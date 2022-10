Dans une première pour l’Institut de santé mentale de Chennai, deux détenus se marient

Chenai : Deux détenus se sont mariés le 28 octobre pour la première fois dans l’histoire de l’Institut de santé mentale (IMH) vieux de 200 ans à Kilpauk à Chennai.

Mahendran, 42 ans, de Chennai, et Deepa, 36 ans, de Vellore, qui ont tous deux recherché un traitement de santé mentale il y a deux ans à Chennai IMH, sont tombés amoureux l’un de l’autre et vont maintenant habiter l’un autour de l’autre.

Le stress stimulé par un désaccord familial a conduit au développement du trouble affectif bipolaire chez Mahendran, tandis que Deepa a eu du mal à faire face au décès de son père et est devenue découragée. Le duo est tombé amoureux après s’être rencontré alors qu’il recevait un traitement en tant que patient hospitalisé dans l’établissement. Avec l’étreinte et l’amour l’un de l’autre, ils ont commencé une nouvelle vie à partir d’aujourd’hui.

S’adressant à News18, Mahendran a déclaré: «Pour moi, à première vue, Deepa ressemblait à ma mère. Ma mère était enseignante et après avoir fait la connaissance de Deepa, j’ai appris qu’elle était également enseignante. Il s’est également exclamé avec joie que Deepa semblait être tout le lien de sa vie. Apparemment, Deepa a ajouté: “Cela ressemble à un miracle et je n’aurais jamais imaginé que le mariage se produirait dans ma vie.”

Selon le directeur de l’institut, le Dr Poorna Chandrika, “cela a d’abord été porté à ma connaissance sous forme de plainte”. De plus, certains employés se sont plaints il y a quelques mois que le duo traînait fréquemment ensemble et arrivait à l’institut tard dans la nuit. “L’homme travaille à la garderie de l’institut, tandis que la femme est employée par R’vive Cafe”, a ajouté le médecin. R’vive Cafe a été lancé sous Chennai Mission Trust, qui vise à raviver les moyens de subsistance des patients en santé mentale en convalescence.

« J’ai dû imposer certaines limites, allant même jusqu’à les placer dans des unités d’hospitalisation et de consultation séparées. La femme s’est alors approchée de moi et m’a demandé de l’expulser de l’Institut », a déclaré Poorna Chandrika. «La femme a affirmé qu’elle avait besoin d’un partenaire ou d’un compagnon qui s’occuperait de ses besoins. Plus tard, nous avons pris la décision après mûre réflexion, car l’homme souffrait de troubles de l’humeur et la femme souffrait de dépression. Bien que l’homme et la femme mènent déjà une vie presque normale, nous devons nous assurer que la maladie ne se reproduise pas », a noté le médecin.

De plus, le Dr Poorna Chandrika a ajouté que pour commencer leur nouvelle vie, le duo avait loué une nouvelle maison et les commodités de la maison avaient été achetées par leurs amis et les employés d’IMH. Finalement, le mariage du duo a eu lieu aujourd’hui au temple dans les locaux de l’institut, présidé par le ministre de la Santé du Tamil Nadu, MA Subramanian.

