Dans une nouvelle vidéo de Telegram, la CIA exhorte les Russes à divulguer « la vérité »

La CIA a publié des instructions en russe sur la façon d’accéder au navigateur Tor et de contacter l’agence via son canal dédié.

La CIA a publié une vidéo sur Telegram exhortant les Russes à divulguer des informations à l’agence de renseignement américaine via le dark web.

La vidéo fournit des instructions sur la façon de partager des informations à l’aide d’un navigateur Tor et d’outils de cryptage.

La CIA espère solliciter des réponses de personnes principalement dans les domaines du renseignement, de la diplomatie, de la science et de la technologie.

La Central Intelligence Agency des États-Unis a renforcé ses efforts pour convaincre les Russes de divulguer les secrets de leur pays lundi, en publiant une vidéo émouvante sur Telegram destinée aux personnes frustrées par la situation sous le président Vladimir Poutine.

La courte vidéo montre un bureaucrate russe et une femme à la maison avec un enfant, tous deux apparemment troublés dans leur vie, demandant si c’est ce dont ils rêvaient.

Cela suggère que les gens peuvent prendre des mesures pour améliorer les choses – en fournissant des informations à l’agence de renseignement américaine – et rester des Russes patriotes.

La vidéo et un texte d’accompagnement fournissent des instructions sur la façon de procéder, en utilisant un navigateur Tor pour accéder au dark web et des outils de cryptage qui, selon la CIA, assureront leur protection.

L’agence écrit :

La CIA veut connaître la vérité sur la Russie, et nous recherchons des personnes fiables qui peuvent nous dire cette vérité.

« Vos informations peuvent être plus précieuses que vous ne le pensez. »

La CIA a déclaré qu’elle espérait contacter des personnes du renseignement, de la diplomatie, de la science et de la technologie, ainsi que d’autres domaines, et était intéressée par toutes sortes d’informations, y compris politiques et économiques.

Un responsable de l’agence a déclaré à l’AFP que s’ils avaient déjà fait du pitch sur d’autres réseaux sociaux, ils se concentraient désormais sur Telegram crypté car c’est le principal moyen pour les Russes de partager et d’obtenir des informations et des nouvelles, sur tout, de la politique à la guerre en Ukraine. .

La CIA espère que fournir un moyen simple mais clair de divulguer des informations via le dark web convaincra les Russes prudents de passer à l’étape suivante.

Le responsable a déclaré sous couvert d’anonymat :

Notre objectif est de fournir des moyens aussi sûrs que possible pour qu’ils nous contactent.

Le responsable a souligné que les États-Unis ne cherchaient pas à provoquer une révolte ou un changement de régime, mais qu’ils espéraient simplement que certains Russes pourraient y voir un moyen d’aider leur pays à aller de l’avant.

Le responsable a déclaré qu’une sensibilisation similaire sur d’autres médias sociaux, dont une grande partie est maintenant bloquée en Russie, a eu des résultats.

« Contactez-nous », a exhorté la CIA.

« Peut-être que les gens autour de vous ne veulent pas la vérité. Nous la voulons. »