son temps en raison d’un doigt cassé et d’un problème à la cheville. Et n’oublions pas que les Dodgers ont également placé 12 lanceurs partants sur la liste des blessés.

Personne ne devrait décrire cette équipe comme un outsider, pas quand sa masse salariale estimée à 325 millions de dollars était juste derrière les Mets de New York. Les Dodgers ont exploité leur puissance financière pour créer une profondeur extraordinaire. Ainsi, même s’il est quelque peu épuisé, leur effectif est suffisamment solide pour que le club soit à deux victoires de son premier titre en Série mondiale depuis 2020 et de son premier en une saison complète depuis 1988.

La présence continue d’Ohtani augmenterait encore les chances des Dodgers, et son retour pour le troisième match semblait tout à fait possible, du moins de la façon dont Roberts parlait. À présent, nous avons tous appris qu’il est insensé de sous-estimer Ohtani. Sérieusement, quelqu’un serait-il surpris s’il revenait pour frapper le circuit décisif de la série, puis défiait l’insistance des Dodgers selon lesquels il ne lancerait plus cette saison en remportant l’arrêt décisif de la série ?

Très bien, c’est un peu trop demander. Espérons simplement qu’Ohtani rejouera dans la série. Chaque fois qu’il manquera, le plus grand spectacle du baseball depuis des années diminuera. Et comme ses blessures passées l’ont montré, chaque jour où il est absent est un jour moindre pour le sport.

(Photo du haut de Shohei Ohtani sortant du terrain lors du match 2 : Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images)