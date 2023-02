Dans une première visite d’un expert des droits de l’homme de l’ONU à la prison de Guantanamo Bay

L’ONU a annoncé mercredi qu’un de ses experts en matière de droits visitera le centre de détention de Guantanamo Bay plus tard ce mois-ci, lors d’une première visite de ce type après deux décennies de demandes.

Fionnuala Ni Aolain, la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, effectuera une visite aux États-Unis à partir de lundi.

“Entre le 6 et le 14 février, l’expert indépendant se rendra à Washington puis au centre de détention de la base navale américaine de Guantanamo Bay, à Cuba”, a indiqué l’ONU dans un communiqué.

L’experte, qui est nommée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies mais qui n’est pas rémunérée et ne parle pas au nom des Nations unies, publiera une déclaration sur ses conclusions et recommandations à l’issue de la visite.

Au cours des trois mois suivants, Ni Aolain “réalisera également une série d’entretiens avec des personnes aux États-Unis et à l’étranger, sur une base volontaire, notamment des victimes et des familles de victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et d’anciens détenus dans des pays de réinstallation/rapatriement », indique le communiqué.

En mars 2022, Ni Aolain a annoncé avoir reçu une “invitation préliminaire” de Washington pour se rendre à Guantanamo, expliquant que les paramètres du voyage étaient toujours en discussion.

La prison militaire américaine secrète abritait autrefois des centaines de militants présumés capturés par les forces américaines pendant la soi-disant “guerre contre le terrorisme” de Washington à la suite des attentats du 11 septembre par Al-Qaïda en 2001.

En octobre, le Pentagone a déclaré que 35 détenus étaient toujours détenus dans l’établissement, dont 20 étaient éligibles au transfert et neuf faisaient toujours face à des accusations devant un tribunal militaire.