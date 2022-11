Dans une sécheresse brutale, les éleveurs kenyans cherchent l’espoir sous terre

ARCHERS POST, Kenya (AP) – Letoyie Leroshi a marché pendant cinq jours à la recherche d’eau. Après trois ans de sécheresse dans le comté de Samburu, au Kenya, les lits des rivières étaient à sec.

Puis Leroshi a trouvé une parcelle de sable humide dans le lit de la rivière Ewaso Ng’iro brûlé par le soleil. Il a amené un groupe de compagnons bergers pour creuser. Ils ont frappé l’eau et les jeunes hommes jubilatoires ont chanté, un appel traditionnel à leur bétail et à leurs chameaux.

Exploiter les eaux souterraines de l’Afrique de l’Est pourrait être un énorme avantage pour une région qui lutte pour étancher sa soif. Le changement climatique rend la sécheresse plus probable mais, comme dans une grande partie du continent, les populations d’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique manquent de ressources pour exploiter les eaux souterraines à grande échelle et efficacement.

Pour Leroshi et d’autres éleveurs kenyans, la situation est désespérée.

“Nous avions des milliers de têtes de bétail il y a quatre ans lorsque nous avons connu de courtes pluies”, a-t-il déclaré. “Nous avons perdu des centaines de têtes de bétail et nous craignons maintenant que si les pluies échouent encore, nous perdrons tout.”

Leroshi et d’autres bergers portent des armes et sont prêts à se battre s’ils sont attaqués par des personnes essayant de les voler.

“Tous les autres autour sont également armés et prêts à voler notre bétail”, a-t-il déclaré.

L’organisation caritative britannique WaterAid et le British Geological Survey ont découvert que l’Afrique dispose de suffisamment d’eau souterraine pour que la plupart des pays traversent au moins cinq années de sécheresse.

“Les eaux souterraines ont un grand potentiel de résilience à la sécheresse”, a déclaré Girma Ebrahim, hydrogéologue à l’Institut international de gestion de l’eau.

L’agence des Nations Unies pour l’eau estime qu’environ 400 millions de personnes en Afrique n’ont pas accès à l’eau potable.

Lmeshen Lekoomet, 54 ans, est récemment parti avec les quelques animaux restants de la famille à la recherche de pâturages et d’eau.

Pendant que sa famille attendait, son enfant de 2 ans est devenu gravement déshydraté et mal nourri et a été hospitalisé. Lekoomet n’est jamais revenu.

Dans les villes côtières de Dar es Salaam en Tanzanie en 1997, et à Cape Town en Afrique du Sud en 2017, la sécheresse a poussé les gens à utiliser les eaux souterraines. En Éthiopie, les puits équipés de pompes à main ont surpassé toutes les autres sources lors d’une sécheresse en 2015 et 2016.

L’Afrique compte 72 aquifères géants qui sont largement inexploités, selon les scientifiques. Certaines communautés agricoles et pastorales de ces régions dépendent déjà de puits, en creusant à la main et avec des équipements à énergie solaire.

“Cela change la donne”, a déclaré Edwin Macharia, directeur des programmes de l’agence d’aide Mercy Corps en Éthiopie.

D’autres régions du monde fournissent des récits édifiants sur la façon dont l’utilisation abusive des eaux souterraines peut aggraver les situations.

« Cela ne veut pas dire qu’il ne devrait pas être exploité », a déclaré Philip Wandera, ancien directeur du Kenya Wildlife Service et maintenant chargé de cours sur la gestion des parcours à l’Université catholique d’Afrique de l’Est. Mais, a-t-il dit, “les eaux souterraines ne sont pas une solution miracle à la sécheresse actuelle… si vous avez été de mauvais gestionnaires des eaux de surface, cela signifie que vous ferez probablement la même chose avec les eaux souterraines”.

Selon l’ONU, seuls 3 % du total des terres cultivées en Afrique subsaharienne sont des terres irriguées. Seuls 5 % de ces terres sont irriguées avec des eaux souterraines.

L’exploration et la construction des eaux souterraines sont impossibles sans financement. De nombreux pays hors d’Afrique disposaient de suffisamment d’argent pour créer des bases de données sur les eaux souterraines et des cartes hydrogéologiques dans les années 1980.

“Les petits exploitants agricoles qui constituent la plupart des producteurs de denrées alimentaires sur le continent”, ont cruellement besoin de technologie d’irrigation, a déclaré Agnes Kalibata, qui dirige l’Alliance pour une révolution verte en Afrique.

L’ONU affirme que, malgré les inquiétudes concernant les eaux souterraines, les ressources du continent ne sont en grande partie pas affectées par le changement climatique.

« Des millions de personnes n’ont pas assez d’eau salubre et propre pour répondre à leurs besoins quotidiens, sans parler de la crise climatique », a déclaré Tim Wainwright, directeur général de WaterAid au Royaume-Uni. “Les gouvernements, ainsi que le secteur privé, devraient utiliser la COP27 pour convenir d’investissements dans l’utilisation responsable des eaux souterraines, ainsi que de directives de gestion claires pour les exploiter.”

Ceux de Samburu ne peuvent pas attendre plus longtemps, avec de nombreux éleveurs sur le point de tout perdre.

« J’ai perdu 30 vaches en l’espace de deux semaines et si cela continue comme ça, nous en perdrons beaucoup d’autres. Nos femmes et nos enfants sont également gravement touchés », a déclaré Lemerwas Limayo, un berger de 30 ans. “La sécheresse ravage tous les êtres vivants.”

Wanjohi Kabukuru et Brian Inganga, Associated Press