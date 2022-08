Dans “Une ligue à part”, Abbi Jacobson fait partie de l’équipe

En 2017, alors que “Broad City” avait deux saisons à parcourir, Graham (“Mozart dans la jungle”) a invité Jacobson à dîner. Il avait récemment obtenu les droits de “A League of Their Own”, un film qu’il aimait quand il était enfant. Il pensait que cela pourrait faire une grande série, avec quelques changements. L’étrangeté de certains personnages – rendus dans le film par un sous-texte clignotant et vous le manquez – devrait être plus manifeste cette fois. Dans le film, dans une scène qui ne dure que quelques secondes, une femme noire renvoie une fausse balle avec force et précision, clin d’œil à la ségrégation de la ligue. Cela aussi méritait plus d’attention.

Graham avait poursuivi Jacobson, dit-il, pour son intégrité, son intelligence, son optimisme agité et nerveux. Il voulait que l’expérience de faire le spectacle soit joyeuse. Et il voulait que les histoires qu’il racontait – en particulier les histoires queer – transmettent également de la joie. Il a senti que Jacobson, qui est sortie au milieu de la trentaine, pouvait livrer.

“Elle est si drôle, et aussi si honnête sur le plan émotionnel – et n’a pas peur d’être honnête sur le plan émotionnel”, a déclaré Graham.

Alors que Jacobson terminait les dernières saisons de “Broad City”, le développement de la nouvelle série a commencé. Elle et Graham se sont lancés dans la recherche, s’adressant à certaines des femmes survivantes qui avaient joué dans la All-American Girls Professional Baseball League ou dans les ligues noires. Ils ont également parlé avec Marshall, par téléphone, avant sa mort en 2018. Marshall s’était principalement concentré sur l’histoire d’une femme : Dottie de Geena Davis. Graham et Jacobson voulaient essayer de raconter plus d’histoires, autant qu’une saison de huit épisodes le permettait.