“Dans une équipe nationale comme l’Argentine, vous portez toujours la pression en tant qu’entraîneur” – Lionel Scaloni

L’Argentine n’a aucune obligation de remporter la Coupe du monde, a déclaré l’entraîneur Lionel Scaloni avant son match d’ouverture contre l’Arabie saoudite mardi, ajoutant que ce sont de simples détails qui décideront qui deviendra le champion.

L’Argentine a remporté la Copa America 2021, mais bien qu’elle ait toujours été l’un des favoris de la Coupe du monde, elle n’a pas remporté le trophée le plus précieux du football au cours des 36 dernières années.

“Dans une équipe nationale comme l’Argentine, vous portez toujours la pression en tant qu’entraîneur. Et si les résultats ne vous conviennent pas, je sais comment ça marche”, a déclaré Scaloni lors d’une conférence de presse lundi.

Coupe du Monde de la FIFA 2022 – Couverture complète | Tableau des points | Horaire | Résultats | botte dorée

« Mais je suis également clair sur le chemin que je choisis. Qu’il soit clair qu’en aucun cas nous ne sommes obligés de gagner une Coupe du monde. Pas du tout. Nous nous trompons si nous croyons cela.

« Nous allons rivaliser avec d’autres très bonnes équipes. Nous allons profiter de cette Coupe du monde. Et nous espérons que les Argentins et le reste des supporters seront heureux de voir une équipe qui joue le genre de football que nous aimons.”

Les deux triomphes de l’Argentine en Coupe du monde ont eu lieu en 1978 et 1986 et ils ont perdu deux fois en finale depuis lors, en 1990 et 2014 – les deux fois contre l’Allemagne.

Leur marque actuelle de football offensif et la présence du talisman Lionel Messi les rendent populaires auprès des neutres du monde entier, mais Scaloni sait que cela ne compte pas toujours lorsqu’il s’agit de la Coupe du monde.

A LIRE AUSSI | L’Argentine peut-elle écrire un épilogue digne de la carrière astronomique de Lionel Messi – La Pulga ?

“Les grands favoris ne gagnent normalement pas les Coupes du monde”, a déclaré l’entraîneur.

« Il n’y a pas moins de huit ou 10 grandes équipes qui peuvent gagner la Coupe du monde, la plupart européennes. Pour des raisons qui, je pense, ne sont pas liées au football, les Sud-Américains n’ont pas eu la chance d’atteindre la finale ces derniers temps.

“Je pense que ce n’est pas à cause de bien ou mal joué, mais à cause des détails, et je pense que cette Coupe du Monde ne sera pas différente.

“Ce sont les détails qui feront d’une équipe une championne du monde, et il n’est pas nécessaire que ce soit celle qui joue le mieux, ni celle qui est la favorite.”

L’Argentine, cependant, possède une arme qui pourrait les aider à gagner dans leur capitaine Messi, qui est sur le point de jouer sa cinquième et probablement dernière Coupe du monde.

«Chaque fois que je peux le former, nous en profitons. Ce que nous espérons, c’est que tout le monde l’apprécie, les Argentins et le reste du monde, parce que c’est merveilleux de le voir et qu’il peut jouer une Coupe du monde”, a déclaré Scaloni.

“Tous les éloges pour Leo sont un euphémisme et ne s’arrêteront pas car il va continuer et nous devons l’apprécier – rien d’autre.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici