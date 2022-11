Dans une sécheresse brutale, les éleveurs kenyans cherchent l’espoir sous terre

Puis Leroshi a trouvé une parcelle de sable humide dans le lit de la rivière Ewaso Ng’iro brûlé par le soleil. Il a amené un groupe de compagnons bergers pour creuser. Ils ont frappé l’eau et les jeunes hommes jubilatoires ont chanté, un appel traditionnel à leur bétail et à leurs chameaux.

Exploiter les eaux souterraines de l’Afrique de l’Est pourrait être un énorme avantage pour une région qui lutte pour étancher sa soif. Le changement climatique rend la sécheresse plus probable mais, comme dans une grande partie du continent, les populations d’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique manquent de ressources pour exploiter les eaux souterraines à grande échelle et efficacement.