Dans une prouesse technique, les bras mécaniques de SpaceX attrapent le propulseur de fusée Starship sur la rampe de lancement – ​​National

SpaceX a réalisé le vol d’essai le plus audacieux à ce jour de son énorme Fusée spatiale dimanche, rattrapant le booster de retour sur la rampe de lancement avec des bras mécaniques.

Elon Musk, en liesse, l’a qualifié de « science-fiction sans la partie fiction ».

Dominant près de 400 pieds (121 mètres), le Starship vide a décollé au lever du soleil depuis la pointe sud du Texas, près de la frontière mexicaine.

Il a survolé le golfe du Mexique comme les quatre vaisseaux spatiaux qui l’avaient précédé. a fini par être détruitsoit peu de temps après le décollage, soit lors d’un amerrissage dans la mer. La précédente, en juin, avait été la plus réussie jusqu’à la démo de dimanche, terminer son vol sans exploser.

Cette fois, Musk, PDG et fondateur de SpaceX, a relevé le défi de la fusée qu’il envisage d’utiliser pour renvoyer des gens sur la Lune et sur Mars.

Sur ordre du directeur de vol, le propulseur du premier étage est retourné à la rampe de lancement où il avait décollé sept minutes plus tôt. Les monstrueux bras métalliques de la tour de lancement, surnommés baguettes, ont attrapé le propulseur en acier inoxydable descendant de 232 pieds (71 mètres) et l’ont saisi fermement, le balançant bien au-dessus du sol.

« La tour a attrapé la fusée !! » Musk a annoncé via X.

« Un grand pas vers une vie multiplanétaire a été franchi aujourd’hui. »

Les employés de l’entreprise ont crié de joie, sautant et levant leurs poings en l’air. La NASA s’est jointe à la célébration, l’administrateur Bill Nelson envoyant ses félicitations.

Cette image fournie par SpaceX montre la méga fusée Starship de SpaceX à son retour lors d’un vol d’essai, le dimanche 13 octobre 2024, au-dessus de Boca Chica, au Texas.

SpaceX via AP



La poursuite des tests du Starship préparera le pays à l’atterrissage des astronautes au pôle sud de la Lune, a noté Nelson. Le nouveau programme Artemis de la NASA fait suite à Apollo, qui a envoyé 12 hommes sur la Lune il y a plus d’un demi-siècle.

« Les amis, c’est un jour pour les livres d’histoire de l’ingénierie », a déclaré Kate Tice, responsable de l’ingénierie de SpaceX, depuis le siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie.

«Même de nos jours, ce que nous venons de voir est magique», a ajouté le porte-parole de l’entreprise, Dan Huot, à proximité du site de lancement et d’atterrissage.

« Je tremble en ce moment. »

C’était au directeur de vol de décider, en temps réel grâce à une commande manuelle, s’il fallait tenter l’atterrissage. SpaceX a déclaré que le booster et la tour de lancement devaient être en bon état et stables.

Sinon, il allait finir dans le gouffre comme les précédents. Tout a été jugé prêt pour la capture.





Le vaisseau spatial au look rétro lancé par le booster a continué à faire le tour du monde, s’élevant à plus de 212 kilomètres de hauteur.

Une heure après le décollage, il a effectué un atterrissage contrôlé dans l’océan Indien, ajoutant ainsi à l’exploit de la journée. Les caméras installées sur une bouée à proximité ont montré des flammes jaillissant de l’eau alors que le vaisseau spatial percutait précisément l’endroit ciblé et coulait, comme prévu.

« Quelle journée », a déclaré Huot.

« Préparons-nous pour le prochain. »

Le vol de juin a échoué à la fin après que des morceaux se soient détachés. SpaceX a mis à niveau le logiciel et retravaillé le bouclier thermique, améliorant ainsi les tuiles thermiques.

SpaceX récupère depuis neuf ans les propulseurs du premier étage de ses plus petites fusées Falcon 9, après avoir mis en orbite des satellites et des équipages depuis la Floride ou la Californie.

Mais ils atterrissent sur des plates-formes océaniques flottantes ou sur des dalles de béton à plusieurs kilomètres de leurs rampes de lancement – ​​et non sur celles-ci.





Le recyclage des boosters Falcon a accéléré le rythme de lancement et permis à SpaceX d’économiser des millions. Musk a l’intention de faire de même pour Starship, la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite avec 33 moteurs au méthane sur le seul propulseur.

Musk a déclaré que le propulseur du Starship capturé semblait être en bon état, avec juste une petite déformation de certains des moteurs extérieurs à cause de toute la chaleur et des forces aérodynamiques. Cela peut être facilement résolu, a-t-il noté.

La NASA a commandé deux vaisseaux spatiaux pour faire atterrir des astronautes sur la Lune plus tard cette décennie. SpaceX a l’intention d’utiliser Starship pour envoyer des personnes et des fournitures sur la Lune et éventuellement sur Mars.