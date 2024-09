Dans une première mondiale, les cellules souches inversent le diabète de type 1 chez la femme

«Je peux manger du sucre maintenant», a déclaré une femme de Tianjing, en Chine, qui est récemment devenue le premier humain à guérir de son diabète de type 1 grâce à une procédure à base de cellules souches.

En utilisant les propres cellules souches du patient, les résultats laissent espérer des options de traitement illimitées pour le diabète de type 1, pour lequel des cellules spéciales produisant de l’insuline étaient auparavant nécessaires auprès d’un donneur.

Contrairement au diabète de type 2 qui peut se développer à la suite d’une mauvaise alimentation et d’un mauvais mode de vie, le diabète de type 1 se développe tout seul chez certains humains.

Le diabète de type 1 est classé comme une maladie auto-immune, car le système immunitaire attaque les cellules des îlots du pancréas responsables de la production d’insuline, une hormone de signalisation métabolique vitale qui demande aux tissus musculaires d’absorber l’excès de glucose et d’autres sucres de la circulation sanguine.

Traité avec de l’insuline exogène et un mélange d’immunosuppresseurs, le seul remède possible est une greffe de cellules d’îlots, pour laquelle il n’y a pas assez de donneurs pour répondre à la demande.

Au lieu de cela, des chercheurs chinois ont procédé à une ingénierie inverse des propres tissus du patient pour produire des cellules souches pluripotentes qu’ils ont ensuite reprogrammées chimiquement pour former des cellules d’îlots. Une fois transplantés, les chercheurs, dont le premier sujet était un homme de 59 ans, ont observé qu’il produisait sa propre insuline en 3 mois et qu’après 4 mois, il présentait une plage glycémique similaire à 98 % à celle d’un non diabétique.

James Shapiro, chirurgien transplanteur et chercheur à l’Université de l’Alberta à Edmonton, Canada, a déclaré à Nature Press que les résultats de l’opération sont époustouflants. « Ils ont complètement inversé le diabète chez le patient, qui avait auparavant besoin de quantités importantes d’insuline. »

Dans ce cas plus récent de la jeune femme, les cellules souches cultivées ont été injectées lors de l’intervention chirurgicale dans les muscles abdominaux, un nouveau site d’introduction pour cette procédure. Auparavant, les îlots donneurs étaient transplantés dans le foie, où ils ne pouvaient pas être observés.

En revanche, dans le tissu abdominal, l’activité des cellules des îlots a pu être surveillée à l’aide d’un appareil IRM.

Deux mois et demi plus tard, elle produisait suffisamment d’insuline pour vivre sans avoir besoin d’appoint, et elle maintient ce niveau de production depuis plus d’un an.

« C’est remarquable », a déclaré Daisuke Yabe, chercheur sur le diabète à l’Université de Kyoto qui n’a pas participé à l’étude. « Si cela s’applique à d’autres patients, ce sera merveilleux. »

Dans le cas de la femme, elle prenait déjà des immunosuppresseurs pour une précédente transplantation hépatique, et les chercheurs ne peuvent donc pas confirmer si les nouvelles cellules des îlots seraient soumises ou non à la même réponse auto-immune qu’auparavant.

En général, les chercheurs en médecine souhaitent voir s’écouler des années de fonctionnement normal avant de reconnaître que la « guérison » a eu lieu. La femme atteindra la barre des deux ans en novembre. Si elle présente toujours une activité glycémique normale, le biologiste cellulaire et auteur principal de la recherche Le Dr Deng Hongku, de l’Université de Pékin, souhaite étendre l’essai à 10 à 20 personnes.

