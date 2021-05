Dans une friche industrielle russe, Baïkalsk a du mal à trouver un avenir

BAIKALSK, Russie – L’un des pollueurs les plus infâmes de Russie est toujours debout – abandonné depuis longtemps mais qui plane sur la ville qui en dépendait autrefois pour des emplois et une identité.

L’usine de pâte et papier de Baïkalsk a été fermée il y a huit ans après une longue campagne menée par des écologistes qui ont déclaré l’usine de l’ère soviétique a craché pendant des décennies des déchets dans le lac Baïkal en Sibérie, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO qui contient environ 20 pour cent des réserves d’eau douce du monde.

Ce qui est arrivé à Baïkalsk, situé à plus de 3000 km à l’est de Moscou et juste au nord de la frontière mongole, est la version russe de la ceinture de rouille américaine et d’autres régions qui ont connu des moments difficiles alors que les économies changent et que le monde devient plus conscient de la pollution industrielle.

Mais l’histoire de Baïkalsk est aussi une histoire uniquement russe: l’une des quelque 300 «monogorodes» du pays, des villes à usine unique construites pendant l’Union soviétique, maintenant au bord de l’extinction et se sentant oubliée par son gouvernement.

Les promesses du Kremlin de créer des alternatives économiques pour Baïkalsk, y compris en faire une destination touristique ou même une «écotown», ne sont allées nulle part. Avec peu de possibilités d’emploi, Baïkalsk a saigné la population depuis la fermeture de l’usine, passant de plus de 17 000 personnes à environ 12 000 personnes.

Albina Ergina est une historienne locale et directrice du centre culturel de Baïkalsk, en Russie. (Elena Anosova pour le Washington Post)

«Beaucoup de gens n’ont pas pu faire face à cette tragédie», a déclaré Albina Ergina, historienne locale et directrice du centre culturel de la ville. «Il y a eu une vague de suicides parce que les gens avaient l’impression de perdre leur raison d’être.»

Cela reste également un danger pour l’environnement. Bien que le gouvernement ait fermé l’usine, ses réservoirs se sont remplis d’environ 6,5 millions de tonnes de boues de lignine de l’usine. – les déchets produits des usines de pâtes et papiers – ce qui, selon les écologistes, est particulièrement dangereux dans une zone sujette aux tremblements de terre.

Tout comme pour la ville elle-même, le gouvernement n’a pas décidé de la façon de gérer les piscines toxiques. L’automne dernier, Moscou a nommé la société d’État pour l’énergie nucléaire pour mettre à profit son expertise en matière d’élimination des déchets pour résoudre le problème d’ici 2024.

«Nous nous sommes juste habitués à tout cela», a déclaré Ergina. «Personne ne s’y intéresse même plus. L’important, c’est ce qui se passe aujourd’hui, pour quiconque a un emploi ne le perde pas ou pour quiconque n’a pas d’emploi d’en trouver un. Et il n’y en a pas ici.

EN HAUT GAUCHE: Une exposition dans le centre culturel de Baïkalsk. (Elena Anosova pour le Washington Post) EN HAUT À DROITE: Une vue de Baïkalsk depuis la fenêtre du centre culturel. (Elena Anosova pour le Washington Post) EN BAS À GAUCHE: Boris Brysyuk, qui a perdu son emploi d’ingénieur d’usine, a brièvement travaillé comme électricien avant de décider qu’il serait «un artiste libre». (Elena Anosova pour le Washington Post) EN BAS À DROITE: Un phoque en peluche est exposé au centre culturel. (Elena Anosova pour le Washington Post)

Fondée en 1966, l’usine de pâtes et papiers de Baïkalsk est devenue l’une des premières cibles d’une campagne de protestation écologique en Union soviétique. Les écologistes ont déclaré que l’usine blanchissait le papier avec du chlore et rejetait ses eaux usées dans le lac, lui reprochant en partie le déclin des populations de phoques et de poissons indigènes du Baïkal. Une odeur semblable à celle des œufs pourris imprégnait la ville.

Selon les données des registres d’Irkoutsk obtenues par Marina Rikhanova, une environnementaliste basée à Irkoutsk, le taux de mortalité par maladies respiratoires à Baïkalsk était près de trois fois la moyenne nationale en 2009 et deux fois la moyenne de la région d’Irkoutsk en Sibérie orientale.

Le moulin employait environ 3 500 personnes à son apogée. Boris Brysyuk était l’un d’entre eux. Lorsqu’il a perdu son emploi d’ingénieur d’usine, il a rebondi sur d’autres métiers. Il a brièvement travaillé comme électricien avant de décider qu’il serait «un artiste libre».

