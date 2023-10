Dans une maison d’horreur où une jeune britannique de 13 ans a été assassinée alors que des images effrayantes montrent la sauvagerie des bouchers fanatiques du Hamas

Des images glaçantes de la maison où une mère et sa fille britanniques ont été assassinées ont mis à nu la sauvagerie des terroristes du Hamas.

Yahel Sharabi, 13 ans, est décédée avec sa mère Lianne, 48 ans, née à Bristol, dans le village israélien de Beeri.

7 Yahel (à gauche) et sa mère Lianne (au centre) ont été tuées dans le massacre du Hamas tandis que Noiya (à droite) est toujours portée disparue. Crédit : DOCUMENT FAMILIAL/UNPIXS

7 L’oncle Sharon Sharabi est tombé en panne alors qu’il regardait une séquence vidéo choquante de la chambre où Yahel a été assassiné Crédit : Doug Seeburg

7 La cuisine et la salle à manger étaient jonchées de débris ensanglantés et de douilles de balles. Crédit : Doug Seeburg

7 Leur chien bien-aimé Moka, un grand croisement amical, peut être vu étendu mort sous un drap blanc près du canapé. Crédit : Doug Seeburg

L’oncle Sharon Sharabi s’est effondré en regardant une séquence vidéo choquante de la chambre où Yahel a été tué lors de l’invasion d’Israël.

Quelques instants après avoir découvert sa mort, il a déclaré au Sun : « Nos souffrances ne pourraient pas être pires que cela – mon cœur est brisé.

« Oui, après avoir vu les photos, je peux confirmer que la chambre avec le lit de l’enfant est Yahel. Je peux voir le sang et j’essaie de ne pas imaginer ce qui a pu se passer là-bas.

« Il m’a fallu toutes mes forces pour regarder ces images, mais je vous suis reconnaissant de nous les avoir montrées : elles diront au monde ce que les terroristes ont fait. »

Il a été confirmé que Yahel est décédée aux côtés de sa mère Lianne tandis que sa sœur Noiya, 16 ans, son père Eli, 51 ans et son oncle Yossi, 53 ans, étaient portés disparus ou kidnappés.

Des images effrayantes de la communauté agricole du kibboutz près de Gaza où ils vivaient mettent à nu la sauvagerie des bouchers du Hamas.

L’élégante propriété sans issue de deux étages des Sharabis, récemment construite, semble intacte à l’extérieur, mais la cuisine et la salle à manger sont jonchées de débris ensanglantés et de douilles de balles.

Leur chien bien-aimé Moka, un grand croisement amical, peut être vu étendu mort sous un drap blanc près du canapé.

Des photos souriantes de la famille, des sœurs s’amusant lors de fêtes et de barbecues, tapissent un mur.

Des ballons de fête à moitié dégonflés dans une chambre à l’étage offrent également une allusion déchirante à des temps plus heureux qui ont été brisés par une cruauté inimaginable.

Les liens étroits de la famille avec les Britanniques sont évidents dans une bouteille de sauce HP dans le garde-manger – avec une empreinte de main ensanglantée sur sa porte ouverte.

Mais des spectacles pires vous attendent dans un couloir où une énorme tache de sang noircie semble être l’endroit où Lianne est morte.

Et à l’étage, une autre tache de sang raconte son histoire d’horreur dans une pièce où dormait Yahel – tachant fortement le tapis à proximité d’un pyjama rose et d’une trousse de toilette.

Sharon, 48 ans, nous a parlé juste après avoir appris qu’il redoutait que Yahel soit parmi les morts.

Le responsable des achats informatiques a sangloté en regardant la vidéo de la maison familiale et a déclaré : « La dernière fois que j’y étais, c’était pour un barbecue quand Lianne m’a taquiné parce que je ne bois pas – parce qu’elle était britannique et aimait boire – comme tout le monde. au Royaume-Uni!

« Elle me taquinait aussi parce qu’elle disait que je manquais de manières et de politesse britanniques et disait : « Tout le monde dans le pays est si grossier !

« C’était une femme qui aimait vivre en Israël mais qui était aussi très fière d’être britannique. »

Sharon a également rendu un vibrant hommage à ses nièces disparues.

L’HOMMAGE DE SHARON

Il a déclaré : « Yahel était également une citoyenne britannique et aimait tellement la vie – je suis allée au mariage de sa mère à Bristol et ce fut une journée merveilleuse.

« Mais maintenant, Yahel et sa mère sont toutes deux mortes et sa sœur, son père et son oncle ont disparu ou ont été kidnappés – notre famille a été détruite par des inhumains sans âme. Yahel était une petite fille merveilleuse, heureuse et sympathique qui ne comprenait pas toute la haine qui nous entourait et qui voulait que tout le monde vive heureux ensemble.

