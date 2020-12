Bien que la pandémie ait été une histoire de dévastation et de perte, elle a aussi été une histoire de résilience – des individus, des familles et des communautés entières non seulement survivant à une menace mortelle, mais voyant sur le moment une chance de servir les autres. Certains osent même nous rappeler que la joie est toujours une possibilité. Nous avons demandé à nos correspondants du monde entier de partager des histoires de cette année qui témoignent de la force de l’esprit humain et de la manière dont les perturbations peuvent faire ressortir le meilleur de nous.

Quelques mois après la mise en quarantaine, une enseignante au Brésil, Maura Cristina Silva, pouvait dire que ses élèves vifs commençaient à se déformer. «J’aspire à votre étreinte», a écrit un élève de troisième.

Ils étaient devenus 57 minuscules boîtes sur un écran d’ordinateur, lui laissant un aperçu fragile et mal éclairé du bilan que la pandémie faisait peser sur un groupe de familles à Padre Miguel, un quartier ouvrier de l’ouest de Rio de Janeiro.

Les élèves ayant des troubles d’apprentissage prenaient du retard, tout comme ceux qui n’avaient pas leur propre ordinateur.