En faisant glisser et en appuyant sur un pinceau, Sophia the Robot crée sa dernière œuvre d’art. L’artiste robotique, qui verra sa première œuvre d’art aux enchères mercredi 24 mars, dit qu’elle s’inspire pour son travail des gens et qu’elle est ouverte à de futurs partenariats créatifs avec les humains. Une œuvre d’art numérique de l’humanoïde Hanson Robotics basé à Hong Kong, sous la forme d’un jeton non fongible (NFT), sera mise aux enchères lors de la première vente de ces pièces NFT créées conjointement avec l’intelligence artificielle (IA).