« Elle était aussi très drôle avec un grand sens de l’humour et adorait nous faire rire. »

Sharon a ajouté : « Mais Noiya est plus âgée et a une meilleure idée des dangers auxquels nous sommes tous confrontés en vivant si près de Gaza et des voisins si déterminés à nous tuer.

« Elle a 16 ans, mais elle semblait plus âgée à certains égards et elle téléphonait à la famille tous les jours pour vérifier que tout le monde allait bien.

« Mais maintenant, ils sont partis. Je suis toujours sous le choc d’apprendre que Yahel a été identifiée parmi les morts et que sa grande sœur a disparu et nous ne savons pas si elle est vivante, morte ou otage à Gaza.

« Je prie pour un miracle mais je dois dire qu’une partie de moi pense qu’il vaut mieux être mort que entre les mains de ces gens. »

7 Lianne, Eli et Noiya Crédit : DOCUMENT FAMILIAL/UNPIXS

7 Dévastation dans la maison familiale après l’invasion des terroristes du Hamas Crédit : Doug Seeburg

7 Des photos collées sur un mur montrent les sœurs lors de fêtes et entre amis Crédit : Doug Seeburg

Le photographe Doug Seeburg et moi-même nous sommes rendus dans le village agricole détruit de Beeri pour découvrir le quartier de la famille Sharabi.

Et alors que nous parcourions des rues tachées de sang, jonchées de débris de combat, de voitures criblées de balles, de maisons incendiées et de motos abandonnées du Hamas, nous avons appelé par vidéo l’oncle en deuil des sœurs.

Regardant bouche bée la dévastation retransmise en direct depuis mon téléphone, Sharon m’a dit : « Je n’arrive pas à croire ce qu’ils ont fait – il y a la dévastation partout. Vous vous trouvez à l’endroit où Yahel, Noiya et mes frères ont été emmenés.

Marchant dans une rue jonchée de débris de guerre et de treillis noirs du Hamas tachés de sang, il a ajouté : « Vous passez devant la maison de mon ami où nous avons vécu tant de moments heureux.

« C’est terrible de voir le kibboutz déserté et endommagé après tant de morts.

« Nous pleurons notre famille et les vies que nous avons perdues. Je ne sais pas comment nous allons reconstruire, mais nous devons essayer. »

Nous avons ensuite photographié une maison intelligente récemment construite qui, selon Sharon, pourrait être la propriété de son frère aîné après avoir laissé une épingle sur une carte Google pour nous aider à nous y rendre.

Mais notre appel vidéo a été interrompu lorsque nous avons été envoyés plonger pour nous mettre à l’abri lorsqu’une alerte a retenti et que deux roquettes tirées par le Hamas et visant le kibboutz ont percuté le sol à proximité.

Les soldats des Forces de défense israéliennes nous ont ensuite rapidement fait sortir de la zone tandis qu’une autre alerte nous faisait fuir vers des abris anti-bombes.

Sharon a déclaré qu’il ne savait rien du sort de Noiya et de son père car aucune trace d’eux n’avait été trouvée depuis le carnage de l’invasion du 7 octobre.

Mais il est certain que son frère aîné Yossi a été kidnappé, car des témoins dans le kibboutz l’ont vu être emmené en direction de Gaza par des hommes armés.

Sharon a déclaré : « La dernière fois que nous avons eu de leurs nouvelles, c’était un message texte d’Eli vers 11h30 le matin des attaques.

« On y lisait quelque chose comme : « Ils tirent, ils ont détruit notre maison, ils tuent des enfants. Ils vont nous assassiner ! Où sont Tsahal – au secours !’”

«J’étais à des kilomètres et je me sentais très mal, tellement impuissant. Je n’oublierai jamais cette journée. »

Sharon a déclaré qu’il n’était pas clair comment ni pourquoi la mère des sœurs, Lianne, née en Grande-Bretagne, avait été choisie pour être exécutée parmi 108 autres personnes tuées par les terroristes du Hamas dans ce kibboutz de 1 100 habitants.

Lui et son autre frère Raz ont annoncé hier la nouvelle de la mort de Lianne à ses parents choqués, Peter et Gill Brisley, âgés de 70 ans et vivant dans le sud du Pays de Galles, et à son frère Stephen.

La famille attend désormais désespérément de nouvelles informations sur le sort de Noiya, du chef financier du kibboutz Eli et du responsable de la sécurité Yossi.

Sharon a insisté : « Nous ne sommes pas le genre de personnes qui exigent vengeance – nous ne voulons pas que davantage de personnes innocentes meurent et nous voulons que cela cesse.

« Nous ne pensons pas non plus que le peuple palestinien soutienne cette terreur.

« Mais cela continuera tant que le Hamas gardera le contrôle et que nous devrons l’arrêter – nous devons gagner. »