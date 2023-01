Dans une petite ville de l’Arkansas, crime, terreur et couvre-feu d’urgence

Mais le blâme repose également sur quelque chose de plus profond, disent certains habitants. La population d’Eudora a diminué au fil des ans. Les rues sont parsemées de vitrines fermées, d’églises abandonnées et de propriétés envahies par la végétation. Le lycée a fermé. Le sergent Harden se souvenait de l’époque où Eudora avait sa propre petite ligue. Ce qui reste, ont déclaré les habitants, est un vide qui a permis à la discorde et au crime de s’envenimer.

“Il y a tellement de conflits dans une petite ville – des conflits inutiles”, a déclaré le révérend David Green Sr., 62 ans, pasteur de l’église baptiste missionnaire St. Peter, qui a grandi à Eudora et y a également élevé ses enfants.

Les troubles d’Eudora affligent de nombreuses villes rurales du Sud, où l’absence d’opportunités et de ressources a contribué à la violence. À près de 60 miles au nord, dans la petite ville de Dumas, un festival communautaire en mars a éclaté en coups de feu, devenant l’une des plus grandes fusillades de masse du pays en 2022 avec une personne tuée et 26 autres blessées.