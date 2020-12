WASHINGTON – Le président élu Joe Biden a déclaré mardi aux dirigeants des droits civiques qu’il pensait que les républicains avaient utilisé le mouvement « défund the police » pour vaincre les démocrates lors des scrutins à la baisse lors des élections de novembre.

« C’est comme ça qu’ils nous ont vaincus à travers le pays, en disant que nous parlons de la suppression du financement de la police. Nous ne le sommes pas », a déclaré Biden dans un audio obtenu par The Intercept. « Nous parlons de les tenir responsables. »

Biden a mis en garde contre l’utilisation d’une rhétorique sur le maintien de l’ordre qui pourrait nuire aux démocrates qui se présentaient au second tour du Sénat de Géorgie, mettant en garde contre «trop loin devant nous», mais a promis que la réforme de la police se produirait avec lui au pouvoir.

«Nous parlons de leur donner de l’argent pour faire les bonnes choses. Nous parlons de mettre plus de psychologues et de psychiatres au téléphone lorsque le 911 appelle. Nous parlons de dépenser de l’argent pour leur permettre de mieux faire leur travail, pas avec plus de force, avec moins de force et plus de compréhension », a déclaré Biden.

Biden a proposé 300 millions de dollars pour redynamiser un programme de police communautaire qui a été adopté dans le cadre de son projet de loi sur la criminalité de 1994. L’argent permettrait de financer l’embauche et la formation des agents à condition que les services de police reflètent la diversité raciale de leurs communautés. Mais pour certains groupes d’activistes, ajouter des fonds pour la police plutôt que de les détourner vers des programmes sociaux est un problème.

D’autres démocrates ont souligné le slogan «défund the police» comme responsable des pertes à la Chambre, comme le majority Whip James Clyburn, DS.C., bien que les progressistes aient repoussé cette caractérisation.

Les dirigeants des groupes de défense des droits civiques qui ont pratiquement rencontré Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris mardi se sont déclarés heureux après avoir discuté de leurs priorités en matière de justice raciale et d’autres questions, mais ont déclaré que l’administration serait jugée par ses nominations et ses politiques.

Des groupes tels que la NAACP, le Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi et la Conférence des dirigeants sur les droits civils et humains, entre autres, étaient représentés à la réunion.

Les participants ont souligné la nécessité d’une justice raciale après une année de manifestations dans tout le pays après la mort d’hommes et de femmes noirs aux mains de la police. Plusieurs participants se sont concentrés sur la nécessité de faire respecter les droits civils et de lutter contre la suppression des électeurs.

« Nous n’avons en aucun cas tiré des coups de poing et il ne l’a pas fait », a déclaré le révérend Al Sharpton, président du National Action Network, qui a qualifié la réunion de « franche » et « très directe ».

Biden a également déclaré aux dirigeants des droits civiques qu’il pouvait prendre certaines mesures par décret, mais a déclaré qu’il n’irait pas au-delà des limites de son autorité.

« Je ne vais pas violer la Constitution. Le pouvoir exécutif dont mes amis progressistes parlent va bien au-delà des limites », a déclaré Biden.

« Notre seul espoir et la manière de le gérer est que là où j’ai le pouvoir exécutif, je vais l’utiliser pour défaire chaque putain de chose ce gars [President Donald Trump] a fait par le pouvoir exécutif, mais je ne vais pas exercer le pouvoir exécutif là où c’est une question … »at-il ajouté.

L’équipe de transition de Biden a déclaré dans un communiqué à NBC News en réponse aux enregistrements que Biden était «la même personne à huis clos qu’il est en public». L’équipe n’a pas contesté l’authenticité de l’enregistrement, a rapporté NBC.

« Comme il l’a clairement indiqué tout au long de la campagne, il croit qu’il faut soutenir une réforme audacieuse et urgente de notre système de justice pénale tout en continuant à soutenir la mission des forces de l’ordre pour assurer la sécurité de nos communautés », a déclaré l’équipe de transition.

Contribution: Bart Jansen, Kristine Phillips