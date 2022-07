Dans une nouvelle version de “Gaslight”, une héroïne trouve sa propre voie

NIAGARA-ON-THE-LAKE, Ontario — Personne ne vient secourir Bella Manningham. Et c’est une bonne chose. Bella, la demoiselle en détresse apparemment auto-infligée au centre de “Gaslight”, est une source de pitié pour le public du théâtre et du cinéma depuis plus de 80 ans. Mais lorsque Johnna Wright et Patty Jamieson ont dépoussiéré le mélodrame de Patrick Hamilton de 1938, qui se déroule en 1880, pour cette année Festival Shawils envisageaient un destin bien différent pour leur héroïne. “Nous ne voulions pas changer les règles de la société victorienne et la façon dont elles affectaient les femmes”, a déclaré Wright. “Notre question était: y a-t-il un moyen pour elle de respecter ces règles et de gagner?”

Et donc ils se sont lancés dans un redémarrage ambitieux de la pièce, en gardant le cadre fantasmagorique (un salon victorien) et la prémisse de base (Bella perd-elle la tête ?), mais abandonnant un personnage majeur. Fini le détective Rough, l’inspecteur rusé qui remet tout en ordre et explique tout à la pauvre, pauvre Bella. Le résultat est une refonte totale, avec un astucieux rideau Act I qui oblige le public à se répandre dans le hall en crachotant: “Que devrait-elle faire maintenant?”

Image Ingrid Bergman en tant qu’épouse poussée au bord de la folie, avec Joseph Cotten en tant que détective londonien qui résout l’affaire, dans la version cinématographique de “Gaslight” de George Cukor en 1944. Le crédit… Warner Bros.