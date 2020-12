Il n’est pas surprenant que 2020 ait été une année monumentale pour l’industrie du jeu vidéo. Alors que d’autres secteurs d’activité ont vu leurs revenus diminuer et que les vitrines ont été fermées, les sociétés de jeux ont profité de ces nombreux mois, alors que des millions de personnes passaient plus de temps à la maison.

Certaines de ces personnes ont toujours été des joueurs, mais l’année a également attiré une nouvelle génération de joueurs. Les plateformes de streaming comme Twitch, auparavant réservées aux joueurs compétitifs et aux fans, se sont développées pour accueillir des grands maîtres d’échecs et des politiciens faisant des arrêts de campagne. Les vendeurs d’Amazon et d’autres marchés en ligne ont commencé à lister la Nintendo Switch, sortie en 2017, à des prix élevés au cours des premiers mois de la pandémie pour faire face à une augmentation inattendue de l’intérêt. Et maintenant, la demande pour les nouvelles consoles publiées par Sony et Microsoft les a rendues presque impossibles à acheter (à moins que vous ne vouliez payer une prime).

L’année a également livré plusieurs titres à succès et des succès surprises. Animal Crossing: New Horizons est devenu un centre social virtuel. Cyberpunk 2077, longtemps médiatisé comme le jeu de la décennie, est arrivé avec des bugs et moins de flash que prévu; De nombreux joueurs ont depuis demandé des remboursements à son créateur, CD Projekt Red. Pendant ce temps, la PlayStation a frappé The Last of Us Part II, qui centre les femmes queer (y compris le personnage principal du jeu, Ellie) et présente un personnage transgenre, a battu des records de ventes pour Sony, vendant plus de quatre millions d’exemplaires au cours de ses trois premiers jours.

Mais les gains que les individus – joueurs, designers, acteurs de la voix et activistes, dont beaucoup de femmes – ont réalisés dans le monde du jeu sont moins remarqués.