Dans une sécheresse, la Californie regarde l’eau se déverser dans la mer

Certains experts en hydrologie affirment que la nouvelle approche verte pour capturer une plus grande partie des précipitations du sud de la Californie sera coûteuse et pourrait produire moins que prévu. Ils ont déclaré que la région pourrait également avoir besoin d’améliorations dans les infrastructures lourdes traditionnelles, également à l’étude, pour capter davantage d’eau de montagne.

Le programme reflète le besoin désespéré de nouvelles sources d’eau dans un État qui a exploité la plupart de ses approvisionnements faciles il y a longtemps, laissant des choix difficiles qui affecteront les modes de vie, les paysages, l’économie et la santé publique futurs.

Pendant des semaines, une série de tempêtes majeures ont frappé la Californie, provoquant des inondations et des dégâts extrêmes dans tout l’État.

La sécheresse de ces dernières années a épuisé les réservoirs à travers l’État, brûlé des forêts, des champs agricoles en jachère, des pelouses urbaines brunes, des pistes de ski stériles et des lacs en voie de disparition. La crise du fleuve Colorado ajoute aux inquiétudes.

Après des années de sécheresse mortelle, les images des eaux de crue se précipitant dans l’océan alors que les gens regardent impuissants sont une cruelle ironie. La Californie a longtemps bénéficié d’une eau abondante après que la ruée vers l’or de 1849 ait envoyé des habitants de l’Est affluer dans l’État. Mais la croissance démographique continue, l’émergence de la plus grande industrie agricole du pays, des réglementations environnementales de plus en plus strictes et maintenant le changement climatique laissent de moins en moins de mou dans le système.

Selon les experts, capter l’eau lors d’événements extrêmes comme ceux de cette année est un défi technique, environnemental et financier colossal. Même avec les améliorations prévues, l’approvisionnement en eau va se resserrer pour les grands utilisateurs : l’environnement, le public et l’agriculture.

“Tout le monde va perdre quelque chose”, a déclaré Jay Lund, directeur du Center for Watershed Sciences de l’Université de Californie à Davis et membre de la National Academy of Engineering. M. Lund estime que jusqu’à 25 % des terres agricoles pourraient ne plus être exploitées.