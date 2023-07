Dans une jolie ville où les habitants sont divisés pour une raison bizarre… mais ils ne vivraient nulle part ailleurs

Une JOLIE ville s’est divisée pour une raison bizarre – mais les habitants disent qu’ils ne voudraient pas vivre ailleurs.

Whitworth, juste au nord de Rochdale, se trouve juste de l’autre côté de la frontière du Lancashire et est nichée à l’ombre des Pennines.

Rue du marché à Whitworth, Lancashire Crédit : MEN Media

Ann Edwards a déménagé à Whitworth depuis les îles Canaries Crédit : MEN Media

La petite ville de Whitworth dans le Lancashire Crédit : MEN Media

Les résidents adorent son groupe de cottages et de mini-quartiers, combiné aux ruelles escarpées de la ville et aux promenades dans la campagne.

Mais Whitworth est un peu étrange en ce qui concerne son emplacement sur la carte – un problème qui divise certains de ses 7 500 habitants.

Il se trouve dans les limites du Rossendale Borough Council, mais certaines maisons ont un code postal Oldham et Rochdale sur leur adresse.

Whitworth se trouve dans la vallée de Rossendale et se trouve à la pointe de la frontière du Lancashire bordant le Grand Manchester, avec le West Yorkshire juste à l’est.

À proximité, Rochdale utilise le code postal de la zone BL pour Bolton, mais Whitworth utilise OL pour Oldham.

C’est déroutant bien que Whitworth soit nettement plus proche de Rochdale qu’Oldham.

Ann Edwards, qui a déménagé dans la ville depuis les îles Canaries, se décrit comme vivant dans le Lancashire et évite de faire référence à la ville voisine de Rochdale.

Elle a ajouté: « Je ne m’associe pas du tout à Rochdale, je vis dans le Lancashire.

« Je dis que je suis à Rossendale et qu’il fait partie de ce conseil depuis un certain temps. »

Elle est tombée amoureuse de Whitworth alors qu’elle cherchait un endroit pour sa sœur et vit maintenant dans un bungalow à l’écart du centre-ville.

Ann a déclaré: « Les gens sont formidables, je ne vivrais nulle part ailleurs maintenant. »

Elle a souligné que la courte distance à pied entre la principale parade de shopping et le réservoir Cowm était « tout simplement époustouflante ».

Jill Gooding, qui dirige le salon de toilettage pour chiens Scruff 2 Kruffs, a fait écho à ces sentiments.

Elle a dit : « C’est un si joli petit village. J’adore apprendre à connaître les chiens, c’est super de vivre ici.

« Vous pouvez parfois vous retrouver dans un embouteillage derrière une vache ou un mouton voyou, mais ça va.

« Il y a tellement de choses à faire, comme aller au réservoir, les landes à parcourir. Je ne vivrais jamais ailleurs. »

« Ça a du caractère »

Elle établit de bonnes relations avec les chiens qu’elle toilette et leurs propriétaires.

Les résidents peuvent également profiter de la réserve naturelle Healey Dell à une courte distance de la ville, ainsi que de la rivière Spodden et d’une pléthore de cascades.

Whitworth possède également un terrain de golf et des entreprises commerciales et indépendantes tissées dans le tissu de la communauté.

Ruth Greenwood, qui dirige Seasons Florist, a vécu dans la ville toute sa vie et a loué le soutien qu’elle reçoit des résidents.

Elle a déclaré: « À l’époque de Covid, les gens faisaient plus souvent leurs achats locaux et découvraient ce qui se trouvait réellement à leur porte. Et cela a continué.

« Tellement de nouvelles personnes ont également emménagé, avec de nouvelles maisons en cours de construction. »

Ruth a également fait l’éloge de la nature « préservée » de la campagne de Whitworth, ajoutant qu’elle est « magnifique et a tout ce dont vous avez besoin ».

Elle a poursuivi: « Parfois, les petits villages peuvent perdre leur personnalité – Whitworth a beaucoup de caractère et beaucoup de personnages », dit Ruth en riant.

« C’est aussi sûr, c’est formidable de voir des enfants jouer comme je le faisais quand je grandissais. »

Au cours des 19 années où elle a dirigé la boutique, elle a surmonté la récession de 2009, la pandémie de Covid et lutte maintenant contre la crise du coût de la vie.

Mais elle dit que les résidents l’ont tirée à travers les moments difficiles.

Le conseil d’arrondissement de Rossendale a été approché pour commentaires.

Ruth Greenwood, qui dirige le fleuriste Seasons Crédit : MEN Media

Les résidents adorent le réservoir Cown Crédit : MEN Media

La belle campagne entourant la ville Crédit : MEN Media