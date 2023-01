Dans une prison mexicaine en difficulté, les détenus dirigeaient leurs blocs cellulaires

Non seulement les criminels ont pu introduire des armes à feu, de la drogue et des produits de luxe dans la prison numéro 3, mais ils détenaient en fait les clés de certaines sections de l’établissement, situé de l’autre côté de la frontière avec El Paso, au Texas.

Les perquisitions après le soulèvement de dimanche et l’évasion de la prison ont révélé 10 cellules « VIP » équipées de télévisions et d’autres commodités. L’un d’eux avait même un coffre-fort rempli d’argent liquide. Les autorités ont également trouvé de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne, du fentanyl et de la marijuana à l’intérieur de la prison, et elles ont trouvé 14 armes à feu juste à l’extérieur.