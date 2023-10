basculer la légende Jasmin Garsd/NPR

Le chagrin est tangible dans le quartier du New Jersey connu sous le nom de Little Ramallah, qui abrite l’une des plus grandes populations palestiniennes des États-Unis.

« Je ne suis plus la personne que j’étais il y a deux semaines », a déclaré Amjad Abukwaik, né à Gaza, mais propriétaire désormais de la pharmacie Sheefa sur Palestine Way, dans l’enclave de Paterson.

Chaque habitant de Little Ramallah semble avoir un proche qui a été tué au cours des deux dernières semaines. Abukwaik compte des amis parmi les milliers de personnes tuées depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les habitants appellent Abukwaik Amu, qui signifie « oncle » en arabe. Aujourd’hui, Abukwaik est très calme, il ne parle presque pas aux clients avec lesquels il plaisantait quotidiennement.

« Quand les gens me parlent, je leur dis souvent, s’il vous plaît, arrêtez de parler. Je ne peux pas parler pour le moment… J’ai besoin d’une pause mentale », a déclaré Abukwaik.

Il dit qu’il se présente au travail. Mais c’est dur d’être présent.

« J’ai besoin d’être fort », sanglotait-il.

« Les gens ont des crises d’angoisse. Ils sont blessés », a déclaré Najwa Alsadi, une femme d’affaires locale. Tout le monde en ville est penché sur son téléphone, a-t-elle ajouté.

« Nous ne mangeons pas, nous ne travaillons pratiquement pas, car nous sommes scotchés soit à la télévision, soit au téléphone, pour savoir ce qui se passe dans la famille », dit-elle.

Lors d’un récent échange de SMS avec un jeune neveu, elle lui a demandé s’il était toujours en vie.

« Oui, nous le sommes », répond-il. « Pour l’instant. Aucun endroit n’est sûr à Gaza. »

Elle essaie de faire venir sa famille au Canada. Elle n’a même pas pensé aux États-Unis

Depuis le début de cette guerre, les dirigeants républicains ont a présenté un projet de loi interdisant à toute personne possédant un passeport délivré par l’Autorité palestinienne de demander l’asile. Il est déjà difficile pour un Palestinien de le faire aux États-Unis

Au cours des dix dernières années, moins de 600 personnes sont allées aux États-Unis en tant que réfugiés.

« Cela ne fait même pas partie du discours », déclare Rania Mustafa, directrice exécutive du Centre communautaire palestinien américain. « … cela renvoie à l’idée que la vie des Palestiniens n’en vaut pas la peine. Nous sommes déshumanisés depuis des années. «

Abukwaik, le pharmacien, dit que ceux qui veulent et doivent partir devraient le faire, mais il ajoute, s’agissant de Gaza, « nous possédons cette terre. C’est notre terre ».

La discussion se profile sur ce qui devrait se passer après la guerre.

« Nous avons tous essayé de comprendre, comment pouvons-nous avancer ? » » dit Mustafa.

Mais une préoccupation plus urgente, note-t-elle, est de parvenir à un cessez-le-feu et de mettre un terme au nombre croissant de morts.

« J’ai toujours été fier d’être américain et d’avoir le droit de parler », a déclaré Mustafa. « J’ai l’impression que non seulement je parle, mais que je crie et hurle à pleins poumons, dans l’oreille d’un sourd. »

Rien n’indique qu’un cessez-le-feu soit proche.

Plus tôt cette semaine, le président Biden a demandé au Congrès 14 milliards de dollars pour Israël et a annoncé une aide de 100 millions de dollars pour aider les civils de la bande de Gaza et de Cisjordanie.

Gaza est soumise à un blocus terrestre, aérien et maritime qui restreint la circulation des personnes et des biens de première nécessité depuis maintenant 16 ans.

Après l’attaque surprise meurtrière du Hamas, Israël a interdit l’entrée de nourriture, de carburant, d’eau et d’électricité. Vingt camions transportant des médicaments, des fournitures médicales et de la nourriture sont entrés dans Gaza samedi matin en provenance d’Égypte, mais avec le siège, on ne sait pas clairement comment cette aide parviendra à la population.

L’ONU affirme que ce conflit est « une catastrophe sans précédent » et mis en garde contre un nettoyage ethnique.

La question qui se pose dans Little Ramallah est la suivante : combien de leurs proches survivront ?