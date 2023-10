Dans une nouvelle série Hulu, cinq fabuleux chasseurs de fantômes « vivent pour les morts »

Grâce à des émissions de téléréalité comme la longue série « Ghost Hunters », dont la 16e saison a été diffusée cette année, le travail paranormal a eu une image particulièrement hétéronormative au cours des dernières décennies. Mais la nouvelle série Hulu au nom effronté « Living for the Dead » – qui est racontée et produite par Kristen Stewart – propose une narration surnaturelle avec un autre type de look effrayant, grâce à ses cinq fabuleuses stars de la chasse aux fantômes.

Le producteur de « Queer Eye », Rob Eric, lauréat d’un Emmy, qui est producteur exécutif de « Living for the Dead », se souvient avoir été initialement approché à propos de l’idée.

« On nous a appelé pour nous dire que Kristen Stewart voulait parler d’une idée de spectacle, et elle a répondu : ‘Ne serait-ce pas amusant si nous pouvions faire quelque chose de différent, comme des chasseurs de fantômes gays ?’ Et on s’est dit ‘Gay ‘Scooby-Doo’ ?! Nous y sommes », a déclaré Eric lors d’une réunion avec les acteurs, avant la sortie de la saison complète mercredi.

Dans la série, les drôles de chasseurs de fantômes faites un road trip à travers le pays, empruntez les autoroutes pittoresques du sud-ouest américain et remontez jusqu’à la région des Grands Lacs, pour faire des visites d’une nuit à huit heures. prétendument lieux hantés. Armés d’un éventail de compétences – notamment un sens psychique, des méthodes de sorcellerie et une expertise en matière d’équipement – les professionnels du paranormal donnent aux espaces une sorte d’éclat spirituel en communiquant avec les fantômes qui hantent leurs habitations et les vivants qui les habitent.

Certains lieux, comme un ancien sanatorium tentaculaire du Kentucky appelé Waverly Hills et le Lemp Mansion à Saint-Louis, sont apparemment bien connus dans la communauté paranormale. Mais d’autres, comme un manoir moderne de l’Arizona avec un jeune propriétaire méfiant et un club de strip-tease de Las Vegas supervisé par une matriarche protectrice, sont davantage à l’écart de la chasse aux fantômes. Mais selon les stars de la série, ils sont tous infestés d’êtres d’un autre monde.

« Chérie, il n’y avait pas de ratés ! Ils se sont assurés que l’endroit où ils nous envoyaient était hanté autant que possible », a déclaré Logan Taylor, le médium résident de la série. « Je me souviens qu’à la toute fin, je me couchais le soir, complètement habitué à entendre des cris – des cris à glacer le sang alors que j’essayais de dormir. »

Alex LeMay, le gourou de la technologie du groupe, est du même avis.

« Ils étaient très, très, très hantés et très actifs, et cela ne s’est jamais arrêté, même lorsque les caméras ne tournaient pas », a déclaré LeMay, citant des perturbations étranges comme des objets lancés au milieu de la nuit. « Je pense que n’importe quel sceptique pourrait devenir croyant s’il ne restait qu’une nuit dans certains des endroits sur lesquels nous avons enquêté. »

Logan Taylor, Roz Hernandez, Alex LeMay et Ken Boggle dans « Living for the Dead ». Hulu

Comme le reste du groupe – complété par Juju Bae, une sorcière autoproclamée, et Ken Boggle, un spécialiste des cartes de tarot – le chercheur Roz Hernandez travaille dans le domaine paranormal depuis des années. Mais elle a déclaré que rester sur place pendant la nuit s’est avéré difficile, entre tous les chatouilles des pieds et autres activités invasives qui se déroulent aux petites heures.

« Les fantômes ne sont pas sortis parce que les caméras ne tournaient pas. Ils étaient là pour jouer avec nos orteils ou faire ce qu’ils voulaient, et je détestais ça », a-t-elle déclaré en réponse à ses camarades qui la taquinaient à propos d’essayer de se faufiler dans des hôtels au milieu de la nuit.

Elle a dit qu’elle regardait des émissions de chasse aux fantômes depuis des années et qu’elle leur avait « donné beaucoup de regard de côté », mais elle peut désormais mieux comprendre à quel point la visite d’une série d’espaces effrayants et bien documentés peut être énervante.

«Je me suis dit : ‘Allez, tu veux me dire, partout où tu vas, il se passe des choses ?’ Mais c’est un peu comme un processus de casting. Nous devons nous assurer que ce sont des endroits qui ont vraiment besoin d’une enquête, et ils n’ont déçu aucun d’entre eux », a-t-elle déclaré.

