Le Dr Jill Buyon est directrice du Lupus Center à NYU Langone à New York. « Les patients se sont améliorés en ce qui concerne de multiples symptômes et n’ont pas eu besoin d’autres traitements, y compris des stéroïdes. D’autres études sur un plus grand nombre de personnes atteintes de lupus qui sont suivies plus longtemps sont nécessaires, mais c’est très excitant”, a-t-elle déclaré.

Ce traitement pourrait être disponible plus tôt que tard, a-t-il déclaré. “La thérapie cellulaire CAR-T est déjà établie dans la médecine du cancer, en particulier pour traiter le lymphome et la leucémie”, a noté Schett.

Et selon le Dr Ruth Fernandez Ruiz, rhumatologue à l’Hospital for Special Surgery de New York, “[Lupus] les patients ont eu une amélioration clinique frappante après la thérapie cellulaire CAR-T et ont connu une rémission clinique pendant leur absence … [the] médicaments pendant la durée du suivi après la thérapie cellulaire CAR-T. Malgré la taille limitée de l’échantillon, il est probable qu’il y aura un rôle dans la mise en œuvre de la thérapie cellulaire CAR-T dans [lupus]en particulier pour les patients atteints d’une maladie grave réfractaire [resistant] aux traitements de référence. »

Plus d’information

