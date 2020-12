DALLAS (AP) – Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a passé des années à esquiver les coups juridiques et les relations publiques qui auraient pu éloigner les autres de la politique. Le républicain s’est jusqu’à présent montré trop rusé pour les opposants politiques et les procureurs, remportant la réélection et se hissant à la notoriété nationale en tant que croisé conservateur même sous l’inculpation de crime.

Mais les allégations criminelles des principaux députés de Paxton l’ont amené à affronter un nouvel adversaire redoutable: un procureur fédéral avec une équipe d’agents chevronnés du FBI et une expérience de l’envoi de fonctionnaires corrompus en prison.

Paxton n’a pas été accusé d’un crime dans les mois depuis que huit hauts fonctionnaires du bureau du procureur général l’ont dénoncé au FBI pour corruption, abus de pouvoir et autres infractions présumées commises en aidant un riche donateur à tenter de repousser sa propre enquête fédérale. Les enquêteurs fédéraux se penchent sur les actions et les relations du procureur général avec Nate Paul, un promoteur immobilier d’Austin qui emploie une femme avec qui Paxton aurait eu une liaison extraconjugale.

Le procureur adjoint américain Joe Blackwell, basé à San Antonio, supervise l’effort, selon une personne proche de l’enquête qui a insisté sur l’anonymat car l’enquête est en cours.

Paxton a nié tout acte répréhensible. Son récent procès infructueux pour tenter d’annuler l’élection présidentielle a soulevé la question de savoir s’il cherchait à obtenir la protection d’un puissant allié – le président Donald Trump.

Le bureau du procureur américain de l’ouest du Texas a refusé de commenter ou de rendre Blackwell disponible pour une interview. Les procureurs fédéraux et le FBI ne confirment généralement pas les enquêtes en cours.

Blackwell, qui coordonne les affaires d’intégrité publique dans une région s’étendant sur plus de 800 kilomètres jusqu’à El Paso, est un procureur dur mais juste, selon d’anciens collègues et des avocats opposés. Il a le don de résumer les faits complexes des enquêtes en col blanc, un comportement terre-à-terre et un léger accent louisianais qui le fait aimer des jurys.

L’histoire continue

«Il est probablement le meilleur avocat de première instance que j’ai jamais vu», a déclaré Sean O’Connell, un avocat de Virginie qui a travaillé avec Blackwell en tant que procureur fédéral au Texas.

Blackwell, 45 ans, a obtenu son diplôme en droit de la Louisiana State University en 2000. Avant de rejoindre le bureau du procureur américain, il a travaillé comme procureur militaire et en pratique privée, ont déclaré d’anciens collègues.

Blackwell s’est occupé de diverses affaires d’immigration, de stupéfiants, de crimes financiers et d’autres affaires à El Paso avant de déménager à San Antonio, où il a commencé à poursuivre des affaires plus complexes en col blanc. Son affaire la plus médiatisée a été le procès de blanchiment d’argent et de fraude de l’ancien sénateur Carlos Uresti en 2018.

Erica Benites Giese, qui était un haut procureur fédéral à San Antonio pendant le procès, a déclaré que Blackwell avait avancé un argument «très passionné» selon lequel Uresti méritait une peine de prison et qu’un juge avait donné 12 ans au législateur démocrate de longue date. Mais Blackwell n’est pas le genre de procureur « qui veut juste des têtes sur son mur », a-t-elle déclaré.

«Aucune politique n’intervient dans son analyse du tout», a déclaré Benites Giese, qui est maintenant en pratique privée.

La politique a cependant fait partie de la stratégie de défense de Paxton.

Le procureur général a longtemps utilisé des relations politiques et des manœuvres juridiques pour bloquer les poursuites dans son affaire de fraude aux titres d’État. Cinq ans après que Paxton ait plaidé non coupable, on ne sait toujours pas où ni quand il sera jugé.

Plus récemment, l’effort raté de Paxton pour que la Cour suprême des États-Unis rejette la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle a suscité des spéculations selon lesquelles le procureur général cherchait à obtenir un pardon préventif dans les dernières semaines de l’administration de Trump. L’avocat de la défense de Paxton, Philip Hilder, a refusé de commenter.

Un large pardon exclurait les poursuites fédérales. Mais cela ne mettrait pas nécessairement fin à l’enquête sur Paxton, selon David Crump, professeur à l’Université de Houston Law Center. Il a déclaré qu’il était possible que le FBI transmette ses conclusions aux procureurs de l’État.

Les gens qui connaissent Blackwell ont déclaré qu’il était peu probable qu’il soit effrayé ou reporté une affaire si le gouvernement décide d’en intenter une. Et il est plus que capable de faire du hardball légal.

Pendant le procès d’Uresti, Blackwell a réussi à convaincre le juge de destituer l’avocat du sénateur, Mikal Watts, pour conflit d’intérêts. Watts a déclaré qu’il n’était toujours pas d’accord avec la décision et la condamnation finale d’Uresti, mais que, aussi agressif que puisse être Blackwell, il était également éthique.

« Il jugera l’affaire en tête-à-tête et laissera le jury décider », a déclaré Watts. « Joe est un gars avec qui je ferais confiance à ma femme pendant un week-end.

___

Suivez Jake Bleiberg: https://twitter.com/jzbleiberg.