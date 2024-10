Dans une course judiciaire, jeter le livre sur un méchant courrier de campagne

La juge Laura Polizzi a été surprise d’apprendre par sa boîte aux lettres il y a quelques semaines qu’elle était une bagagiste sans instruction, mais bon, dit son adversaire, c’est de la politique.

Peut-être que oui, et c’est regrettable – en partie parce que les affirmations sont ridicules, et surtout parce qu’il y a déjà trop de venin dans les élections sans les amener à une course non partisane pour un poste de juge au niveau communautaire.

Polizzi, le titulaire, a été nommé à la magistrature par la gouverneure Gretchen Whitmer en mai. Bien qu’elle soit diplômée d’une faculté de droit peu considérée, l’ancien gouverneur John Engler et de nombreux avocats de renom sont titulaires du même diplôme, et elle a réussi l’examen du barreau du Michigan il y a une douzaine d’années du premier coup.

Quant à l’ensachage de tapis, elle a grandi en grande partie dans la même région qu’elle travaille aujourd’hui dans le 52-3 Tribunal de district pour le comté d’Oakland, basé à Rochester Hills, et a déménagé il y a cinq ans. Pour la majeure partie du reste, elle se trouvait à 10 minutes de là, dans le canton de Shelby, son port d’attache alors qu’elle se rendait à l’université d’Oakland et à l’université fermée depuis. Faculté de droit de Cooley campus à Auburn Hills.

Connaissant ces choses de première main, a-t-elle dit, elle a ri lorsqu’elle a vu le courrier de son adversaire Ryan Deel. Sur son comptoir à Rochester Hills, à côté des coupons ValPak, se trouvait un grand courrier bicolore avec son visage dessus, et « Je me suis dit : ‘Un bon courrier peut coûter entre 11 000 et 20 000 dollars’. Vous venez de dépenser les fonds de votre campagne pour ma photo ? ‘ »

Laura Polizzi a reçu ce mail de deux pages de son adversaire Ryan Deel.

D’autres se sont montrés moins optimistes à propos d’une publicité d’attaque qui disait que Polizzi « ne connaît pas la loi », une calomnie basée sur le faible classement de Cooley parmi les facultés de droit et « ne connaît pas notre communauté », où elle et son mari constructeur élèvent. deux fils en âge de porter des couches.

Parmi ceux qui l’ont reçu se trouvaient sa sœur, plusieurs de ses amis et, plus important encore, dans certaines conversations torrides en ligne, un bon nombre d’avocats.

L’idée générale des discussions a été que le message de Deel était inconvenant et indûment méchant – il s’agissait d’une campagne électorale à gros budget pour le Congrès, et non d’une campagne pour l’élection d’un juge au tribunal de district, où les vainqueurs interagissent quotidiennement avec des citoyens vulnérables dans un cadre qui dépend de confiance dans le système et dans sa compétence impartiale.

Ou, comme l’a suggéré l’avocat du travail et de l’emploi, David Kotwicki, sur Facebook : « La publicité est une poubelle condescendante et mesquine. Il devrait être humilié d’avoir signé. »

Ce n’est pas le cas. Il n’est pas non plus gêné ni regretté.

« En politique », a déclaré Deel, président du conseil municipal de Rochester Hills, « vous devez faire valoir votre cause avec force auprès du public », et la qualité de la formation d’un juge est « une considération importante que les électeurs doivent prendre en compte ».

Si Alma Maters n’a pas d’importance, a-t-il demandé, pourquoi chaque questionnaire de candidat comporte-t-il un espace pour eux ? Et pourquoi le Free Press a-t-il critiqué Cooley dans un article électoral la semaine dernière ?

Les facultés de droit en chiffres

« Laura Polizzi n’est pas d’ici… », a déclaré le courrier, soulignant qu’elle avait fondé un cabinet à Mount Clemens avant de devenir juge. « Elle ne connaît pas Orion d’Oxford. »

Version recadrée du courrier de deux pages que Laura Polizzi a reçu de son adversaire Ryan Deel.

En outre, il a déclaré : « Sa faculté de droit, Cooley, a été qualifiée de « pire faculté de droit d’Amérique ». C’est ce que dit Wikipédia et c’est là que notre nouveau juge a appris le droit. »

Cooley, basé à Lansing, se trouve, en fait, au bas du classement de US News & World Report. classement annuel des 196 facultés de droit américainesfait partie d’une égalité à 19 pour la 178e place. Il est alourdi par un faible score médian au test d’admission à la faculté de droit et un faible taux de réussite en première année de 36 % aux examens du barreau de l’État, et sa réputation a été grevée au cours des huit dernières années par son ancien élève le plus célèbre : Michael Cohen, le radié et condamné. ancien fixateur de Donald Trump.

