Dans une enquête sur les fuites, les géants de la technologie sont pris entre les tribunaux et les clients

Le 6 février 2018, Apple a reçu une assignation à comparaître devant un grand jury pour les noms et les relevés téléphoniques liés à 109 adresses e-mail et numéros de téléphone. C’était l’une des plus de 250 demandes de données que l’entreprise recevait en moyenne des forces de l’ordre américaines chaque semaine à l’époque. Un parajuriste d’Apple s’est conformé et a fourni les informations. Cette année, une ordonnance de bâillon sur l’assignation a expiré. Apple a déclaré avoir alerté les personnes faisant l’objet de l’assignation, tout comme il le fait avec des dizaines de clients chaque jour. Mais cette demande sortait de l’ordinaire. Sans le savoir, a déclaré Apple, il avait remis les données des membres du personnel du Congrès, de leurs familles et d’au moins deux membres du Congrès, dont le représentant Adam B. Schiff de Californie, alors le plus haut démocrate du House Intelligence Committee et maintenant son président. Il s’est avéré que l’assignation faisait partie d’une vaste enquête menée par l’administration Trump sur les fuites d’informations classifiées. Les révélations ont maintenant plongé Apple au milieu d’une tempête de feu sur les efforts de l’administration Trump pour trouver les sources d’actualités, et le traitement souligne le flot de demandes d’application de la loi auquel les entreprises technologiques sont de plus en plus confrontées. Le nombre de ces demandes a grimpé en flèche ces dernières années à des milliers par semaine, mettant Apple et d’autres géants de la technologie comme Google et Microsoft dans une position inconfortable entre les forces de l’ordre, les tribunaux et les clients dont ils ont promis de protéger la vie privée.

Les entreprises se conforment régulièrement aux demandes car elles y sont légalement tenues. Les citations à comparaître peuvent être vagues, de sorte qu’Apple, Google et d’autres ne sont souvent pas clairs sur la nature ou l’objet d’une enquête. Ils peuvent contester certaines citations à comparaître si elles sont trop larges ou si elles concernent une entreprise cliente. Au cours des six premiers mois de 2020, Apple a contesté 238 demandes du gouvernement concernant les données des comptes de ses clients, soit 4% de ces demandes. Dans le cadre de la même enquête sur les fuites menée par l’administration Trump, Google a contesté cette année une ordonnance de bâillon sur une citation à comparaître pour remettre des données sur les e-mails de quatre journalistes du New York Times. Google a fait valoir que son contrat en tant que fournisseur de messagerie d’entreprise du Times l’obligeait à informer le journal de toute demande du gouvernement concernant ses e-mails, a déclaré Ted Boutrous, un avocat externe du Times.

Mais le plus souvent, les entreprises se conforment aux exigences des forces de l’ordre. Et cela souligne une vérité embarrassante : alors que leurs produits deviennent de plus en plus importants dans la vie des gens, les plus grandes entreprises technologiques du monde sont devenues des intermédiaires de surveillance et des partenaires essentiels des autorités, avec le pouvoir d’arbitrer quelles demandes honorer et lesquelles rejeter. « Il y a définitivement des tensions », a déclaré Alan Z. Rozenshtein, professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université du Minnesota et ancien avocat du ministère de la Justice. Il a déclaré qu’étant donné la « quantité insensée de données dont disposent ces entreprises » et le fait que tout le monde possède un smartphone, la plupart des enquêtes policières « impliquent à un moment donné ces entreprises ».

