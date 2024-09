Dans une première, le diabète de type 1 d’une femme chinoise a été guéri après une intervention à base de cellules souches

« Je peux manger du sucre maintenant », a fait remarquer une Chinoise qui est récemment devenue la première personne au monde à subir avec succès une procédure à base de cellules souches capable d’inverser le diabète de type 1. Le traitement du résident de Tianjin est devenu une étape importante dans la recherche sur le diabète, ont déclaré les scientifiques chargés du dossier. Selon certaines informations, des chercheurs de l’Université de Pékin ont utilisé les propres cellules souches de la femme pour les reprogrammer en cellules d’îlots productrices d’insuline. Elle a pu contrôler sa glycémie en deux mois sans l’aide d’une insuline externe.

Remède contre le diabète de type 1

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire détruit les cellules productrices d’insuline dans le pancréas. Les patients dépendent de l’insuline externe et des immunosuppresseurs pour gérer leur maladie. Contrairement au diabète de type 2, cette pathologie n’est pas liée à des facteurs liés au mode de vie.

Jusqu’à présent, l’option la plus proche pour guérir le diabète de type 1 était la greffe de cellules d’îlots. Cependant, la rareté des cellules donneuses en faisait souvent une solution peu pratique. Après des années de recherche, les scientifiques de l’Université de Pékin ont trouvé un moyen d’inverser la maladie en utilisant les cellules souches existantes d’un patient.

La méthode a montré des résultats prometteurs même lors des phases d’essai. Le premier essai réussi a été mené sur un patient de sexe masculin de 59 ans. Il a commencé à produire de l’insuline dans les trois mois suivant le traitement et a atteint une glycémie presque normale en quatre mois.

Désormais, les chercheurs ont utilisé les propres cellules souches de la femme de Tianjin et les ont reprogrammées pour produire de l’insuline. Ces cellules souches ont ensuite été injectées dans ses muscles abdominaux, un nouveau site pour ce type de procédure, permettant ainsi aux scientifiques de suivre l’activité à l’aide d’une IRM.

En seulement deux mois et demi, la femme a pu gérer sa maladie auto-immune sans avoir recours à une source externe d’insuline. Le sujet a réussi à gérer seul sa production d’insuline depuis plus d’un an maintenant, ont rapporté les scientifiques.

Cependant, comme la femme prenait déjà des immunosuppresseurs en raison d’une précédente transplantation hépatique, le chercheur principal, le Dr Deng Hongku, a déclaré que l’équipe vérifiait si les nouvelles cellules des îlots seraient affectées par la même réponse auto-immune qui a causé son diabète.

Le sujet atteindra le cap des deux ans après le traitement en novembre, et si son état reste stable, cela pourrait signifier un grand pas en avant dans le traitement du diabète de type 1. Les chercheurs prévoient d’étendre l’essai plus tard cette année, dans le but d’inclure jusqu’à 20 participants.