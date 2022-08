Dans une fouille subtile de la Chine, Pelosi visite le musée des droits de l’homme de Taiwan

Commentez cette histoire Commentaire

TAIPEI, Taïwan – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a rencontré mardi d’éminents défenseurs des droits de l’homme autrefois emprisonnés en Chine, profitant d’une visite au Musée national des droits de l’homme de Taipei pour souligner le contraste frappant entre les réformes démocratiques de Taïwan et l’intolérance du Parti communiste chinois à l’égard de la dissidence. . Le musée abrite une collection de documents, d’histoires orales et d’archives liées à la Terreur blanche – une période de près de quatre décennies de loi martiale à Taiwan qui comprenait la répression, la violence et l’emprisonnement par le gouvernement du Parti nationaliste (Kuomintang ou KMT) contre ceux perçus comme être contre sa règle.

En février, Taïwan a marqué le 75e anniversaire d’une série de massacres de 1947 au cours desquels le KMT a tué jusqu’à 28 000 civils taïwanais à la suite d’une tentative de soulèvement menée par ceux qui étaient irrités par l’exclusion de la politique et des affaires sous le régime nationaliste chinois.

Une période de 38 ans de loi martiale a suivi, qui a également entraîné le silence sur les meurtres. Pas plus tard que dans les années 1980, l’activisme pro-démocratie ou les appels à l’indépendance formelle de Taiwan ont conduit à des arrestations par des agents de sécurité du KMT, souvent sous le prétexte d’éradiquer les communistes.

La tournée de Pelosi comprenait une conférence de Chen Chu, présidente du Conseil des droits de l’homme de Taiwan et présidente du Control Yuan, la branche de supervision et d’audit du gouvernement. Elle était une prisonnière politique de premier plan détenue et jugée au centre de détention de Jing-Mei lors d’une répression en 1979 contre des militants pour la démocratie.

La visite du musée était également une fouille apparente des efforts considérables du Parti communiste chinois pour supprimer les souvenirs des périodes sombres de son histoire. Cela s’est produit lors du premier voyage à Taïwan d’un président de la Chambre des États-Unis en 25 ans, qui a suscité de vives plaintes de Pékin et reflète les critiques de longue date de Pelosi sur les violations des droits de l’homme en Chine.

Au cours de la visite, elle a rencontré Wuer Kaixi, un ancien leader étudiant des manifestations de la place Tiananmen en 1989, Lam Wing-kee, un libraire de Hong Kong et éditeur de textes critiques du Parti communiste chinois, et Lee Ming-che, un militant taïwanais. qui a été libéré en avril après cinq ans de prison en Chine.

L’attention mondiale portée à la démocratie taïwanaise et à l’amélioration de son bilan en matière de droits de l’homme sert à réfuter les affirmations de la Chine selon lesquelles la démocratie libérale multipartite n’est pas adaptée à la société chinoise, a déclaré Lee dans une interview. “J’espère que le gouvernement des États-Unis, en tant que leader de la démocratie mondiale, pourra prendre des mesures concrètes pour aider Taïwan à résister à la menace militaire chinoise”, a-t-il déclaré.

Lin Chuan-kai, chercheur au Département de sociologie de l’Université nationale Sun Yat-sen qui étudie l’ère de la Terreur blanche à Taiwan, a déclaré qu’il était mécontent que l’importance du musée soit réduite à une “simple démonstration de valeurs” visant la Chine, plutôt que une chance de faire avancer les droits de l’homme à Taïwan.

“L’objectif de cette visite était l’utilisation de la violence politique par le PCC pour enfreindre les droits de l’homme”, a-t-il déclaré, ajoutant que les trois personnes rencontrées par Pelosi étaient principalement impliquées dans la lutte pour les droits de l’homme en Chine, et non à Taiwan.

Dans un tweeter après la visite, Pelosi a déclaré qu’elle était allée au musée en «hommage aux héros qui ont souffert et se sont battus pour la démocratie taïwanaise». Lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée, elle a déclaré que l’un des objectifs du voyage était de montrer au monde le “courage de Taïwan à changer son propre pays pour devenir plus démocratique” – ce qui contraste fortement avec la situation en Chine, en particulier à Hong Kong.

La répression sécuritaire du Parti communiste chinois dans l’ancienne colonie britannique, utilisant une législation stricte sur la sécurité nationale pour limiter la liberté d’expression et de réunion, a mis en évidence la position de Taïwan en tant que dernier endroit dans le monde de langue chinoise à accueillir une commémoration annuelle des victimes de la place Tiananmen répression.

Mais les militants des droits de l’homme à Taïwan sont souvent plus soucieux de réparer le traumatisme de la loi martiale du Kuomintang que de préserver la mémoire des événements en Chine, reflétant un sentiment croissant d’identité taïwanaise chez les jeunes générations.

“Une route réussie vers les droits de l’homme pour le peuple de Taïwan ne viendra pas parce que nous montrons fièrement à Pelosi notre bulletin et le faisons reconnaître par elle”, a déclaré Lin, boursière de l’Université nationale Sun Yat-sen.

Ouvert en 2018 dans un ancien centre de détention et tribunal militaire du quartier Jing-Mei de Taipei, le musée propose un “rappel des chemins empruntés pour atteindre la société libre et démocratique de Taiwan aujourd’hui”, note son site Internet. Son objectif déclaré est “d’éviter de répéter les erreurs du passé et d’approfondir les concepts de démocratie et de droits de l’homme dans chaque esprit individuel”

Un jour normal, les visiteurs peuvent se promener dans l’ancienne prison, visiter les cellules et les casernes des soldats, ou écouter les témoignages d’anciens détenus sur leur emprisonnement et leur interrogatoire dans des cabines téléphoniques autrefois utilisées pour les visiteurs.

Le Kuomintang a pris le contrôle de Taiwan pour la première fois en 1945 après que le Japon se soit rendu aux Alliés, mettant fin à 50 ans de domination coloniale japonaise à Taiwan. Mais les décennies de règne du KMT à suivre – le gouvernement de la République de Chine s’est enfui à Taiwan en 1949 après avoir perdu la guerre civile chinoise au profit des communistes – ont été entachées de périodes de violence et de répression politique.

Un processus de démocratisation a été lancé en 1987 et a commencé un compte rendu progressif avec le passé, mené en grande partie par le Parti démocrate progressiste, qui a été formé à partir d’un groupe d’écrivains, d’intellectuels et d’avocats qui ont défié le Kuomintang.

En mai, la Commission de justice transitionnelle a conclu un effort de quatre ans pour enquêter sur les actions du Kuomintang de 1945 à 1992. Elle a disculpé des milliers de prisonniers politiques de l’époque et a recommandé que les symboles de l’autoritarisme soient supprimés ou déplacés. (De nombreuses statues du chef du KMT Chiang Kai-shek, par exemple, ont été placées dans un seul parc.)

La création d’espaces publics de commémoration tels que le musée et un parc commémoratif en l’honneur des victimes des massacres de 1947 contraste fortement avec les efforts du Parti communiste chinois pour limiter strictement la recherche historique ou le débat public sur les traumatismes passés, y compris la famine de masse à la fin des années 1950 causée par une politique industrielle désastreuse et la révolution culturelle tumultueuse de Mao Zedong.

Aujourd’hui, le mouvement des droits de l’homme en Chine a été poussé à la clandestinité par un régime d’intolérance à la dissidence sous le dirigeant chinois Xi Jinping. Trois décennies après la place Tiananmen, les militantes chinoises luttent pour défendre publiquement le féminisme ou les droits des travailleurs, sans parler de la réforme politique.