Dans une partie de l’État charnière du Michigan, les voisins évitent les pancartes présidentielles lors d’une saison de campagne houleuse

CANTON DE BLOOMFIELD, Michigan — La pelouse de la maison de Nick Hannawa, dans la banlieue de Détroit, est bordée de pancartes politiques soutenant les candidats aux postes de procureur, de superviseur et d’administrateur local. Mais Hannawa ne fait pas la promotion de son choix présidentiel.

Il dit qu’il ne veut pas de problèmes au cours d’une année électorale polarisée.

Dans cette partie de l’État charnière du Michigan, de nombreux voisins de Hannawa appartenant à la classe moyenne supérieure et aux quartiers aisés ont une attitude similaire à l’égard d’une manifestation publique au nom de leur candidat présidentiel préféré. Il est plus facile, disent-ils, de se retirer de cette manifestation de soutien autrefois typique à l’extérieur de leur maison.

« Certaines personnes aiment Donald Trump. Certaines personnes détestent Donald Trump », a déclaré Hannawa, 37 ans. « J’ai voté pour Donald Trump. Je vais voter à nouveau pour Donald Trump. Si je remets ce panneau dans mon jardin, est-ce que cela fera vraiment une différence ou est-ce que quelqu’un ne m’aimera pas ? »

Hannawa le comté natal d’Oakland était un champ de bataille politique pendant des années, mais s’est tourné vers les démocrates lors des élections présidentielles de 2016 et 2020. Les Républicains n’ont pas abandonné la région, visant à reconquérir les électeurs conservateurs, une maison à la fois.

Pendant des années, les zones urbaines ont été fortement démocrates et les zones rurales ont voté majoritairement républicain, a déclaré David Dulio, directeur du Center for Civic Engagement à l’Université d’Oakland dans le Michigan. « Et c’est toujours dans les banlieues que les campagnes s’affrontent vraiment. »

Pour certains habitants, sauter les panneaux de signalisation est un autre symptôme de lassitude face à la tension accrue de la politique américaine, en particulier dans la course à la Maison Blanche entre la démocrate Kamala Harris et l’ancien président républicain Trump.

Installer un panneau peut avoir un effet sur la dynamique du quartier bien au-delà de la saison électorale, a déclaré Anand Edward Sokhey, professeur de sciences politiques à l’Université du Colorado à Boulder et co-auteur de « Politics on Display : Yard Signs and the Politicization of Social Spaces. .»

« Ils sont vraiment une personne qui signale ‘C’est moi. C’est qui je suis.’ Et d’autres personnes réagissent », a-t-il déclaré. « Vous ne connaissez peut-être pas toujours le nom de ce voisin, mais vous vous souvenez – pendant des années – que cette maison avait une pancarte Trump, cette maison avait une pancarte Harris. »

Une enquête récente du Centre de recherche sur les affaires publiques Associated Press-NORC et USAFacts ont révélé qu’environ 6 Américains sur 10 déclarent qu’ils doivent limiter la quantité d’informations qu’ils consomment sur le gouvernement et la politique pour éviter de se sentir surchargés ou fatigués. Ces dernières semaines, des cas isolés mais surprenants d’intimidation ou de violence liés à des manifestations de soutien à une campagne ont été enregistrés.

Le mois dernier, un homme blanc de la banlieue de Détroit, en colère d’avoir reçu des courriers de Harris, a été accusé d’agression après avoir crié des obscénités et des insultes racistes, puis menacé un facteur noir avec un couteau.

Dans l’Ohio, un shérif républicain du comté publié sur les réseaux sociaux que les personnes portant des panneaux Harris devraient avoir leur adresse écrite afin que les immigrants puissent être envoyés vivre avec eux. Le message a été supprimé après menace de poursuites judiciaires par l’Union américaine des libertés civiles de l’Ohio.

De nombreux voisins « ont déclaré qu’ils avaient peur de mettre des pancartes sur leur pelouse », a déclaré Edward Shehab, un autre résident du canton de Bloomfield. « Les gens disent un peu : « Je sais pour qui je vais voter, et je ne le sais pas ». Je n’ai pas besoin de dire aux gens ce que nous allons faire.

Shehab, 64 ans, a des pancartes Trump-Vance devant sa maison cet automne, même si, il y a quatre ans, ses pancartes soutenant Trump et Mike Pence, alors vice-président, ont été volées.

Pour Dulio, il y a un manque notable de panneaux de signalisation présidentielle cette année électorale autour de la région de Détroit.

« Les gens ne veulent tout simplement pas – même les partisans de Trump – ils ne veulent tout simplement pas l’entendre de la part de leurs voisins », a ajouté Dulio. « Ils ne veulent pas prendre le risque que quelqu’un les confronte ou détruise leur panneau de pelouse. ou quoi qu’il puisse arriver.

Hannawa a déclaré que le risque de conflit était la raison pour laquelle il limitait ses candidatures aux candidats locaux.

«Je ne fais pas de politique présidentielle (signes). Il y a tellement de tension autour de cela », a déclaré Hannawa. « Je suis avocat et j’ai des clients de tous les bords du champ politique. »

Danny Watson vit à environ un kilomètre et demi de Shehab et n’a aucun panneau électoral dans sa cour de Bloomfield Hills. Le professionnel de la santé à la retraite a déclaré qu’il s’identifie comme indépendant, mais qu’il estime qu’afficher des opinions politiques n’est pas bon pour les affaires.

« Cela rend les interactions avec les patients difficiles », a déclaré Watson. « Je ne voulais offenser aucun des groupes de clients avec lesquels je traiterais. »

L’un des quatre panneaux politiques dans la cour de Jack Robertson à Madison Heights est un panneau Trump. C’est une exception dans le quartier à plusieurs kilomètres au nord de Détroit.

« Beaucoup de gens disent : « Je ne mets pas de pancarte. Les voisins du coin de la rue vont se mettre en colère. Ils feront ceci ou cela », a déclaré Robertson. « Et alors ? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez faire. Tant que vous ne faites de mal à personne dans le processus. »