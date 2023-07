Dans une première, le Texas n’est plus un Top State for Business

L’étude America’s Top States for Business de CNBC a classé les 50 États à travers les récessions, une crise financière mondiale, une pandémie, etc. À chaque fois, le Texas a terminé dans les cinq premiers, y compris les premières places en 2008, 2010, 2012 et 2018. Mais en 2023, pour la première fois depuis l’étude lancée en 2007, The Lone Star State a raté le coche. C’est un quasi-accident – ​​le Texas a terminé à la sixième place – derrière le Minnesota, cinquième, de seulement cinq points. Mais il est néanmoins important, reflétant les tensions qui frappent à peu près toutes les économies des États, des pénuries de main-d’œuvre au changement climatique en passant par les guerres culturelles. Et au Texas, le deuxième plus grand des États-Unis économie d’état après la Californie, tout est vraiment plus grand. Certes, le classement de compétitivité CNBC montre que le Texas est toujours une puissance. Il a la deuxième meilleur classement économique après la Floride. Les emplois ont augmenté de 4 % d’une année sur l’autre jusqu’en mai, plus que tout autre état.

Cette année, le Texas se classe au premier rang en matière d’accès au capital – le premier État à rivaliser avec le leader pérenne de la catégorie, la Californie – avec un financement abondant pour les petites entreprises. Et il termine deuxième dans la très importante catégorie de la main-d’œuvre, derrière seulement le Top State North Carolina, alors que les travailleurs instruits affluent, selon les données du recensement. Ils incluent Quintin et Shavonne Bonner, originaires de Chicago, qui auraient pu déménager n’importe où après que Quintin ait mis fin à une carrière de onze ans dans l’armée le mois dernier. Ils ont choisi Fort Worth. Quintin, maintenant agent d’assurance, et Shavonne, une infirmière autorisée, ont déclaré qu’ils avaient tous les deux un emploi à temps plein en une semaine et qu’ils venaient de fermer une nouvelle maison. « Je regarde les facteurs économiques comme l’absence de taxes d’État, extrêmement favorable aux vétérans », a déclaré Quintin. « Il y a beaucoup à faire pour nos enfants, nous avons deux filles. Et c’était la cerise sur le gâteau. » « Les gens et les entreprises votent avec leurs pieds, et ils choisissent continuellement de déménager au Texas plus que tout autre État du pays », a déclaré un porte-parole du gouverneur Abbott dans un e-mail à CNBC. Il a cité le leadership national de l’État en matière de création d’emplois, attirant plus de 280 nouveaux sièges sociaux depuis 2015 et étant un leader pérenne dans les projets de développement économique par rapport aux autres États. « Le Texas reste numéro un parce que les gens et les entreprises choisissent notre État plutôt qu’un autre pour les avantages concurrentiels inégalés que nous offrons : pas d’impôt sur les sociétés ou sur le revenu des particuliers, un climat réglementaire prévisible et une main-d’œuvre jeune, qualifiée, diversifiée et en croissance », a déclaré le porte-parole. écrit. La population croissante du Texas fait face à des problèmes croissants Mais malgré toutes les forces du Texas, de graves problèmes s’aggravent dans d’autres domaines mesurés par l’étude CNBC. Cela inclut les infrastructures, la deuxième catégorie la plus importante selon la méthodologie de cette année. Le Texas tombe au n ° 24 dans la catégorie cette année, contre le n ° 15 en 2022. Le massif des pannes de courant en 2021, qui a laissé des millions de Texans sans électricité pendant des jours à des températures inférieures à zéro et tué plus de 200 personnes a également révélé de graves faiblesses dans le réseau électrique de l’État. À une époque où les entreprises de fabrication de pointe donnent la priorité à une alimentation fiable, les Texans subissent près de 20 heures sans électricité par an. C’est le troisième pire du pays, selon les données du Département de l’énergie.

Les drapeaux américain et texan flottent devant des tours de transmission à haute tension le 21 février 2021 à Houston, au Texas. Justin Sullivan | Getty Images

Les services d’eau de l’État ont besoin de plus de 61 milliards de dollars en réparations au cours des 20 prochaines années, selon APE. C’est juste derrière la Californie. Et avec près d’un cinquième des propriétés de l’État menacées d’inondation au cours des 30 prochaines années, selon une analyse préparée pour CNBC par la First Street Foundation, les infrastructures du Texas obtiennent de mauvais résultats en matière de durabilité. Le Texas tombe au n ° 35 pour l’éducation, contre le n ° 21 en 2022. Les dépenses par élève sont parmi les plus faibles du pays, selon la National Education Association. Les résultats des tests K-12 sont à la traîne, selon les données du Département américain de l’éducation. Alors que le Texas vante souvent l’épargne, y compris l’absence d’impôt sur le revenu de l’État ou d’impôt sur les sociétés, il est loin de l’endroit le moins cher pour vivreou faire des affaires. Avec des salaires élevés et des loyers en hausse, l’État passe du n ° 12 au n ° 16 en coût de faire des affaires en 2022. Des coûts de logement plus élevés font tomber l’État au n ° 22 pour le coût de la vie, par rapport à non 14 l’an dernier. Mesurer la qualité de vie au Texas La plus grande faiblesse du Texas en 2023 est également la plus controversée. L’État termine bon dernier en Vie, Santé et Inclusion, passant du n ° 49 l’année dernière. Les soins de santé dans l’État sont médiocres, selon la United Health Foundation, qui classe l’État au 50e rang pour les soins cliniques et au 47e pour l’accès aux médecins de soins primaires. Aucun État n’a un plus grand pourcentage de résidents sans assurance maladie. Les crimes violents sont en hausse, bondissant d’environ 10 % entre 2018 et 2021, selon les statistiques du FBI. Et malgré tout le succès du Texas à attirer des travailleurs dans l’État, certains partent. Parmi eux, Homero et Camille Rey de Germantown, Maryland, qui ont déclaré avoir quitté le Texas en 2021 pour protéger leur fils transgenre, Leon. « Nous devions quitter le Texas car ce n’était pas un endroit sûr pour nous », a déclaré Camille Rey dans une interview. « Ce n’était pas un endroit où Leon pouvait être lui-même. » Elle a dit que le clincher était un facture introduit en 2021 qui aurait classé les soins de santé affirmant le genre pour les mineurs comme de la maltraitance des enfants. Le projet de loi a été adopté par le Sénat de l’État, mais il est mort à la Chambre. Même ainsi, Rey a dit que l’écriture était sur le mur. « La loi n’a pas été adoptée, mais le gouverneur a ordonné, par l’intermédiaire du procureur général, aux services de protection de l’enfance de commencer à enquêter sur les parents de jeunes transgenres pour maltraitance d’enfants », a-t-elle déclaré. Après cela, Rey a déclaré qu’elle et d’autres parents d’enfants transgenres avaient commencé à porter des documents prouvant qu’ils étaient de bons parents, juste au cas où. « Pouvez-vous imaginer si vous, en tant que parent, devez porter un dossier qui dit: » Je suis un bon parent, n’emmenez pas mon enfant? Je veux dire, je ne peux pas faire reposer mon avenir et celui de mes enfants sur une enveloppe en papier kraft », a-t-elle déclaré.

Hillary Ward arbore un drapeau Pride lors d’une manifestation près de l’église baptiste Stedfast où un pasteur prêche contre l’homosexualité, le 1er juin 2022, à Watauga, au Texas. Télégramme Star de Fort Worth | Service de nouvelles de la tribune | Getty Images