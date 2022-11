Dans une première, les médecins traitent une maladie génétique mortelle avant la naissance

Un enfant en bas âge se porte bien après que des médecins aux États-Unis et au Canada ont utilisé une nouvelle technique pour la traiter avant sa naissance pour une maladie génétique rare qui a causé la mort de deux de ses sœurs.

Ayla Bashir, un enfant de 16 mois d’Ottawa, en Ontario, est le premier enfant traité comme fœtus pour la maladie de Pompe, une maladie héréditaire et souvent mortelle dans laquelle le corps ne parvient pas à fabriquer une partie ou la totalité d’une protéine essentielle.

Aujourd’hui, c’est une fille active et heureuse qui a franchi les étapes de son développement, selon son père, Zahid Bashir, et sa mère, Sobia Qureshi.

“C’est juste une petite fille ordinaire d’un an et demi qui nous garde sur nos gardes”, a déclaré Bashir. Le couple avait précédemment perdu deux filles, Zara, 2 1/2 ans, et Sara, 8 mois, à cause de la maladie. Une troisième grossesse a été interrompue en raison de la maladie.

Dans une étude de cas publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine, les médecins décrivent une collaboration internationale pendant la pandémie de COVID-19 qui a conduit au traitement qui aurait pu sauver la vie d’Ayla – et élargi le champ des thérapies fœtales potentielles. Les perspectives d’Ayla sont prometteuses mais incertaines.

« C’est une lueur d’espoir de pouvoir les traiter in utero au lieu d’attendre que les dommages soient déjà bien établis », a déclaré la Dre Karen Fung-Kee-Fung, spécialiste en médecine materno-fœtale à L’Hôpital d’Ottawa, qui a donné le traitement et livré Ayla.

Fung-Kee-Fung suivait un nouveau plan de traitement développé par le Dr Tippi MacKenzie, chirurgien pédiatrique et codirecteur du Center for Maternal-Fetal Precision Medicine de l’Université de Californie à San Francisco, qui a partagé ses recherches après la pandémie empêché la mère d’Ayla de voyager pour se faire soigner.

“Nous étions tous motivés pour que cela se produise pour cette famille”, a déclaré MacKenzie.

Les médecins ont traité les fœtus avant la naissance pendant trois décennies, souvent avec des interventions chirurgicales pour réparer des malformations congénitales telles que le spina bifida. Et ils ont donné des transfusions sanguines aux fœtus par le cordon ombilical, mais pas de médicaments. Dans ce cas, les enzymes cruciales ont été délivrées par une aiguille insérée dans l’abdomen de la mère et guidée dans une veine du cordon ombilical. Ayla a reçu six perfusions toutes les deux semaines qui ont commencé à environ 24 semaines de gestation.

« L’innovation ici n’était pas le médicament et il n’accédait pas à la circulation fœtale », a déclaré le Dr Pranesh Chakraborty, généticien métabolique à l’hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario, qui s’est occupé de la famille d’Ayla pendant des années. “L’innovation consistait à traiter plus tôt et à traiter pendant qu’il était encore in utero.”

Le partenariat inhabituel a également impliqué des experts de l’Université Duke de Durham, en Caroline du Nord, qui a mené des recherches sur la maladie de Pompe, et de l’Université de Washington à Seattle.

Les bébés atteints de la maladie de Pompe sont souvent traités peu après la naissance avec des enzymes de remplacement pour ralentir les effets dévastateurs de la maladie, qui touche moins de 1 nouveau-né sur 100 000. Elle est causée par des mutations dans un gène qui fabrique une enzyme qui décompose le glycogène, ou le sucre stocké, dans les cellules. Lorsque cette enzyme est réduite ou éliminée, le glycogène s’accumule dangereusement dans tout le corps.

De plus, les bébés les plus gravement touchés, y compris Ayla, souffrent d’une maladie immunitaire dans laquelle leur corps bloque les enzymes infusées, ce qui finit par empêcher le traitement de fonctionner. L’espoir est que le traitement précoce d’Ayla réduira la sévérité de cette réponse immunitaire.

Les bébés atteints de la maladie de Pompe ont des difficultés à s’alimenter, une faiblesse musculaire, une mollesse et, souvent, un cœur hypertrophié. Sans traitement, la plupart meurent de problèmes cardiaques ou respiratoires au cours de la première année de vie.

Fin 2020, Bashir et Qureshi avaient appris qu’ils attendaient Ayla et que les tests prénataux montraient qu’elle aussi avait la maladie de Pompe.

“C’était très, très effrayant”, se souvient Qureshi. Outre les filles décédées, le couple a un fils, Hamza, 13 ans, et une fille, Maha, 5 ans, qui ne sont pas concernés.

Les deux parents portent un gène récessif pour la maladie de Pompe, ce qui signifie qu’il y a 1 chance sur 4 qu’un bébé hérite de la maladie. Bashir a déclaré que leur décision de procéder à des grossesses supplémentaires était guidée par leur foi musulmane.

“Nous pensons que ce qui nous attend fait partie de ce qui nous est destiné ou qui nous est destiné”, a-t-il déclaré. Ils n’ont pas de plans pour plus d’enfants, ont-ils dit.

Chakraborty avait entendu parler de l’essai précoce de MacKenzie pour tester la thérapie enzymatique et pensait qu’un traitement précoce pourrait être une solution pour la famille.

Le traitement pourrait être “potentiellement très important”, a déclaré le Dr Brendan Lanpher, généticien médical à la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, qui n’a pas participé à la recherche.

“Il s’agit d’une maladie progressive qui s’accumule avec le temps, donc chaque jour, un fœtus ou un bébé en est atteint, il accumule davantage de matériel qui affecte les cellules musculaires.”

Pourtant, il est trop tôt pour savoir si le protocole deviendra un traitement accepté, a déclaré le Dr Christina Lam, directrice médicale par intérim de la génétique biochimique à l’Université de Washington et au Seattle Children’s Hospital de Seattle.

“Cela va prendre un certain temps pour vraiment être en mesure d’établir les preuves pour montrer définitivement que les résultats sont meilleurs”, a-t-elle déclaré.

Ayla reçoit des médicaments pour supprimer son système immunitaire et des perfusions hebdomadaires d’enzymes qui prennent cinq à six heures – un défi croissant pour un tout-petit agité, a déclaré sa mère. À moins qu’un nouveau traitement n’émerge, Ayla peut s’attendre à continuer les perfusions à vie. Elle se développe normalement – pour l’instant. Ses parents disent que chaque étape, comme le moment où elle a commencé à ramper, est particulièrement précieuse.

« C’est surréaliste. Cela nous étonne à chaque fois », a déclaré Qureshi. « Nous sommes tellement bénis. Nous avons été très, très bénis.

—Jonel Aleccia, Associated Press

Sciences de la santé