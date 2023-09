Dans une démarche du tac au tac, l’Inde demande à un diplomate canadien de quitter le pays dans 5 jours | Actualités politiques

Un haut diplomate canadien a reçu l’ordre de quitter l’Inde dans les cinq jours, a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères, quelques heures après qu’Ottawa ait expulsé un diplomate indien dans le cadre d’un conflit croissant suite à l’assassinat d’un séparatiste sikh plus tôt cette année.

La décision de New Delhi reflète « son inquiétude croissante face à l’ingérence des diplomates canadiens dans nos affaires internes et à leur implication dans des activités anti-indiennes », a déclaré mardi le ministère dans un communiqué.

Ces expulsions en duel surviennent alors que les relations entre le Canada et l’Inde sont tendues. Les négociations commerciales ont déraillé et le Canada vient d’annuler une mission commerciale en Inde prévue plus tard cette année.

Les manifestations des groupes indépendantistes pro-sikhs au Canada ont provoqué la colère du gouvernement du premier ministre Narendra Modi.

Ottawa a déclaré lundi qu’il « poursuivait activement les allégations crédibles » liant des agents du gouvernement indien au meurtre du chef séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar devant un centre culturel à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

Nijjar aurait organisé un référendum non officiel en Inde pour une nation sikh indépendante au moment de ce décès.

L’Inde a rejeté l’accusation canadienne comme étant « absurde et motivée » et l’a exhortée à engager des poursuites judiciaires contre les éléments anti-indiens opérant depuis son sol.

Mouvement séparatiste sikh

L’année dernière, les autorités indiennes ont annoncé une récompense en espèces pour les informations ayant conduit à l’arrestation de Nijjar, l’accusant d’être impliqué dans une prétendue attaque contre un prêtre hindou en Inde.

Le mouvement indépendantiste sikh, communément appelé mouvement Khalistan, est interdit en Inde, où les responsables le considèrent, ainsi que les groupes qui lui sont affiliés, comme une menace à la sécurité nationale. Mais le mouvement bénéficie encore d’un certain soutien dans le nord de l’Inde, ainsi que dans des pays comme le Canada et le Royaume-Uni, qui abritent une importante diaspora sikh.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré lundi au Parlement qu’il avait évoqué le meurtre de Nijjar avec Modi lors du sommet du Groupe des 20 (G20) à New Delhi la semaine dernière. Il a déclaré avoir déclaré à Modi que toute implication du gouvernement indien serait inacceptable et qu’il avait demandé sa coopération dans l’enquête.

« Toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté », a-t-il déclaré. « Dans les termes les plus fermes possibles, je continue d’exhorter le gouvernement indien à coopérer avec le Canada pour aller au fond de cette affaire. »

Mardi, la MEA a publié une déclaration rejetant ces allégations et affirmant que Trudeau avait fait des allégations similaires à Modi.

« De telles allégations non fondées visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde », indique le communiqué, faisant référence au projet de patrie sikh autonome.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré qu’un haut diplomate, qui, selon elle, était le chef des renseignements indiens au Canada, avait été expulsé en conséquence.

« Si cela s’avérait vrai, cela constituerait une grave violation de notre souveraineté et de la règle la plus fondamentale sur la façon dont les pays traitent les uns avec les autres », a déclaré Joly. « En conséquence, nous avons expulsé un haut diplomate indien. »

Le Canada compte une population sikh de plus de 770 000 personnes, soit environ 2 pour cent de sa population totale.

Hartosh Bal, rédacteur en chef du magazine The Caravan en Inde, a déclaré à Al Jazeera que le mouvement séparatiste sikh était inexistant depuis des décennies, mais que le gouvernement Modi avait « constamment exagéré » la menace du Khalistan contre l’Inde.

« Le mouvement Khalistani a une longue histoire et, dans les années 1980, il y a eu un violent mouvement militaire sur le sol indien. Mais depuis – du moins en Inde, dans l’État du Pendjab, où les sikhs sont majoritaires – le mouvement Khalistan est quasiment inexistant, ne bénéficie d’aucun soutien politique et connaît des hauts et des bas en fonction de l’attention que le gouvernement indien lui porte. ça », a déclaré Bal.

