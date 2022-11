Dans une école secrète pour adolescentes en Afghanistan

Plus d’un an après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans refusent toujours d’autoriser les filles à fréquenter l’école secondaire, de la 7e à la 12e année. L’interdiction, ainsi que d’autres édits radicaux restreignant la vie des femmes, ont déclenché l’indignation mondiale et des manifestations généralisées. par les femmes afghanes.

Mais une forme plus subtile de défiance se produit également. Des écoles clandestines pour filles se sont formées dans la capitale et dans d’autres villes afghanes, cachées dans des maisons et des appartements, malgré l’immense menace qui pèse sur les élèves et les enseignants. Pour les filles et leurs familles, cela vaut le risque.