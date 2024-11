Dans une élection censée porter sur les questions féminines, les médias sont obsédés par les hommes.

Ce n’est pas une histoire de sondage. Il est essentiel que je déclare ce fait dès le départ, car si vous avez pris soin de vous-même au cours des derniers mois tortueux de cette élection, cela a été de faire défiler les analyses des sondages sur la course à la présidentielle comme s’il s’agissait d’une publicité pop-up. pour la crème pour les pieds ou les couches pour adultes.

Chaque nouveau point de données attribué à une population cible contredit le précédent. Les électeurs latino-américains se tournent vers l’ancien président Trump, n’est-ce pas ? Les banlieusards blancs se brisent pour la vice-présidente Kamala Harris, ou pas. Quant aux électeurs noirs, on s’attend à ce que Harris les ait dans le sac, mais attendez, n’est-ce pas ? Cliquez sur ce nouveau sondage qui vous retourne l’estomac pour le découvrir.

Et à quoi ça sert, quand le résultat semble toujours le même : nous ne savons pas si la course est vraiment aussi serrée, mais nous aimerions quand même vous paniquer.

S’il y a un côté intéressant à ce barrage de graphiques éprouvants et d’explications exhaustives, c’est l’obsession des experts, des analystes et des médias en général pour les habitudes d’une créature qu’ils trouvent infiniment fascinante, le Électeur masculin américain.

Vous pourriez remplir le Madison Square Garden et l’Ellipse du nombre d’histoires axées sur les endroits où l’énergie masculine s’accumule lors de cette élection. Comment va jeunes hommes voter? Qu’en est-il les préoccupations économiques des hommes ? Trump gagne du soutien parmi hommes de couleurdisent certains sondages. D’autre part, Harris pourrait gagner du terrain avec des hommes noirs… alors qu’elle perd avec Hommes latinos.

Pour bien comprendre cette partie complexe de l’électorat américain, les examens à grande échelle des tendances politiques de l’ensemble des chromosomes Y n’ont pas manqué. Nous avons appris que Les hommes de la génération Z se sentent sombres quant à l’avenir. Et si vous ne savez toujours pas à quoi ressemblera la masculinité en 2024, voici une amorce avant le 5 novembre.

À en juger par le torrent de divinations électorales, de débats animés et de reportages consacrés aux choix de vote potentiels de nos fils, frères, maris et oncles, les tendances en matière de vote des femmes doivent être stagnantes ou simplement plus simples, n’est-ce pas ?

Bien sûr que non, mais les préjugés sexistes inhérents – probablement involontaires pour la plupart – garantissent des évaluations moins complexes des données disponibles par ceux qui extraient les récits des chiffres. Un tel exemple serait l’hypothèse selon laquelle les préférences des femmes sont plus prévisibles maintenant que l’avortement et la possibilité d’élire notre première femme présidente sont sur le bulletin de vote.

Les élections de mi-mandat de 2022 ont montré le pouvoir du vote féminin. Bien qu’il s’agisse de la première élection après la décision Dobbs, un arrêt de la Cour suprême de 2022 qui a annulé le droit constitutionnel à l’avortement, une majorité d’experts ont prédit une vague rouge. Mais cela ne s’est jamais produit et les républicains ont plutôt sous-performé. Il est maintenant compris que l’une des raisons pour lesquelles ces modèles prédictifs et ces analystes se sont trompés était qu’ils les électrices sous-estimées. Malgré une pléthore de prévisions qui supposaient que la perte des droits reproductifs pas influencer les élections, Dobbs a joué un rôle majeur en transformant cette vague rouge en un tsunami rose.

La tendance est désormais de s’appuyer sur les leçons apprises en 2022. N’oubliez pas que les femmes prêtent attention au droit à l’avortement et au genre… et peut-être à d’autres choses. Bien qu’il existe une certaine analyse de les préoccupations économiques des femmesc’est peu comparé à l’analyse approfondie des préoccupations des électeurs masculins. À quoi ressemble la féminité en cette année électorale ? Qui sait.

Trois récents New York Times/Sienne sondages nationaux a constaté que Trump devance Harris parmi les jeunes hommes, de 58 % à 37 %. Harris détient une avance encore plus grande parmi les jeunes femmes, 67-28. « Étonnamment, Mme Harris ne s’en sort pas mieux que M. Biden parmi les jeunes hommes dans les données du Times/Siena, même si elle a réalisé des progrès significatifs parmi les jeunes femmes », a écrit Nate Cohn.

Si son soutien parmi les hommes est à peu près le même, la nouvelle nouvelle ne serait-elle pas qu’elle a réalisé des « gains significatifs » pour les démocrates parmi les femmes ? Pourtant, le titre disait : « Les preuves d’un grand écart entre les sexes chez les jeunes et d’un virage à droite pour les jeunes hommes ».

Même aujourd’hui, alors que les sondages font état d’une hausse vote anticipé chez les femmesl’accent est mis principalement sur la façon dont cette tendance se traduit par un perte des voix masculines.

Se focaliser sur l’électeur masculin a du sens dans d’autres milieux, comme publicité controversée créé par le Progress Action Fund et désormais diffusé dans les États swing. Il utilise la question intrinsèquement féminine de l’avortement et en fait une question réservée aux hommes. Dans la publicité, un couple fait l’amour lorsque son préservatif se brise. Elle dit à son partenaire qu’il y a un Plan B (la pilule du lendemain utilisée pour éviter une grossesse) dans la salle de bain.

Il trouve les médicaments dans le placard au-dessus de l’évier, mais est surpris par l’apparition soudaine d’un homme plus âgé, en costume, derrière lui. « Désolé, vous ne pouvez pas utiliser ça », dit l’inconnu, qui s’identifie ensuite. « Je suis votre membre du Congrès républicain. Maintenant que nous sommes aux commandes, nous avons interdit le Plan B.»

« Vous ne pouvez pas faire ça », plaide le jeune homme. « Je ne peux pas avoir d’enfant pour le moment. » Le député républicain est impassible. « J’ai gagné les dernières élections, c’est donc ma décision. Maintenant, retournons là-bas pour pouvoir lui annoncer la nouvelle, papa.

Si la campagne de Harris parvient à arracher à Trump certains de ces électeurs que les sondeurs et les ruminateurs trouvent si fascinants, elle a de bonnes chances de gagner. Je vous dirais combien de ces hommes sont susceptibles de voter pour elle, mais ce n’est pas une histoire de sondage.