Vendredi, l’inspecteur général indépendant du ministère de la Justice a ouvert une enquête sur la décision des procureurs fédéraux de saisir secrètement les données des démocrates de la Chambre et des journalistes. Les principaux démocrates du Sénat ont également exigé que les anciens procureurs généraux William P. Barr et Jeff Sessions témoignent devant le Congrès au sujet des enquêtes sur les fuites, en particulier sur l’assignation à comparaître délivrée à Apple et une autre à Microsoft. Fred Sainz, un porte-parole d’Apple, a déclaré dans un communiqué que la société conteste régulièrement les demandes de données du gouvernement et informe les clients concernés dès que possible. « Dans ce cas, l’assignation, qui a été délivrée par un grand jury fédéral et comprenait une ordonnance de non-divulgation signée par un juge fédéral, ne fournissait aucune information sur la nature de l’enquête et il aurait été pratiquement impossible pour Apple de comprendre l’intention. des informations souhaitées sans fouiller dans les comptes des utilisateurs », a-t-il déclaré. « Conformément à la demande, Apple a limité les informations fournies aux informations des abonnés du compte et n’a fourni aucun contenu tel que des e-mails ou des images. » Dans un communiqué, Microsoft a déclaré avoir reçu une assignation à comparaître en 2017 concernant un compte de messagerie personnel. Il a déclaré avoir informé le client après l’expiration de l’ordre de bâillon et appris que la personne était un membre du personnel du Congrès. « Nous continuerons à rechercher agressivement une réforme qui impose des limites raisonnables au secret gouvernemental dans des cas comme celui-ci », a déclaré la société. Laissez-nous vous aider à protéger votre vie numérique Avec la dernière mise à jour du logiciel mobile d’Apple, nous pouvons décider si les applications surveillent et partagent nos activités avec d’autres. Voici ce qu’il faut savoir. Un peu d’entretien sur vos appareils et vos comptes peut grandement contribuer à maintenir votre sécurité contre les tentatives indésirables de tiers d’accéder à vos données. Voici un guide des quelques changements simples que vous pouvez apporter pour vous protéger et protéger vos informations en ligne. Avez-vous déjà pensé à un gestionnaire de mots de passe ? Tu devrais. Il existe également de nombreuses façons de balayer les traces que vous laissez sur Internet.

Google a refusé de dire s’il avait reçu une assignation à comparaître liée à l’enquête du comité du renseignement de la Chambre. Le ministère de la Justice n’a pas commenté publiquement la divulgation par Apple des dossiers du House Intelligence Committee. Lors d’un témoignage au Congrès cette semaine, le procureur général Merrick B. Garland a évité les critiques des décisions de l’administration Trump et a déclaré que la saisie des dossiers avait été effectuée « dans le cadre d’un ensemble de politiques qui existent depuis des décennies ». Dans l’enquête sur les fuites du ministère de la Justice, Apple et Microsoft ont remis les soi-disant métadonnées des personnes qui travaillaient au Congrès, y compris les enregistrements téléphoniques, les informations sur les appareils et les adresses. Il n’est pas inhabituel pour le ministère de la Justice d’assigner de telles métadonnées, car les informations peuvent être utilisées pour établir si quelqu’un a été en contact avec un membre des médias ou si ses comptes professionnels ou personnels étaient liés à des comptes anonymes utilisés pour diffuser des informations classifiées. .

Sous les ordres de bâillon que les autorités ont placés sur les citations à comparaître, Apple et Microsoft ont également convenu de ne pas dire aux personnes dont les informations étaient demandées. Dans le cas d’Apple, une ordonnance de bâillon d’un an a été renouvelée trois fois. Cela contraste avec Google, qui a résisté à l’ordre de bâillon sur une citation à comparaître pour remettre des données sur les quatre journalistes du Times. Les réponses divergentes s’expliquent en grande partie par les relations différentes que les entreprises entretenaient avec leurs clients dans l’affaire. Apple et Microsoft ont reçu l’ordre de remettre des données relatives à des comptes individuels, tandis que la citation à comparaître à Google concernait une entreprise cliente, qui était régie par un contrat. Ce contrat a donné à Google une base plus précise sur laquelle contester l’ordonnance de bâillon, ont déclaré les avocats. L’assignation à Apple était également plus opaque – elle demandait simplement des informations sur une série d’adresses e-mail et de numéros de téléphone – et la société a déclaré qu’elle ne savait pas qu’elle était liée à une enquête sur le Congrès. Pour Google, il était clair que le ministère de la Justice cherchait des documents auprès du Times parce que les adresses e-mail étaient clairement celles des journalistes du Times.