Dans une nouvelle vidéo, la princesse de Dubaï Sheikha Latifa dit qu’elle est «  otage  »

La princesse-fille du dirigeant de Dubaï est détenue captive par sa famille et craint pour sa vie après une tentative infructueuse de fuir le riche émirat en 2018, selon de nouvelles preuves vidéo dans une affaire qui a été mise en évidence par USA TODAY.

«Chaque jour, je m’inquiète pour ma sécurité et ma vie. Je ne sais pas vraiment si je vais survivre à cette situation», déclare Sheikha Latifa bint Mohammed al-Maktoum, 35 ans, dans une vidéo téléphonique auto-enregistrée . Une transcription a été fournie par David Haigh et Tiina Jauhiainen, des défenseurs britanniques travaillant en son nom qui espèrent que l’accent mis par l’administration Biden sur les droits de l’homme fera pression sur le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum – qui est également le premier ministre milliardaire des Émirats arabes unis – pour libérer sa fille.

«La police m’a menacé de m’emmener dehors et de me tirer dessus si je ne coopérais pas avec eux», dit Sheikha Latifa dans la vidéo. «Ils m’ont également menacé que je serais en prison toute ma vie et que je ne reverrai plus jamais le soleil».

La famille de Sheikha Latifa affirme qu’elle va parfaitement bien et récupère en toute sécurité chez elle après une épreuve qui, selon eux, était un enlèvement raté du royal alors âgé de 33 ans.

La princesse Sheikha Latifa a tenté de fuir Dubaï:Elle a laissé une vidéo pour le prouver

Les clips vidéo ont été filmés dans la salle de bain d’une villa barricadée de Dubaï où Sheikha Latifa dit qu’elle est détenue contre son gré et sans accès au monde extérieur. Les images ont été diffusées séparément dans le cadre d’une enquête de la BBC mardi soir.

« Je suis otage et cette villa a été transformée en prison », dit-elle dans la vidéo.

Haigh a déclaré que les clips avaient été filmés entre fin 2019 et début 2020 – plus d’un an après que Sheikha Latifa ait été capturée et renvoyée à Dubaï. Il a dit qu’ils étaient maintenant libérés parce que les communications secrètes de son équipe avec Sheikha Latifa s’étaient taries et qu’il n’y avait eu aucune confirmation récente qu’elle était toujours en vie. Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’apprête à interroger les EAU à son sujet.

Haigh n’a pas révélé comment un téléphone avait été passé en contrebande à Sheikha Latifa.

La famille de Loujain al-Hathloul, une militante des droits des femmes saoudiennes, a remercié la semaine dernière le président Joe Biden après sa libération de prison dans le royaume profondément conservateur dans une autre affaire qui a été décriée par l’ONU et des groupes de défense des droits à travers le monde. Biden s’est engagé à faire des droits de l’homme une plus grande priorité que son prédécesseur, Donald Trump, qui a constamment ignoré le sort d’Al-Hathloul. La femme de 31 ans a été arrêtée en 2018 après avoir publié des vidéos d’elle-même au volant en ligne. Les vidéos constituaient un acte de résistance contre l’interdiction de longue date imposée aux femmes de conduire par le royaume riche en pétrole.

Un militant saoudien des droits de l’homme libéré de prison:Loujain al-Hathloul a été agressé sexuellement

Trump a également largement négligé le rôle du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans le meurtre brutal du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul, en Turquie.

Les nouvelles images de Sheikha Latifa confirment les détails précédemment rapportés de son audacieuse évasion de Dubaï et de la manière dont elle a été renvoyée de force aux Émirats arabes unis neuf jours après avoir fui la région sur un bateau immatriculé aux États-Unis. Elle a été appréhendée au large des côtes de l’Inde, dans les eaux internationales, avec Jauhiainen, un instructeur de capoeira d’origine finlandaise qui a donné à Sheikha Latifa des cours d’art martial afro-brésilien avant de devenir sa confidente.

Jauhiainen a aidé Sheikha Latifa à planifier l’évasion, qui consistait à conduire un petit canot pneumatique sur 15 miles pour rejoindre un voilier qui les attendait au large des côtes d’Oman, à proximité. Lorsque le bateau a ensuite été pris d’assaut par des commandos indiens, Jauhiainen et le capitaine américain d’origine française du bateau ont été battus et menacés d’exécution avant d’être libérés. Sheikha Latifa a été renvoyée de force à Dubaï.

Sheikha Latifa avait planifié son évasion de la famille dirigeante de Dubaï pendant sept ans, fuyant ce qu’elle disait être le traitement oppressif et cruel de son père. USA TODAY a examiné les e-mails, les images, les messages cryptés sur les réseaux sociaux, les certificats d’identité, les données satellites et l’audio et la vidéo qui corroborent ce qui lui est arrivé.

Son cas a initialement attiré l’attention des militants des droits humains et des avocats internationaux parce qu’elle a laissé derrière elle une vidéo YouTube avec des instructions pour qu’elle ne soit publiée que dans le cas où son complot pour s’échapper de Dubaï échouait. Il a été publié en mars 2018.

« Je n’ai pas le droit de conduire. Je n’ai pas du tout le droit de voyager ou de quitter Dubaï », a déclaré Sheikha Latifa dans la vidéo YouTube enregistrée avant son évasion.

Avant la sortie de la nouvelle séquence vidéo, Sheikha Latifa n’avait pas été entendue depuis décembre 2018, après avoir été ramenée à Dubaï, lorsque sa famille a publié des photos d’elle assise à côté de Mary Robinson, une ancienne présidente d’Irlande et ex- Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Sur les photos, Sheikha Latifa semble étourdie et confuse. Robinson admet maintenant qu’elle a été dupée en lui faisant croire que Sheikha Latifa était simplement déprimée et ne savait pas qu’elle était détenue en isolement.

Robinson a déclaré qu’elle avait été « horriblement trompée » par la famille de Sheikha Latifa.

En mars 2019, l’avocate américaine Lisa Bloom, qui a bâti une carrière dans la défense des femmes contre des hommes puissants, s’est jointe à Haigh, Jauhiainen et d’autres militants des droits pour appeler à un examen juridique de ce qui est arrivé à Sheikha Latifa. Cependant, Bloom a déclaré dans un e-mail qu’elle n’avait pas travaillé sur l’affaire depuis un certain temps car « il était difficile de concevoir une action en justice que je pourrais gérer depuis les États-Unis, surtout sans avoir accès à elle. »

L’avocate américaine Lisa Bloom:Boycottez Dubaï pour la princesse Sheikha Latifa « captive »

Cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum est l’un des chefs d’État les plus riches du monde. Parmi ses intérêts, il y a un vaste empire de courses de chevaux qui comprend des fermes équestres à Lexington, Kentucky. Il assiste souvent à de grands événements de courses de chevaux au Royaume-Uni, tels que Royal Ascot, où il a été photographié aux côtés de la reine Elizabeth II.

Le dirigeant de Dubaï a six épouses et 30 enfants.

Sheikha Latifa est la deuxième des filles de son père à disparaître.

Sa sœur aînée, Sheikha Shamsa bint Mohammed al-Maktoum, 39 ans, a été arrêtée dans les rues de Cambridge, en Angleterre, après avoir fui le domaine britannique de la famille royale de Dubaï à Surrey en 2000. Un détective de Scotland Yard a tenté d’enquêter.

L’affaire est tombée dans une impasse lorsque la famille ne lui a pas permis d’être interrogée.

Sheikha Shamsa n’a plus été vue ni entendue en public depuis.

En 2019, l’épouse désormais séparée du cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, la princesse Haya Bint al-Hussein, fille de feu le roi Hussein de Jordanie, a fui à Londres avec les deux jeunes enfants du couple parce qu’elle avait commencé à craindre pour sa vie.

Le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum a sans relâche dépeint Dubaï comme une cité-État éclairée et favorable aux entreprises. Il possède une infrastructure de classe mondiale, des centres commerciaux de luxe, une ligne d’horizon remplie de gratte-ciel et une importante population d’expatriés.

Mais des groupes humanitaires tels que Human Rights Watch basé à New York et l’Emirate Center for Human Rights, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni, ont longtemps fait valoir que Dubaï a un côté sombre où ceux qui violent ses restrictions culturelles sont soumis à la torture, disparitions forcées, détentions arbitraires et procès inéquitables.

Les femmes sont autorisées à conduire, à voter, à posséder et à hériter de biens à Dubaï, mais certains aspects de la vie personnelle d’une femme sont toujours strictement contrôlés par des tuteurs masculins, tels que les personnes qu’elles peuvent épouser. Sheikha Latifa avait l’ambition d’étudier la médecine à l’étranger.

Toby Cadman, un avocat des droits humains basé à Londres qui a pendant un certain temps été impliqué dans le cas de Sheikha Latifa a déclaré qu’il était préoccupant que les nouveaux enregistrements aient été faits il y a quelque temps et qu’il n’est pas tout à fait clair si elle est toujours en vie.

Il a déclaré que l’ONU pourrait avoir besoin d’obtenir de nouvelles preuves de la vie des EAU, ce que le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a demandé mercredi.

« Il est probable que sa famille ait découvert qu’elle utilisait un téléphone pour communiquer et qu’ils l’ont tuée ou qu’elle se trouve dans une situation bien pire qu’auparavant », a déclaré Cadman.