Pour la première fois, la NASA fait confiance à une fusée et une capsule SpaceX recyclées pour un équipage. L’astronaute Megan McArthur prend un plaisir particulier dans le vaisseau spatial réutilisé qui doit monter en flèche jeudi matin. Dans «une tournure amusante», elle s’assiéra dans le même siège dans la même capsule que son mari, Bob Behnken, a fait au printemps dernier pour un vol d’essai vers la Station spatiale internationale. «C’est une sorte de chose amusante que nous pouvons partager. Je peux le voir et lui dire: «Hé, peux-tu remettre les clés. Je suis maintenant prête à y aller », a-t-elle déclaré dans une récente interview accordée à l’Associated Press.

Alors que leur fils de 7 ans, Theo, est en train de devenir un pro des lancements de parents, McArthur a déclaré « qu’il n’est pas très excité » qu’elle soit partie pendant six mois. C’est le temps qu’elle et ses trois coéquipiers passeront à la station spatiale.

Il s’agira du troisième vol d’équipage de SpaceX pour la NASA depuis le centre spatial Kennedy de Floride en moins d’un an. Les vols commerciaux ont mis fin à la dépendance des États-Unis à l’égard des fusées russes lancées depuis le Kazakhstan pour amener les astronautes à destination et en provenance de la station spatiale après le retrait des navettes.

Benji Reed de SpaceX a noté mardi que la société privée avait déjà mis six personnes dans l’espace – autant que le projet Mercury de la NASA au début des années 1960, lors du lancement des premiers Américains. Le prochain vol portera ce nombre à 10.

Quelques points forts du vol SpaceX:

UTILISER, RECYCLER, RÉPÉTER

La capsule Dragon et la fusée Falcon pour cette mission ont explosé une fois auparavant. La capsule a lancé le premier équipage de SpaceX en mai dernier, tandis que la fusée a hissé le deuxième groupe d’astronautes, qui sont toujours à la station spatiale. Pour SpaceX, le recyclage est la clé de l’exploration spatiale, a déclaré Reed, réduisant les coûts, augmentant les vols et les destinations et permettant à plus de types de personnes de monter à bord. Chaque capsule est conçue pour être lancée au moins cinq fois avec un équipage. SpaceX et la NASA évaluent combien de fois un Falcon peut lancer des astronautes en toute sécurité. Pour les satellites, les Falcons peuvent être utilisés pour 10 vols. La société utilise le même type de fusée et des capsules similaires pour l’approvisionnement des stations et les recycle également.

ÉQUIPE AMÉRICAINE-FRANÇAISE-JAPONAISE

C’est l’équipage le plus diversifié au niveau international à ce jour pour SpaceX. L’astronaute de la NASA Shane Kimbrough, colonel de l’armée à la retraite, est le commandant du vaisseau spatial, avec McArthur, un océanographe, comme pilote. Thomas Pesquet, ancien pilote d’Air France, représente l’Agence spatiale européenne. L’ingénieur Akihiko Hoshide a travaillé pour l’Agence spatiale japonaise pendant près de 30 ans et a aidé à construire la station spatiale. Tous sauf McArthur ont déjà visité l’avant-poste de 260 milles de haut (420 kilomètres de haut). Mais elle s’est aventurée à 160 kilomètres plus haut sur la navette spatiale, participant à la dernière mission du télescope spatial Hubble de la NASA en 2009. Les quatre ont lancé une nouvelle tradition de fusées recyclées pour les équipages de SpaceX, écrivant leurs initiales dans la suie de leur propulseur. .

BON APPÉTIT

Avec les astronautes français et japonais volant ensemble, les repas promettent d’atteindre de nouveaux sommets. Hoshide prend du curry et du riz, ainsi que du poisson en conserve et du yakitori – poulet grillé et en brochette – mais pas de sushi. Pesquet a demandé à un chef étoilé au guide Michelin de concocter des spécialités françaises: du bœuf au vin rouge et sauce aux champignons, une tarte aux pommes de terre truffée et à l’oignon et une tarte aux amandes aux poires caramélisées. Il y a aussi Crêpes Suzette. Pesquet a déclaré le week-end dernier qu’il avait «une certaine pression nationale» pour faire voler la cuisine française. Ses coéquipiers avaient également des attentes élevées: «OK, nous volons avec un Français, il vaut mieux être bon.

VENIR ET PARTIR

Cinq jours après l’arrivée de cet équipage à la station spatiale, un astronaute japonais et trois astronautes américains qui sont là-bas depuis novembre seront attachés à leur capsule SpaceX pour rentrer chez eux. La NASA veut un peu de temps en orbite entre les deux équipages, afin que les nouveaux arrivants puissent profiter de l’expérience de leurs collègues là-haut. SpaceX vise un splashdown le 28 avril dans le golfe du Mexique au large de Tallahassee, en Floride. La société s’entretient déjà avec la Garde côtière pour empêcher les bateaux de plaisance de envahir la zone comme ils l’ont fait pour le premier splashdown de l’équipage de SpaceX en août. Plus de navires de la Garde côtière seront en patrouille cette fois.

ESPACE ‘SEXY’ ENCORE

Comme le voit le Français Pesquet, les agences spatiales américaines et européennes sont peut-être cool, mais SpaceX est encore plus cool. «Ils ont fait du très bon travail, je pense, rendant les vols spatiaux habités à nouveau sexy. Parfois, les gens n’aiment pas que je dise ça, mais c’est un peu la vérité. Et ce n’est pas si simple », a-t-il déclaré à l’AP dans une récente interview. Prenez les combinaisons spatiales SpaceX blanches avec des garnitures noires, dont les couleurs sont coordonnées avec la fusée, la capsule et le Teslas à ailes de mouette utilisés pour transporter les astronautes vers la rampe de lancement. La belle apparence est importante pour SpaceX, a noté Pesquet, et «c’est un prix raisonnable à payer» pour susciter l’enthousiasme du public pour les voyages dans l’espace.

