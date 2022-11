Dans une démonstration d’unité, les démocrates de la Chambre élisent le chef de la minorité Hakeem Jeffries

WASHINGTON – Les démocrates de la Chambre ont élu mercredi de nouveaux dirigeants pour prendre le relais des trois octogénaires qui les ont dirigés pendant deux décennies, inaugurant un changement de génération tant attendu qui, pour la première fois dans l’histoire de l’un ou l’autre parti ou chambre du Congrès, installé un trio de hauts dirigeants qui ne comprend aucun homme blanc.

Dans une démonstration d’unité après les élections de mi-mandat au cours desquelles ils ont perdu la Chambre mais ont obtenu une performance plus forte que prévu, les démocrates ont sauté un vote et, par acclimatation, ont élu le représentant Hakeem Jeffries de New York à la tête de la minorité, faisant de lui le premier Noir à détenir le le meilleur coin. La représentante Katherine Clark du Massachusetts a été élue whip, le principal compteur de votes des démocrates de la Chambre et le représentant Pete Aguilar de Californie en tant que président du caucus du parti, en charge de la messagerie.

M. Jeffries, 52 ans, Mme Clark, 59 ans et M. Aguilar, 43 ans, qui pendant des années se sont positionnés comme une liste conjointe non officielle de candidats et ont patiemment attendu leur tour, se sont présentés sans opposition après la présidente Nancy Pelosi, la démocrate californienne qui a a dirigé le parti pendant deux décennies, a annoncé ce mois-ci qu’elle se retirerait, ouvrant la voie à de nouveaux visages au sommet de son parti.

Les deux représentants Steny H. Hoyer du Maryland, le chef de la majorité, et Adam B. Schiff, démocrate de Californie, avaient envisagé de défier M. Jeffries pour le poste de chef de la minorité. Mais M. Hoyer a dit que lui aussi se retirerait. Et de nombreux démocrates ont déclaré que M. Schiff n’avait pas les voix pour obtenir le poste et la semaine dernière avaient dit à M. Jeffries qu’il envisageait plutôt une candidature au Sénat, lui souhaitant bonne chance lors des prochaines élections à la direction, selon une personne familière avec la conversation privée. qui l’a divulgué sous couvert d’anonymat.