Dans une publicité, les démocrates affirment que le candidat républicain à la Chambre des représentants a battu et menacé une femme

16 octobre — Les démocrates de la Chambre des représentants du Nouveau-Mexique ont publié une publicité percutante selon laquelle un républicain candidat à un siège à la Chambre des représentants à Albuquerque a battu une femme dans le sang en 2005, puis a déclaré à la police qu’il allait la tuer à sa sortie de prison.

« Avant d’être reconnu coupable de CFA et accusé d’avoir battu un policier et d’avoir échappé à son arrestation, Nathan Brooks a fait quelque chose d’impardonnable », a déclaré une narratrice dans la publicité financée par The Speaker Fund, le comité législatif officiel des démocrates de la Chambre.

« La police a trouvé une femme allongée devant un magasin d’alcool, où Nathan Brooks l’avait battue », poursuit le narrateur alors qu’une musique menaçante et le son des sirènes de la police retentissent en arrière-plan. « Des témoins ont déclaré que Brooks l’avait jetée au sol, puis lui avait donné des coups de pied et de poing à plusieurs reprises, s’était éloigné et l’avait attaquée à nouveau. Brooks a dit à la police qu’il allait la tuer quand il sortirait. Nathan Brooks n’est pas apte à nous servir. »

La publicité de 30 secondes est diffusée sur des services de streaming et des téléviseurs dits connectés qui diffusent des vidéos et d’autres contenus sur Internet. Bien que le Speaker Fund ait fourni un soutien en nature aux candidats à la Chambre dans plusieurs courses, la publicité ciblant Brooks est la seule produite par le groupe démocrate.

Brooks, qui est directeur exécutif de la Commercial Association of Realtors New Mexico et président de la New Mexico Real Estate Education Foundation, n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires. Il se présente pour le siège du House District 68 contre la représentante démocrate sortante Charlotte Little. Le district est plutôt démocrate, mais pas massivement – ​​Little a battu son adversaire républicain par seulement 36 voix en 2022.

Dans un questionnaire aux candidats publié par l’Albuquerque Journal, Brooks a écrit qu’il avait été arrêté et reconnu coupable de délits il y a près de 20 ans, mais il n’a divulgué aucun détail.

« C’était une période difficile de ma vie alors que je luttais contre l’alcoolisme », a-t-il écrit dans le questionnaire. « Depuis, je suis entré en rétablissement, j’ai appris de ces expériences, j’ai changé ma vie, en me concentrant sur devenir la meilleure version de moi-même et au service de ma communauté. »

Un rapport de police sur le conflit domestique mis en évidence dans la publicité des démocrates montre que l’incident s’est produit à Las Vegas, au Nevada, en juin 2005. La police a répondu à un rapport selon lequel un homme aurait battu une femme devant un magasin d’alcool.

Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont vu un homme et une femme allongés au sol.

« La femelle avait une grosseur violette visible sur son œil gauche », indique le rapport de police. « Elle était aussi [spitting] du sang sort de sa bouche. »

L’homme, identifié plus tard comme étant Brooks, n’a pas coopéré, indique le rapport, qui note qu’il n’a subi aucune blessure visible. Deux témoins qui ont appelé la police ont déclaré aux policiers qu’ils avaient vu Brooks jeter la femme au sol et lui donner des coups de pied et des coups de poing à plusieurs reprises.

« Brooks s’éloignerait alors de [the woman]revenez et donnez-lui des coups de pied et des coups encore », indique le rapport.

La femme a déclaré à la police qu’ils étaient sortis « dîner et boire » et a commencé à se disputer sur le chemin du retour. Lorsque Brooks a arrêté la voiture, la femme est sortie et a couru, mais le rapport indique que Brooks l’a poursuivie et a jeté la femme sur le dos après l’avoir rattrapée.

« Brooks lui a donné des coups de pied dans les côtes et dans le ventre, puis il a commencé à lui donner des coups de poing à la tête et au visage », indique le rapport. « Brooks s’est éloigné, est revenu et lui a encore donné des coups de pied et des coups de poing. »

Brooks a admis avoir jeté la femme au sol, selon le rapport, et a été arrêté.

Avant d’être transporté en prison, il a commencé à se cogner la tête contre la vitre et la cage d’une voiture de police, indique le rapport.

Alors que les policiers attendaient l’arrivée d’un autre véhicule de transport, Brooks aurait commencé à injurier les policiers et à menacer l’un d’eux de violence physique, indique le rapport.

« En plus, il a dit qu’il allait tuer [the woman] quand il est sorti », indique le rapport.

Brooks a plaidé coupable de violence domestique, selon les archives judiciaires en ligne du Nevada. Les informations détaillées sur la peine n’étaient pas immédiatement disponibles mercredi après-midi.

Stop Nathan Brooks, un site Web financé par Progress New Mexico mettant en évidence son casier judiciaire, met en évidence cet incident et indique que Brooks a été arrêté deux autres fois dans le comté de Bernalillo – une fois pour conduite en état d’ébriété en 2006, une fois en 2007 pour CFA aggravé et coups et blessures après une paix. agent et résister, esquiver ou entraver un agent. Il a fini par ne pas contester les accusations de résistance et de CFA et a été condamné à 364 jours de prison, tous sauf deux avec sursis, plus 364 jours de probation sous surveillance et de traitement contre l’alcoolisme, selon les archives judiciaires.

Suivez Daniel J. Chacón sur Twitter @danieljchacon.