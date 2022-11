Dans une nation divisée, un terrain d’entente : le vote compte

“Le Michigan devrait être un endroit sûr pour les femmes”, a déclaré Mme Ayaub, 31 ans, qui s’est décrite comme plutôt démocrate.

Dans la ville voisine de Warren, Rosemary Sobol a également déclaré que l’initiative était sa principale motivation pour voter – même si elle était encore indécise.

“Je ne suis pas complètement anti-avortement, mais je suis aussi catholique”, a déclaré Mme Sobol, une directrice à la retraite de 81 ans. “C’est une décision très difficile.”

Pour certains électeurs, c’était une journée pour reconsidérer les positions passées.

Andrew O’Connell a déclaré qu’il était né dans une famille démocrate et qu’il était depuis longtemps fier d’échanger ses votes entre les partis, mais à 6h30 mardi matin, on pouvait le voir debout devant un bureau de vote très fréquenté de Staten. Island tenant une pancarte affichant tous les républicains sur le bulletin de vote. Tout a changé avec les troubles sociaux en 2020, a-t-il déclaré.

“Je crois que la sécurité a été reléguée au second plan lorsque les manifestations se déroulaient”, a déclaré M. O’Connell. “Nous nous sommes assis et avons regardé cela se produire et certaines personnes ne pensaient pas qu’il y avait quelque chose de mal à cela.”