Parmi les autres facultés de droit du Michigan, l’Université du Michigan est à égalité au neuvième rang national, Michigan State est à égalité au 108e, Detroit Mercy est à égalité au 136e et Wayne State est à égalité au 55e, bras dessus bras dessous avec l’Université de Californie-Davis et les universités d’État de l’Arizona, du Connecticut, du Maryland et de l’Oklahoma.

Deel, un avocat du juge en chef du tribunal des successions du comté d’Oakland, s’est adressé à Wayne. Il a proposé une analogie pour expliquer l’importance de l’écart entre son école et celle de Polizzi, longtemps après les dernières notes de « Pomp and Circumstance ».

Ryan Deel, candidat au poste de juge au tribunal de district de Rochester Hills

« Si vous cherchiez à choisir entre deux médecins que vous n’avez jamais rencontrés », a-t-il demandé, « et que l’un soit allé à l’Université de Tolède et l’autre à Johns Hopkins, cela ferait-il une différence dans votre choix ? »

Cela dépend, a déclaré Royal Oak avocat de la défense pénale Andy Hubbsqui a pris note du courrier en ligne et a fini par héberger l’un des échanges torrides.

Il voudrait prendre en compte le tempérament, le temps et la formation continue, a déclaré Hubbs, et l’exemple est de toute façon erroné car il suppose que les avocats arrêtent d’apprendre après la faculté de droit, alors que c’est à ce moment-là qu’une grande partie de leur éducation commence.

«Je connais Ryan. J’ai beaucoup de respect pour lui », a-t-il déclaré. «Mais en tant qu’avocat en exercice, j’ai été offensé par ce qu’il a fait. J’avais l’impression qu’il fallait le dénoncer.

Il ne connaît pas Polizzi, a déclaré Hubbs, mais il s’est présenté à son tribunal à plusieurs reprises et il a été impressionné – même si elle s’est rangée du côté de l’accusation lors d’une audience sur les causes probables.

« On pouvait dire qu’elle prenait des notes minutieuses », a-t-il déclaré. « Elle a touché tous les points. Elle y a vraiment réfléchi.

C’était une décision classique, pourrait-on dire.

Un mot de Cooley Law

La référence à Cooley la semaine dernière dans le Free Press est venue dans un article sur la valeur de certains noms de famille lors des élections pour les juges. Les deux candidats à un concours sont diplômés de Cooley, indique l’article, « qualifié par certains médias de » pire école de droit du pays « . «

Les administrateurs de Cooley étaient suffisamment irrités par ce passage pour envisager de ne pas répondre ici à Deel. En fin de compte, ils ont envoyé une déclaration qui commençait par faire référence à d’éminents anciens élèves tels qu’Engler et deux représentants américains.

« La Cooley Law School a récemment célébré 50 ans d’avocats diplômés, confiants et prêts pour l’avenir », peut-on lire. « La faculté de droit a été fondée avec pour mission de fournir un accès égal à une formation juridique et offre l’admission à un groupe diversifié de candidats qualifiés à travers le pays. Depuis la création de la faculté de droit, plus de 21 000 diplômés ont participé à une formation transformationnelle qui enseigne les compétences pratiques nécessaires pour une transition en douceur du monde universitaire au monde réel.

Polizzi a déclaré que son expérience là-bas était « merveilleuse » et comprenait un éventail de professeurs ayant une expérience du monde réel – dont un qui était allé à Yale, à égalité au premier rang avec Stanford sur la liste des médias américains.

Portrait de Laura Polizzi

Elle a choisi Cooley, dit-elle, parce que dans sa famille italienne traditionnelle, on s’attendait à ce qu’elle reste près de chez elle. Elle a choisi de postuler à son poste de juge à cause de son frère aîné, qui a voyagé loin.

Le vétéran de l’armée Christopher DeSanto a servi en Irak, a souffert de problèmes physiques et émotionnels et est devenu accro aux opiacés prescrits par un médecin.

Polizzi l’a représenté dans deux procès, a-t-elle déclaré, et l’a finalement perdu à cause de la drogue, il y a huit ans.

« Personne ne s’occupe de ces gens », a-t-elle déclaré. « Voir cette lacune dans le système juridique m’a donné envie de créer un tribunal de traitement des anciens combattants afin de pouvoir résoudre ces problèmes. »

C’est déjà opérationnel, a-t-elle déclaré – et personne à qui elle a condamné un traitement ne lui a demandé où elle était allée à l’école.

Cet article a été initialement publié sur Detroit Free Press : Les avocats s’opposent à une publicité de campagne malveillante dans la course judiciaire du comté d’Oakland