Son projet actuel consiste à fabriquer des raisins secs et du jus à partir de baies récoltées dans la forêt voisine de la taïga. Brysyuk rêve de rendre son entreprise mobile, de créer un stand hors du coffre de sa voiture et de voyager le long de la côte en forme de croissant du lac Baïkal pour vendre son produit.

«S’adapter à l’industrie des services n’est pas facile», a déclaré Brysyuk. «Cela n’a pas fonctionné pour moi au début non plus. Mais tu dois continuer d’essayer.

Les parcelles de datcha, où les habitants de Baïkalsk cultivent des fraises en été, sont un moyen de gagner de l’argent en ville maintenant que l’usine est fermée. (Elena Anosova pour le Washington Post)

Peu d’autres à Baïkalsk ont ​​été aussi entreprenants. De nombreux hommes sont contraints de se rendre dans d’autres régions de la Russie pour y travailler. Avec des emplois si rares en ville, elle est considérée comme un endroit où les retraités peuvent s’installer. Certains habitants peuvent gagner de l’argent en cultivant une douce variété de fraises – la ville organise chaque été un festival qui attire des acheteurs à quelques heures de route.

Mais la présence persistante de l’usine, en particulier la vue de sa décomposition chaque année, est lourde pour de nombreux résidents. Ils espéraient autrefois qu’une usine différente remplacerait par la suite l’ancienne et donnerait à la ville un nouvel objectif.

«Ce sens de la communauté était lié à une objet, qui est l’usine de pâtes et papiers. Dès que ce projet grandiose s’est arrêté, ce sentiment d’une grande idée a pris fin et c’est tout », a déclaré Evgeny Rakityansky, un résident de 38 ans. «Il n’y avait aucun problème auquel les gens pouvaient s’accrocher, les gens ne savaient pas comment être simplement ici et ils ne voyaient pas d’avenir.»

Rakityansky passe son temps à faire du bénévolat et à construire des sentiers de randonnée autour de Baïkalsk, dans le cadre d’un rêve de transformer la ville en centre d’écotourisme.

L’environnementaliste Marina Rikhanova a constaté que le taux de mortalité par maladies respiratoires à Baïkalsk était près de trois fois la moyenne nationale en 2009 et deux fois la moyenne de la région d’Irkoutsk en Sibérie orientale. (Elena Anosova pour le Washington Post) Evgeniy Rakityansky construit des sentiers de randonnée autour de Baïkalsk, dans le cadre d’un rêve de transformer la ville en centre d’écotourisme. (Elena Anosova pour le Washington Post)

GAUCHE: l’écologiste Marina Rikhanova a constaté que le taux de mortalité par maladies respiratoires à Baïkalsk était près de trois fois la moyenne nationale en 2009 et deux fois la moyenne de la région d’Irkoutsk en Sibérie orientale. (Elena Anosova pour le Washington Post) À DROITE: Evgeniy Rakityansky construit des sentiers de randonnée autour de Baïkalsk, dans le cadre d’un rêve de transformer la ville en centre d’écotourisme. (Elena Anosova pour le Washington Post)

Mais les tentatives ont jusqu’à présent échoué. Il y a une station de ski, mais elle attire surtout des gens des régions voisines pour un court voyage. Les visiteurs de toute la Russie et de l’Asie de l’Est ont afflué vers le lac Baïkal ces dernières années, mais ils se rendent rarement à Baïkalsk.

Les propositions sur ce qu’il faut faire avec l’ancien moulin ont inclus sa transformation en musée.

«Qui regarderait tout ça?» dit Ergina, l’historien. «Vont-ils déplacer des gens ici pour qu’il y ait des visiteurs au musée?»

Bien que l’usine de pâtes et papiers elle-même soit vide, la propriété n’est pas complètement stérile. En 2015, Igor Sherbakov a ouvert une petite usine d’herbes séchées sur le site. L’entreprise a commencé par fabriquer des thés, puis s’est étendue à d’autres produits, employant jusqu’à 50 habitants avant de devoir réduire ses effectifs pendant la pandémie de coronavirus.

Sherbakov, un instructeur de yoga, a pensé qu’il était approprié qu’une entreprise écologique ait recommencé dans un endroit autrefois connu pour nuire à l’environnement.

«Que deviendra l’usine est la grande question», a déclaré Sherbakov. «Une personne doit trouver un équilibre entre l’industrie et l’environnement. Ce qui était ici ne suivait aucune norme. Mon rêve personnel est que cette ville devienne un éco-Mecque.

Les cartes de stockage des déchets contenaient les boues de l’usine de Baïkalsk. (Elena Anosova pour le Washington Post)

