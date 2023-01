Dans une salle d’hôpital, les blessures d’une démocratie défaillante ne cicatrisent pas

“Écoutez, j’ai quelqu’un dans le coma et je n’ai pas le temps”, a-t-elle dit au jeune homme. “Le dernier mot est que vous monterez sur le lit et changerez vos bandages.”

Le patient le plus gênant de l’unité des grands brûlés de l’hôpital refusait de laisser les aides-soignants changer les bandages qui l’avaient enveloppé depuis qu’il s’était immolé par le feu trois mois plus tôt, alors le Dr Imen Jami a fait irruption dans sa chambre, ses sourcils habituellement froncés aussi serrés comme ils allaient, ses lèvres pressées ensemble dans une ligne magenta.

Dans un sens, la révolution tunisienne de 2010 – et la vague de soulèvements du printemps arabe qu’elle a inspiré – a commencé dans ce service des brûlés près de la capitale, Tunis, et il semble parfois que ses derniers souffles y soient également pris.

Il y a dix ans, l’hôpital de traumatologie et de brûlures graves a soigné Mohamed Bouazizi, le vendeur de fruits de 26 ans dont l’auto-immolation est venue représenter la rage qui a renversé un dictateur et lancé une démocratie. Aujourd’hui, il abrite des patients immolés dont les propres actes de protestation n’ont rien changé, et une foule de médecins qui tentent de s’échapper. Le désespoir collectif du pays était si grand que les Tunisiens se sont tournés une fois de plus vers le régime d’un seul homme qu’ils avaient lutté si férocement pour renverser il y a à peine une décennie.

Pendant tout ce temps, le Dr Jami était là, au quatrième étage.

Elle était là dans les derniers jours de 2010, lorsque M. Bouazizi a été amené dans la salle dans un état critique, et là lorsque l’ancien dictateur, le président Zine el-Abidine Ben Ali, est venu poser pour une photo à son chevet dans une situation peu convaincante. essayer de montrer au public qu’il se souciait de lui. Moins de trois semaines plus tard, le 4 janvier 2011, M. Bouazizi était mort.