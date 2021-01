En gros caractères gras, le tableau de vaccination produit par le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson a montré que le Royaume-Uni avait administré plus de coups que les quatre plus grands pays de l’UE réunis. L’implication était claire: la Grande-Bretagne avait eu raison de prendre la décision capitale de quitter le bloc.

Ce n’est pas seulement l’acrimonie séculaire entre le continent européen et le Royaume-Uni. L’Allemagne a de loin l’élection la plus importante du continent à venir en septembre, et là aussi le COVID-19 montre déjà son impact corrosif.

Un principe directeur traverse la majeure partie du débat. La crise, qui a déjà tué plus d’un demi-million d’Européens, et la solution, avec des vaccins beaucoup trop rares, est telle que les nations disent: nous devons d’abord nous occuper de notre propre peuple, quelles qu’en soient les conséquences. En plus de cela, on pense que plus tôt les gens sont vaccinés, plus vite les économies chancelantes du continent peuvent être relancées rapidement.