Dans une première, l’AIBA annonce un prix de 400000 USD pour les championnats asiatiques de boxe

Dans un geste sans précédent, l’Association internationale de boxe (AIBA) a annoncé mardi un fonds de 400 000 USD pour les prochains championnats d’Asie à Dubaï, qui comprendront également les meilleurs pugilistes indiens. Le tournoi, qui était initialement prévu en Inde mais déplacé à Dubaï en raison de la pandémie COVID-19, commence le 24 mai. Il présentera les deux compétitions féminines masculines.

«Pour les boxeurs qui occupent la première place, hommes et femmes, le prix est de 10 000 USD. Pour le second, le prix est de 5 000 USD et pour les deux médaillés de bronze, il est de 2 500 USD chacun », a annoncé l’organisme mondial dans un communiqué. Le président de l’AIBA, Umar Kremlev, a déclaré que la décision motiverait les boxeurs à faire de leur mieux.

«Les boxeurs devraient recevoir une récompense pour leur travail acharné. Non seulement l’argent motivera les athlètes, mais assurera également la stabilité financière d’eux et de leurs familles », a-t-il déclaré.« Tout ce que nous faisons, c’est pour le bien de nos boxeurs, ce sont nos personnes les plus importantes. Je souhaite à tous les participants de l’Asie Des championnats pour montrer leur meilleur sur le ring et rester en bonne santé », a-t-il ajouté.

Le défi de l’Inde sera mené par la six fois championne du monde MC Mary Kom (51 kg) et le médaillé d’or en titre Amit Panghal (52 kg), entre autres. Avec l’Inde, l’Afghanistan, le Bahreïn, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Kazakhstan, la Corée du Sud, le Koweït, le Kirghizistan, le Laos, Macao, la Malaisie, la Mongolie, le Népal, le Pakistan, les Philippines, le Qatar, le Sri Lanka, la Syrie, le Tadjikistan, la Thaïlande, Le Turkménistan, les Émirats arabes unis, l’Ouzbékistan et le Yémen sont inscrits pour participer à la compétition.

.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici