Dans une prouesse technique, les bras mécaniques de SpaceX attrapent le propulseur de fusée Starship sur la rampe de lancement

SpaceX a réalisé son vol d’essai le plus audacieux à ce jour parmi les énormes Fusée spatiale dimanche, rattrapant le booster de retour sur la rampe de lancement avec des bras mécaniques.

Dominant près de 400 pieds (121 mètres), le Starship vide a décollé au lever du soleil depuis la pointe sud du Texas, près de la frontière mexicaine. Il a survolé le golfe du Mexique comme les quatre vaisseaux spatiaux qui l’avaient précédé. a fini par être détruitsoit peu de temps après le décollage, soit lors d’un amerrissage dans la mer. Le dernier, en juin, a été le plus réussi à ce jour, terminer son vol sans exploser.

Cette fois, le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a augmenté le défi et le risque. La société a ramené le propulseur du premier étage pour atterrir sur la plateforme d’où il s’était envolé sept minutes plus tôt. La tour de lancement arborait des bras métalliques monstrueux, surnommés baguettes, qui capturaient le propulseur descendant de 232 pieds (71 mètres).

« La tour a attrapé la fusée !! » Musk a dit via X.

Les employés de l’entreprise ont crié de joie alors que le propulseur s’abaissait lentement dans les bras de la tour de lancement.

« Même de nos jours, ce que nous venons de voir est magique », a observé Dan Huot de SpaceX depuis près du site de lancement. « Je tremble en ce moment. »

« Les amis, c’est un jour pour les livres d’histoire de l’ingénierie », a ajouté Kate Tice de SpaceX, du siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie.

C’était au directeur de vol de décider, en temps réel grâce à une commande manuelle, s’il fallait tenter l’atterrissage. SpaceX a déclaré que le booster et la tour de lancement devaient être en bon état et stables. Sinon, il allait finir dans le gouffre comme les précédents. Tout a été jugé prêt pour la capture.

Le vaisseau spatial en acier inoxydable au look rétro sur le dessus a continué à faire le tour du monde une fois libéré du booster, visant un amerrissage contrôlé dans l’océan Indien, où il coulerait en toute sécurité. L’ensemble du vol devait durer un peu plus d’une heure.

Le vol de juin a échoué à la fin après que des morceaux se soient détachés. SpaceX a mis à niveau le logiciel et retravaillé le bouclier thermique, améliorant ainsi les tuiles thermiques.

SpaceX récupère depuis neuf ans les propulseurs du premier étage de ses plus petites fusées Falcon 9, après avoir mis en orbite des satellites et des équipages depuis la Floride ou la Californie. Mais ils atterrissent sur des plates-formes océaniques flottantes ou sur des dalles de béton à plusieurs kilomètres de leurs rampes de lancement – ​​et non sur celles-ci.

Le recyclage des boosters Falcon a accéléré le rythme de lancement et permis à SpaceX d’économiser des millions. Musk a l’intention de faire de même pour Starship, la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite avec 33 moteurs au méthane sur le seul propulseur. La NASA a commandé deux vaisseaux spatiaux pour faire atterrir des astronautes sur la Lune plus tard cette décennie. SpaceX a l’intention d’utiliser Starship pour envoyer des personnes et des fournitures sur la Lune et éventuellement sur Mars.

___

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.