« Cette attention s’est considérablement accrue depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Modi en 2014. Elle a de fortes racines au Canada et au Royaume-Uni, où des choses comme des référendums ont lieu, mais étant donné que la grande majorité des Sikhs sont sur le sol indien et sont Si nous n’étions pas participants à ce référendum, ceux-ci auraient pu idéalement être facilement ignorés », a-t-il ajouté.

Bal a déclaré que la question du Khalistan convient au parti Bharatiya Janata (BJP) de Modi au niveau national pour parler des menaces à la sécurité de la nation, « plutôt que de la mesure réelle de la menace sur le terrain provenant du mouvement ».

Nijjar a parlé d’une « menace contre sa vie »

Le chef néo-démocrate de l’opposition canadienne, Jagmeet Singh, qui est lui-même sikh, a déclaré qu’il avait grandi en entendant des histoires selon lesquelles contester le bilan de l’Inde en matière de droits de l’homme pourrait vous empêcher d’obtenir un visa pour y voyager.

« Mais entendre le premier ministre du Canada corroborer un lien potentiel entre le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien par un gouvernement étranger est quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer », a déclaré Singh.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré qu’il avait reçu un briefing de l’agence d’espionnage canadienne au sujet de « l’assassinat » de Nijjar et qu’il était « profondément troublé » par ce qui lui avait été dit.

L’Organisation mondiale sikh du Canada a qualifié Nijjar de fervent partisan du Khalistan qui « a souvent mené des manifestations pacifiques contre les violations des droits de l’homme qui ont lieu activement en Inde et en soutien au Khalistan ».

« Nijjar avait publiquement parlé pendant des mois de la menace qui pesait sur sa vie et avait déclaré qu’il était la cible des agences de renseignement indiennes », indique le communiqué.

L’avocat de Nijjar basé à New York, Gurpatwant Singh Pannun, a déclaré que Nijjar avait été averti par les services de renseignement canadiens qu’il était la cible d’assassinats par des « mercenaires » avant d’être abattu, a rapporté l’agence de presse Associated Press.

Les autorités indiennes ciblent le séparatisme sikh depuis les années 1980, lorsqu’une rébellion armée pour un État sikh indépendant a commencé dans l’État du Pendjab.

En 1984, les forces indiennes ont pris d’assaut le Temple d’Or, dans la ville d’Amritsar, pour chasser les séparatistes sikhs qui y avaient trouvé refuge. L’opération controversée a fait environ 400 morts, selon les chiffres officiels, même si les groupes sikhs estiment que le bilan est plus élevé.

La Première ministre qui a ordonné le raid, Indira Gandhi, a ensuite été assassinée par deux de ses gardes du corps sikhs. Sa mort a déclenché une série d’émeutes anti-sikhs, au cours desquelles des foules hindoues se sont rendues de maison en maison à travers le nord de l’Inde, arrachant les Sikhs de leurs maisons, en tuant beaucoup d’entre eux et en brûlant vifs d’autres.

Le gouvernement de Modi a intensifié ses poursuites contre les séparatistes sikhs. Lorsque les agriculteurs ont campé aux abords de New Delhi pour protester contre les projets de lois agricoles en 2021, le gouvernement de Modi a d’abord tenté de discréditer les participants sikhs en rejetant leurs inquiétudes en les qualifiant de « Khalistanis ».

La police a également arrêté une militante climatique de 22 ans pour avoir soutenu les agriculteurs manifestants et l’a accusée d’être en contact avec des partisans de l’indépendance sikh.

Plus tôt cette année, des partisans du mouvement Khalistan ont vandalisé les consulats indiens à Londres et à San Francisco. En avril, la police indienne a arrêté un dirigeant devenu populaire pour ses discours appelant à l’indépendance d’un pays sikh après une traque d’un mois.