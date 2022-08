Dans une économie inégale, les pauvres font face à l’inflation maintenant et à la perte d’emploi plus tard

Cependant, le bail ne dure qu’un an et Mme Clarke s’inquiète de trouver un logement s’il n’est pas renouvelé. Même maintenant, elle arrive à peine à joindre les deux bouts : elle a récemment perdu ses clés de voiture et a dû dépenser près de 500 $ pour les remplacer, effaçant presque tout son petit fonds pour les jours de pluie et la laissant à une crise du désastre financier.

“Lorsque vous n’avez pas d’argent, vous êtes sur un revenu fixe, vous pensez constamment:” Eh bien, peut-être que je n’aurais pas dû acheter ça “”, a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas de coussin. Il n’y en a vraiment jamais eu.

Les familles plus à l’aise financièrement sont également confrontées à des vents contraires, ce qui pourrait éventuellement les inciter à ralentir leurs dépenses. Les économies en espèces qu’ils ont accumulées pendant la pandémie ne dureront pas éternellement, et la hausse des prix pourrait inciter de nombreux ménages à réduire leurs dépenses.

Et les marchés boursiers en pâmoison pourraient inciter les familles plus riches, qui ont tendance à investir plus d’argent, à dépenser moins qu’elles ne le feraient autrement. Certains économistes pensent que les personnes de ce groupe démographique ont pour la plupart continué à dépenser récemment – ​​malgré leur confiance économique en baisse – parce qu’elles sont impatientes de prendre des vacances qu’elles avaient reportées plus tôt dans la pandémie.

“Là où je fais un budget, c’est pour faire de la place pour les voyages”, a déclaré M. Trevino de Los Angeles. “J’ai l’impression d’avoir un peu raté ça.”

Les économistes ont émis l’hypothèse que la résilience des consommateurs plus riches pourrait s’estomper à l’approche de l’automne et ils font le point sur leurs finances dans un contexte de ralentissement économique. Mais pour l’instant, la réalité selon laquelle les consommateurs américains les plus riches n’ont pas encore fortement reculé face à la hausse des prix pourrait ouvrir une voie difficile aux plus pauvres du pays.

“Nous n’avons vraiment, d’une certaine manière, pas beaucoup remarqué l’inflation”, a déclaré M. Schoenfeld. “Cette économie est très injuste.”

