Dans une publicité, Shotgun-Toting Greitens demande aux électeurs d’aller à la « chasse au RINO »

Eric Greitens, candidat républicain au Sénat des États-Unis dans le Missouri, a publié lundi une nouvelle publicité politique violente se montrant en train de monter un fusil de chasse et d’accompagner une équipe d’hommes armés de fusils d’assaut alors qu’ils faisaient irruption – à la manière d’une équipe SWAT – dans une maison de recherche de « RINO » ou de républicains uniquement de nom.

« Rejoignez l’équipage MAGA », déclare M. Greitens, un ancien Navy SEAL, dans l’annonce. « Obtenez un permis de chasse RINO. Il n’y a pas de limite d’ensachage, pas de limite d’étiquetage, et il n’expire pas tant que nous ne sauvons pas notre pays.

L’annonce de M. Greitens n’était que la dernière mais peut-être la plus menaçante d’une longue série d’annonces de campagne républicaines mettant en vedette des armes à feu et cherchant à assimiler le conservatisme pur et dur à l’utilisation d’armes mortelles.