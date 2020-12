La mission se sent particulièrement urgente, a-t-il dit, alors que les vaccinations commencent aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Les responsables de la santé publique préviennent que de grandes disparités apparaissent alors que les pays plus riches réservent la plupart des doses mondiales, tandis que les pays plus pauvres ont obtenu des quantités limitées.

Mettre fin aux épidémies dans les zones à ressources limitées est essentiel pour anéantir définitivement le coronavirus, disent-ils: tant que la contamination existe quelque part, elle peut continuer à se propager et à circuler.

Il est peu probable que les campagnes de distribution à travers l’Afrique commencent avant le mois d’avril, estime le responsable des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Même dans ce cas, beaucoup moins de doses seront envoyées aux pays africains qu’aux États-Unis et en Europe.

« Ce sera extrêmement horrible à regarder », a déclaré John Nkengasong, le directeur d’Africa CDC.

« L’Afrique garde souvent le bout court du bâton », a déclaré Ahmed Ogwell Ouma, directeur adjoint du CDC Afrique.

Il n’y avait aucune preuve d’accords directs entre des entreprises comme Pfizer et les pays les plus pauvres du monde, ont écrit des chercheurs de l’Université Duke début décembre, suggérant qu’un grand nombre de personnes seraient «complètement dépendantes» de Covax.

À la mi-novembre, les pays riches avaient réservé 51% des différentes doses de vaccin, bien qu’ils n’abritent que 14% de la population mondiale, selon un nouvelle étude par deux chercheurs Johns Hopkins du BMJ, une revue publiée par la British Medical Association.

Les États-Unis ont enfermé 800 millions de doses, plus que suffisant pour inoculer l’ensemble de la population. Les pays à faible revenu ont collectivement mis de côté 100 millions de moins que cela.

« Les pays à revenu élevé ont assuré l’approvisionnement futur de vaccins contre le covid-19 », ont écrit les auteurs, « mais un tel accès pour le reste du monde est incertain. »

Si les conditions ne changent pas, 67 pays ne pourront vacciner qu’une personne sur 10 l’année prochaine, selon un rapport ce mois-ci, de la People’s Vaccine Alliance, une coalition à but non lucratif qui comprend Amnesty International et Oxfam International.

Depuis des mois, les dirigeants de toute l’Afrique réclament une voie plus équitable vers la reprise.

« Personne ne devrait être poussé au fond de la file d’attente des vaccins en raison de l’endroit où il vit ou de ce qu’il gagne », a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa en mai.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré en octobre qu ‘ »un accord international audacieux ne peut pas attendre ».

L’Afrique a pris une petite partie (3,4%) des infections mondiales à coronavirus. Les chercheurs attribuent cela à plusieurs facteurs: les médecins et les infirmières ayant une expérience épidémique, les verrouillages précoces, la jeunesse du continent – près de 60% des Africains subsahariens ont moins de 25 ans – et un paysage unique d’agents pathogènes. (Le taux de mortalité était plus élevé en Afrique du Sud, en Algérie, en Égypte et en Tunisie, où vivent des populations plus âgées.)

Dans le monde, il existe des centaines de vaccins candidats à différents stades de développement, selon une base de données de l’OMS. Personne en Afrique n’a atteint les essais cliniques.

Le financement est le plus grand obstacle pour Happi, le directeur du Centre africain d’excellence pour la génomique des maladies infectieuses à Ede, au Nigéria.

Sa formule était efficace à 90% dans les expériences sur les animaux, a-t-il déclaré, mais le laboratoire n’a pas obtenu l’argent à transmettre aux humains. La banque centrale du Nigeria a mis de côté de l’argent pour le développement de vaccins, mais seulement environ 1,3 million de dollars est disponible pour terminer le processus. La finition d’un médicament nécessite souvent cent millions de dollars.

Ensuite, il y a les défis logistiques entourant ce qui sera le plus grand besoin de vaccination de l’histoire de l’Afrique. Une analyse de l’OMS, basée sur l’auto-déclaration de 47 pays en novembre, a révélé que la région avait un score moyen de 33% de préparation pour un déploiement de vaccins – bien en deçà de l’objectif de 80%.

Un problème est le manque de chambres froides et d’autres congélateurs de haute technologie pour les médicaments importés. Par exemple, le vaccin de Pfizer doit être conservé à moins-94 degrés Fahrenheit (moins-70 degrés Celsius). C’est particulièrement une tâche énorme dans les zones où une électricité fiable fait défaut.

Certaines compagnies aériennes ont déjà la technologie du transport froid. Ethiopian Airlines a plans annoncés pour faire voler les vaccins contre le coronavirus à travers l’Afrique.

Cependant, la désinformation a alimenté le scepticisme quant au traitement à l’étranger. Les médias sociaux ont explosé d’indignation cet été après qu’un médecin français a suggéré dans une interview télévisée qu’il s’agissait de nouveaux médicaments testé dans les pays africains.

Les responsables de la santé continuent de souligner l’importance des essais cliniques en Afrique. Les vaccins doivent être testés dans différentes populations, disent-ils, pour garantir leur efficacité pour tous.

«La plupart de nos matériaux de construction sont les mêmes, mais les différences peuvent affecter la façon dont les choses nous affectent», a déclaré Moses Bockarie, scientifique en chef honoraire au South African Medical Research Council.

L’Afrique du Sud, l’Égypte et le Kenya ont recruté des personnes dans des essais de vaccins fabriqués en Occident. Le vaccin mis au point par AstraZeneca et l’Université d’Oxford semble être le meilleur candidat pour la plupart des pays africains car il peut être transporté à la température d’un réfrigérateur, a déclaré Shabir Madhi, professeur de vaccinologie à l’Université du Witwatersrand à Johannesburg, co-auteur d’un étude revue par les pairs de l’essai.

Happi aspire à plus de solutions locales – quelque chose en lequel les gens sont plus susceptibles de faire confiance.

Son équipe a créé un vaccin à base d’ADN qui prend en compte les virus circulant sur le continent, ainsi que la constitution génétique du système immunitaire ici.

« On ne peut pas développer un vaccin basé sur les réponses des gens à New York, Paris ou Berlin », a-t-il dit, « sans comprendre comment cela fonctionne pour les Africains ».