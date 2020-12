Sa mère a déclaré lors de l’enquête de ces dernières semaines que si on lui avait dit que la pollution de l’air contribuait à la mauvaise santé de sa fille, elle aurait déménagé , Rapporta The Guardian.

La fille, Ella Adoo-Kissi-Debrah, vivait près d’une grande route circulaire dans le sud-est de Londres et est décédée en février 2013. Asthmatique, elle avait été transportée à l’hôpital près de 30 fois en moins de trois ans et avait subi de nombreuses crises.

Cette décision historique donne un visage et un nom à l’une des millions de personnes dont la mort est accélérée chaque année par la pollution atmosphérique dans le monde. Et en Grande-Bretagne, ont déclaré des experts juridiques, cela pourrait ouvrir une nouvelle porte aux poursuites intentées par les victimes de la pollution ou leurs familles.

Les experts juridiques et de la santé ont salué la décision de mercredi comme un point de repère pour la Grande-Bretagne et d’autres pays parce qu’elle liait directement la pollution de l’air à une mort spécifique. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement écrit l’année dernière que si la pollution de l’air devait être déclarée une cause de la mort de Mme Adoo-Kissi-Debrah, ce serait «la première fois que la pollution de l’air était explicitement liée à la mort d’un individu désigné».

Les effets de la pollution de l’air tuent environ sept millions de personnes dans le monde chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé . La pollution de l’air ambiant, qui a contribué à la mort d’Ella, «représente environ 4,2 millions de décès par an dus à un accident vasculaire cérébral, une maladie cardiaque, un cancer du poumon et des maladies respiratoires chroniques», selon l’OMS.

Dans la décision de mercredi, le coroner adjoint Philip Barlow à Londres a déclaré que la pollution de l’air avait considérablement contribué à induire et à exacerber l’asthme d’Ella, ajoutant qu’elle avait été exposée à des niveaux de dioxyde d’azote et de particules dépassant les directives de l’Organisation mondiale de la santé.

D’innombrables études ont montré que l’air pollué, qu’il soit causé par la circulation automobile, les centrales au charbon ou les raffineries de pétrole, nuit à des milliards de personnes dans le monde. En Californie, la fumée des feux de forêt empoisonne les enfants, certains payant un prix plus élevé que d’autres; dans les pays d’Asie du Sud-Est, plus de 200 millions d’enfants respirent un air hautement toxique; et les scientifiques ont découvert que les enfants vivant à proximité des autoroutes étaient confrontés à des retards de développement.

«Les enfants ont une vulnérabilité majeure: leurs poumons se développent, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies ou à une croissance dysfonctionnelle», a déclaré le professeur Grigg. «Pourtant, lorsque nous parlons de pollution atmosphérique, nous ne devons pas perdre de vue ses effets tout au long de la vie.»

En 2014, une première décision d’enquête sur la mort d’Ella a révélé qu’elle était décédée d’un syndrome respiratoire aigu. Mais un tribunal a annulé la décision l’année dernière et M. Barlow a conclu mercredi, concluant une deuxième enquête, qu’elle «était décédée des suites de l’asthme dû à une exposition à une pollution atmosphérique excessive».

Au cours de l’enquête qui a duré une semaine, la famille d’Ella l’a décrite comme une enfant vivante et appréciée, qui jouait plus de 10 instruments et rêvait de devenir pilote.

«J’avais imprimé les lettres d’amour de Beethoven ce jour-là, c’est donc la dernière chose que je lui ai lue», a déclaré sa mère, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, à propos de la dernière crise d’asthme d’Ella, le 14 février 2013. Ella a été prononcée mort aux premières heures du 15.

«La pollution atmosphérique est la plus grande menace environnementale pour la santé au Royaume-Uni», selon Public Health England, avec jusqu’à 36 000 personnes décès par an «attribués à une exposition à long terme». Mais les autorités britanniques ont échoué à plusieurs reprises à se conformer aux directives établies par l’OMS sur les niveaux de dioxyde d’azote et de particules – les très petites particules les plus dangereuses pour les tissus humains – ainsi qu’à d’autres obligations juridiquement contraignantes, selon Rose Grogan, avocate à 39 Barrister Essex Chambers, spécialisé en droit de l’environnement.

«La décision d’aujourd’hui s’inscrit dans le contexte de longue date où la Grande-Bretagne enfreint les directives européennes sur la pollution atmosphérique», a-t-elle déclaré. «Les conclusions en soi ne sont pas juridiquement contraignantes, mais cette conclusion pourrait probablement ouvrir la voie à des poursuites contre le gouvernement dans les juridictions civiles.»