Bien que le groupe ait apparemment eu une multitude de rencontres surnaturelles troublantes pendant le tournage, leurs affrontements avec les résidents vivants des lieux hantés étaient bien plus à leur goût. Dans plusieurs épisodes, les « chasses aux fantômes » – pour emprunter le langage promotionnel de la série – font même une pause dans leurs relations avec les esprits pour prendre des cocktails et un kiki effrayant avec les locaux. Lors de ces rendez-vous, les experts n’ont pas rencontré beaucoup de scepticisme de la part de leurs nouveaux amis, d’autant plus que la plupart d’entre eux avaient leurs propres histoires de fantômes. Mais les étrangers étaient conscients de ne pas correspondre au moule typique de la chasse aux fantômes.

« Écoutez, certains d’entre nous se promènent en ville avec des talons de 6 pouces », a déclaré Hernandez. « Alors vous pourriez vous demander : « Qu’est-ce que ces gens vont accomplir ici ? Mais nous savons réellement ce que nous faisons, autant que possible lorsqu’il s’agit de choses inconnues.»

Pour trouver les bonnes personnes pour représenter le contingent LGBTQ des chasseurs de fantômes – qui est plus petit qu’on pourrait le penser, selon Hernandez – les producteurs de la série ont utilisé une approche de casting qu’ils ont développée pour l’original « Queer Eye », créé en 2003. Essentiellement, après avoir réduit des milliers de candidatures à un plus petit groupe de finalistes, ils ont amené les meilleurs candidats à Los Angeles pour observer comment ils interagissaient les uns avec les autres hors caméra et tester leurs compétences.

« L’une des choses les plus importantes à propos du casting est de ne pas toujours être présent dans le casting, mais plutôt de prendre un peu de recul et de voir qui se parle quand ils ne sont pas devant la caméra – qui vibre », a déclaré Eric.

Ken Boggle, à droite, dans « Living for the Dead ». Hulu

Une fois le casting en personne commencé, a ajouté le producteur, lui et le reste de l’équipe ont pu voir leur groupe de stars commencer à se former, puis, lors des tête-à-tête, où les personnes interrogées ont été invitées à montrer leur chasse aux fantômes. talents, leurs cinq derniers se sont détachés du peloton. Pendant que Bae suscitait des halètements dans une partie de la pièce, Boggle a donné à Eric une lecture de carte de tarot « terriblement précise ». Et dans un espace plus isolé, Taylor a canalisé le père décédé du coproducteur d’Eric, le créateur de « Queer Eye » David Collins, rappelant un moment privé entre père et fils.

« David est sorti d’une pièce en pleurant – il ne pouvait pas s’arrêter de pleurer, et nous nous disions : « Ouais, c’est l’équipe. Nous l’avons fait », a déclaré Eric. « Tu peux le voir. Ils s’assemblent si bien dans le spectacle. C’est comme s’ils se connaissaient depuis toujours et, qui sait, peut-être dans des vies antérieures, c’est le cas. »

Sans le bénéfice d’une démonstration en direct, certains téléspectateurs pourraient avoir plus de mal à croire aux compétences des experts – et à adhérer à la série dans son ensemble, qui prend très au sérieux ses rencontres surnaturelles. Cependant, Eric et ses coproducteurs tentent de combler cet écart en montrant aux acteurs les aspects pratiques de la chasse aux fantômes, un peu comme les stars de « Queer Eye » abordent les différents éléments d’un relooking.

« Si nous vous faisions simplement supposer que c’est ce que Juju fait pour se débarrasser des esprits, et que nous ne vous disons pas ce que c’est, ni ce que Ken fait pour contacter les esprits, vous ne les croiriez pas. Si vous ne voyiez pas JVN couper les cheveux et que nous vous montrions simplement le produit final, vous vous diriez : « Eh bien, attendez une minute, qui a coupé les cheveux ? » », a déclaré Eric, faisant référence au toilettage « Queer Eye ». l’expert Jonathan Van Ness.

Eric a reconnu qu’une série de téléréalité sur « le woo woo », comme Bae et certains acteurs ont aimablement décrit le travail paranormal, n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde. Mais il a également ajouté que voir des gens communier avec des fantômes n’était pas vraiment la question. Au lieu de cela, comme leurs homologues de « Queer Eye », il est témoin de l’empathie particulière des experts – sans parler de leur caractère fabuleux évident.

« Le paranormal peut être très source de division en termes de : « Oh, je ne regarde pas ça, parce que c’est paranormal », ou « Je le regarde parce que c’est ». est paranormal.’ Cette série, vous devriez la regarder parce que les personnages sont très intéressants », a déclaré Eric.