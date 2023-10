Dans une école du sud Liban, une halte humanitaire pour les personnes fuyant le conflit

Deux femmes réfugiées et leurs enfants passent du temps dans la cour de l’école technique de Tyr, au Liban, le 19 octobre 2023. Plusieurs écoles des Nations Unies au Sud-Liban abritent actuellement des communautés libanaises déplacées à l’intérieur du pays en raison de l’augmentation de la violence entre Israël. et le Liban à la frontière sud-libanaise. (Maria Klenner pour le Washington Post)

TYRE, Liban — Mohammed Fattouh n’a pas attendu que la guerre atteigne son propre territoire, au sud du Liban. Le jour où il a vu les frappes aériennes israéliennes commencer à pleuvoir sur Gaza, il a préparé sept sacs pour lui et sa fille Jana, âgée de 14 mois, et les a attachés à sa moto au cas où ils auraient besoin de se précipiter.

«J’ai tout emballé», dit-il. «J’ai emballé 12 cartons de lait, des couches et des conserves.»

Lorsque les bombardements israéliens ont atteint la maison de ses amis dans une ville voisine – en réponse aux roquettes provenant des zones contrôlées par la milice libanaise du Hezbollah – il a enroulé les bras de sa fille autour de son cou. Ils sont partis, espérant ne plus jamais revoir leur maison.

Ils faisaient partie des près de 4 000 personnes déplacées qui ont atteint Tyr, une ville côtière située à 20 km au nord de la frontière avec Israël et une autre étape pour ceux fuyant un conflit qui n’a cessé de s’élargir depuis l’incursion meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre.

Dans le nord d’Israël et près de la frontière avec Gaza, des villages et des fermes ont été vidés. À Gaza, les gens quittent la ville de Gaza et ailleurs, craignant une invasion israélienne. Le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fatah El-Sisi ont averti que le conflit « menace de plonger la région entière dans une catastrophe », selon un communiqué.

Fattouh a appris que les bombardements israéliens avaient atteint la périphérie de son village, Aitroun, à environ 30 kilomètres au sud-est de Tyr. Il a ensuite entendu l’annonce de la mort de trois hommes de son village : tous membres du Hezbollah, le parti politique le plus puissant du Liban avec un paramilitaire soutenu par l’Iran, qui a mené pour la dernière fois des batailles majeures avec Israël en 2006.

Jeudi, le plus grand barrage de roquettes a été lancé depuis le Liban vers Israël. La branche libanaise du Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza, a revendiqué la responsabilité des attaques, mais la grande majorité des roquettes proviennent jusqu’à présent du Hezbollah.

Au moins une douzaine de combattants du Hezbollah ont été tués par les bombardements israéliens, a annoncé la milice. Le Hezbollah a publié des vidéos montrant des tireurs d’élite détruisant des caméras de surveillance israéliennes le long de la zone frontalière fortement fortifiée. Israël a également annoncé plusieurs tentatives d’infiltration depuis le Liban, qu’il a déclaré avoir déjouées.

La zone frontalière est généralement le théâtre de tensions entre Israël, le Hezbollah et les groupes palestiniens qu’il soutient. Les habitants des deux côtés de la frontière sont habitués depuis longtemps aux escarmouches. Mais cette fois, le niveau de peur a atteint un sommet.

Wafaa, une jeune fille de 18 ans de la ville frontalière de Dheira, a fui vers Tyr avec sa famille après avoir été déconcertées lorsque le ciel s’est embrasé le 13 octobre avec quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu auparavant. Human Rights Watch a ensuite identifié la munition comme contenant du phosphore blanc, un produit chimique qui s’enflamme lorsqu’il est exposé à l’oxygène.

Le phosphore blanc est parfois utilisé par les forces militaires pour produire de la fumée destinée à la signalisation, au marquage de cibles ou à la création d’un écran, ce qui est considéré comme une utilisation légitime. Mais son utilisation dans des zones à forte densité de population peut enfreindre le droit international.

« Ils ont brûlé tout le terrain. Les oliveraies, ils ont frappé avec du phosphore et cela a provoqué un incendie, et ils n’ont pas pu l’éteindre », a déclaré Wafaa, qui n’a donné que son prénom pour éviter d’attirer l’attention sur sa famille auprès des autorités.

Environ 1 500 personnes, dont Fattouh et Wafaa, ont été hébergées à l’école technique de Tyr. Cet afflux est supervisé par l’Unité de gestion de crise, un organisme municipal créé après la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah.

En 2006, Fattouh est arrivé à Safra, un village montagneux situé à environ 90 milles au nord de son village. Il envisage désormais d’aller le plus au nord possible, à condition de pouvoir garantir un abri pour lui et sa fille.

À l’école de Tyr, il a trouvé une place dans le coin d’une salle de classe, entre le tableau et la fenêtre. Il a fabriqué un placard de fortune en empilant deux bureaux l’un sur l’autre et a soigneusement disposé les produits de première nécessité de sa fille sur le rebord : du sirop contre la toux rose, un récipient en plastique contenant du lait en poudre et un thermomètre.

Fattouh envisageait de rester avec ses filles mariées ou des amis proches. Mais tous étaient confrontés à des difficultés financières ou cherchaient un endroit où se mettre à l’abri du conflit.

Il fait des calculs. Il réfléchit à la manière de se rendre à Beyrouth et de se rendre du côté oriental, dominé par les chrétiens. Si la guerre atteignait la capitale libanaise, explique-t-il, il éviterait la traversée risquée vers la Syrie, comme l’ont fait les Libanais lors de la guerre de 2006.

« J’irai à Tripoli si je peux », a-t-il déclaré, faisant référence à la ville la plus septentrionale du Liban. Il s’est assuré d’avoir emballé leurs passeports et une décision de justice prouvant qu’il avait la garde de sa fille.

L’incertitude est le pire, a déclaré Wafaa. « Nous nous inquiétons de tout. Chaque jour, nous demandons à quelqu’un et il nous répond : « Ça va prendre du temps. » Que signifie « ça va prendre un moment » ?

« Nous passons nos journées à sortir, puis à rentrer », a déclaré Wafaa. « Nous regardons nos téléphones, attendons des nouvelles, demandons si [Israel] frappe-t-il dans le sud ou pas.

Mortada Mhanna, chef de l’unité de gestion de crise de Tyr, a déclaré que d’autres personnes déplacées étaient en route. La nourriture est la plus grande nécessité. « Nous n’avions aucune préparation en amont, ni de stocks », a-t-il déclaré.

Dans une autre salle de classe transformée en chambre, Alia, originaire du village de Beit Lif, au sud du Liban, était assise entourée de ses filles et de ses petits-enfants. Ils n’ont pas eu le temps de faire leurs valises, a expliqué Alia, qui n’a également donné que son prénom pour tenter de protéger la vie privée de sa famille.