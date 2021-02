Dans une lettre enflammée, un groupe de défense des droits civiques américano-asiatique qualifie la théorie critique de la race

La section new-yorkaise du plus ancien groupe américain de défense des droits civiques américano-asiatique a dénoncé la théorie critique de la race comme un véritable racisme et a exhorté ses membres à «résister», alors que l’administration Biden cherche à imposer une «équité» basée sur le CRT.

CRT «Est une fraude haineuse, source de discorde et manipulatrice,»A déclaré mardi la Chinese American Citizens Alliance (CACA) du Grand New York dans un communiqué. Il est «Raciste, répressif, discriminatoire et source de division» depuis ses racines mêmes, tout en se présentant comme une formation à la sensibilité, l’antiracisme et la diversité, l’équité et l’inclusion.

Le groupe a décrit CRT comme «Fortement influencé par des promoteurs de haine tels que Marx, Lénine, Gramsci, Schmitt, Marcuse, Foucault et Freire, mais avec la lutte des races remplaçant la lutte des classes.

CACA a appelé CRT « infiltration » des écoles à travers des choses telles que «Ethnomathématiques» projet à Seattle, Washington, ainsi que le projet 1619, lauréat du prix Pulitzer du New York Times.

Une partie importante de la déclaration traite de l’éducation, où les Américains d’origine asiatique disent être victimes de discrimination pour ne pas être pris en compte « diverse » mais « Blanc adjacent » au lieu.

Soulignant que le CRT réduit tout à la couleur de la peau, la CACA soutient qu’il entrera inévitablement en collision avec les immigrants aux États-Unis, qui arrivent « Avec un peu plus que leur capital humain » et sont «Reconnaissants d’être ici, de travailler dur et d’éduquer durement leurs enfants, et de croire au rêve américain sous la garantie constitutionnelle de l’égalité des droits.»

Le chercheur Chris Rufo, qui a été mentionné dans la lettre comme l’un des critiques du CRT, a salué la déclaration et a noté que de nombreux sino-américains ont fui la révolution culturelle dans leur pays d’origine et ne veulent pas la voir aux États-Unis.

«Bienvenue au combat, mes amis,»A tweeté Rufo.

La plus ancienne association sino-américaine a annoncé une révolte contre la théorie critique de la race. Beaucoup ont fui la révolution culturelle dans leur pays d’origine – et ils ne seront pas victimes de la nouvelle révolution culturelle dans ce pays. Bienvenue au combat, mes amis. Épées! ⚔️ pic.twitter.com/JFxUeAVNPG – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 24 février 2021

Rufo a presque à lui seul attiré l’attention de l’administration Trump l’année dernière en publiant le contenu de «Formation de sensibilité» séminaires vendus par des consultants en diversité aux agences gouvernementales américaines. Ses révélations ont directement conduit à l’interdiction du décret « Stéréotypes raciaux ou sexuels ou bouc émissaire » dans le gouvernement américain ou dans l’armée, en septembre 2020.

L’administration Biden a cependant révoqué cette ordonnance le mois dernier et « équité » – l’égalité des résultats, qui nécessite une discrimination à l’encontre de certains groupes et en faveur d’autres – pierre angulaire de ses politiques étrangères et nationales.

Cela a alarmé l’Alliance des citoyens sino-américains. Ils appellent la théorie critique des races «Loi d’exclusion chinoise d’aujourd’hui» et le «De vrais crimes de haine contre les Asiatiques.»

«Nous devons reconnaître CRT à travers son emballage frauduleux, le dénoncer, résister», ils ont exhorté leurs membres dans la déclaration.

Créé à l’origine en 1895 à San Francisco, en Californie, pour lutter contre le Chinese Exclusion Act – une loi de 1882 interdisant toute immigration de Chine vers les États-Unis – le CACA est considéré comme le plus ancien groupe de défense des droits civiques américano-asiatique aux États-Unis. Son chapitre new-yorkais a été rétabli en 2016 après une interruption de près de 30 ans.

